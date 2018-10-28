Текущие события
Футбол. Зарубежный
18:00
Динамо К
Львов
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
РБ Лейпциг0
Шальке-040
Футбол. Первый дивизион
перерыв
Факел1
Луч0
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Зенит-20
Тюмень0
Футбол. Первый дивизион
перерыв
Балтика1
Мордовия0
Футбол. Первый дивизион
перерыв
Армавир1
Краснодар-22
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Ренн0
Реймс1
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Кальяри1
Кьево0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Дженоа1
Удинезе0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
СПАЛ0
Фрозиноне1
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Бернли0
Челси2
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Кристал Пэлас1
Арсенал2
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Ахмат0
Динамо0
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Авангард К3
Сибирь1
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Химки3
Чертаново2
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Нижний Новгород0
СКА-Хабаровск1
Футбол. Зарубежный
18:15
Барселона
Реал
Футбол. Зарубежный
19:00
Бордо
Ницца
Футбол. Зарубежный
19:00
Манчестер Юнайтед
Эвертон
Футбол. Премьер-лига
19:00
ЦСКА
Краснодар
Футбол. Зарубежный
20:00
Вердер
Байер
Футбол. Зарубежный
20:00
Милан
Сампдория
Футбол. Зарубежный
15:30
Нюрнберг1
Айнтрахт Ф1
Футбол. Зарубежный
20:30
Ворскла
Олимпик Д
Футбол. Зарубежный
20:30
Алавес
Вильярреал
Футбол. Первый дивизион
15:00
Ротор1
Тамбов2
Футбол. Зарубежный
15:00
Черноморец Од0
Карпаты5
Футбол. Зарубежный
14:30
Сассуоло2
Болонья2
Футбол. Первый дивизион
14:00
Шинник1
Сочи1
Футбол. Первый дивизион
14:00
Спартак-21
Томь1
Футбол. Премьер-лига
14:00
Енисей0
Локомотив3
Футбол. Зарубежный
14:00
Хетафе2
Бетис0
Футбол. Зарубежный
22:30
Наполи
Рома
Футбол. Зарубежный
22:45
Севилья
Уэска
Футбол. Зарубежный
23:00
Марсель
ПСЖ
Все события
Фоторепортажи
15Газзаев поздравил гандболистов сборной России с победой над Италией
12«Спартак» отстоял ничью в Глазго
16:27 (мск), источник: Sport24

Семин взял в Красноярск Фернандеша, который не пожал ему руку в ЛЧ. Ману принес «Локо» победу

Чемпион разгромил «Енисей» Аленичева — 0:3.

Наверх
Источник: Sport24

«Локомотив» не может победить в Лиге чемпионов, зато эффективно играет в РПЛ. Семин выигрывает все матчи уже месяц, забрав очки у «Ахмата» и двух лидеров — «Ростова» и ЦСКА.

Сейчас у «Локо» большие проблемы с составом. Именно поэтому в опорной зоне играет Дмитрий Тарасов, а Бенедикт Хеведес переехал с левого фланга в центр защиты.

В нападении — безальтернативный Эдер.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Енисей» — с большим запасом на последнем месте в РПЛ. Всего 1 победа, 6 очков и 0 шансов на то, чтобы остаться в элите. Но матч с чемпионом команда Аленичева начала очень бодро. Брайану Идову пришлось выбивать мяч из пустых ворот.

А «Локо» все равно забил первым. Алексей Миранчук забил гол, очень похожий на выстрел брата Антона в игре с «Порту». Это 9-й матч РПЛ подряд, в котором команда Семина смогла забить.

Во втором тайме «Енисей» снова задавил соперника. Но раз за разом не мог забить. Артур Саркисов и Дарко Бодул на двоих упустили 4 стопроцентных момента, иногда не попадая в створ в упор.

Во время загрузки произошла ошибка.

При этом команда Аленичева все хуже оборонялась и пропустила две контратаки «Локо». Сначала забил Мануэл Фернандеш, который полетел в Красноярск несмотря на то, что отказался жать руку Семину после замены в Лиге чемпионов.

А Эдер забивал, когда ему уже никто не мешал. 3:0 — восьмое поражение Аленичева в этом сезоне.

Отыграться «Енисей» может попробовать уже в эту среду, 31 октября. Эти команды снова играют между собой, только в Москве и в рамках 1/8 финала Кубка России. Начало — в 19:30 мск.

Енисей 0:3
Первый тайм: 0:1
Локомотив
28.10.2018, 14:00 основной раунд: 12-й тур Центральный
Главные тренеры
Дмитрий Аленичев Юрий Семин
Голы
59 Алексей Миранчук 22′
4 Мануэл Фернандеш (Эдер) 81′
24 Эдер (Ал. Миранчук) 84′
Составы
Михаил Филиппов 47
Валерий Кичин 2
Алексей Грицаенко 13
Раде Дугалич 26
41′ Александр Зотов 7
6′ Артур Саркисов 11
Фегор Огуде 8
Азим Фатуллаев 15
82′ Михаил Комков 10
Павел Комолов 5
75′ Петар Занев (к) 33
Марко Обрадович 91
46′ Энис Гавазай 70
Дарко Бодул 9
1 Маринату Гильерме
20 Владислав Игнатьев 48′
3 Брайн Идову
5 Бенедикт Хеведес
33 Соломон Кверквелия
4 Мануэл Фернандеш
7 Гжегож Крыховяк 45′
23 Дмитрий Тарасов 90+5′
27 Игорь Денисов (к)
59 Алексей Миранчук 87′
67 Роман Тугарев
24 Эдер 85′
96 Рифат Жемалетдинов
Статистика
2 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
7 Голевые моменты 7
11 Удары (всего) 8
7 Удары в створ 5
6 Угловые 5
8 Фолы 17
3 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Максим Гаврилин (Владимир, Россия)
Боковой судья Рашид Абусуев (Санкт-Петербург, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Локомотив
НовостиМатчиСоставСтатистика
Енисей
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 «У меня были проблемы с психикой». Огненная фигуристка, конкурирующая с Медведевой
Гимнастка Кудрявцева: "Глядя на это фото, ни за что не догадаешься, что я на 6-м месяце беременности"
«Худшее выступление в карьере»: Медведева разочаровала Канаду
«Спартаку» в третий раз понадобился Карпин
«Двигатель замолчал»: последние мгновения президента «Лестера»
Свитолина стала победительницей Итогового турнира WTA
Букмекеры считают, что ЦСКА снова обыграет «Краснодар»
«Динамо» играет с «Ахматом» в РПЛ (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь