Семин взял в Красноярск Фернандеша, который не пожал ему руку в ЛЧ. Ману принес «Локо» победу

Источник: Sport24

«Локомотив» не может победить в Лиге чемпионов, зато эффективно играет в РПЛ. Семин выигрывает все матчи уже месяц, забрав очки у «Ахмата» и двух лидеров — «Ростова» и ЦСКА.

Сейчас у «Локо» большие проблемы с составом. Именно поэтому в опорной зоне играет Дмитрий Тарасов, а Бенедикт Хеведес переехал с левого фланга в центр защиты.

В нападении — безальтернативный Эдер.

«Енисей» — с большим запасом на последнем месте в РПЛ. Всего 1 победа, 6 очков и 0 шансов на то, чтобы остаться в элите. Но матч с чемпионом команда Аленичева начала очень бодро. Брайану Идову пришлось выбивать мяч из пустых ворот.

А «Локо» все равно забил первым. Алексей Миранчук забил гол, очень похожий на выстрел брата Антона в игре с «Порту». Это 9-й матч РПЛ подряд, в котором команда Семина смогла забить.

Во втором тайме «Енисей» снова задавил соперника. Но раз за разом не мог забить. Артур Саркисов и Дарко Бодул на двоих упустили 4 стопроцентных момента, иногда не попадая в створ в упор.

При этом команда Аленичева все хуже оборонялась и пропустила две контратаки «Локо». Сначала забил Мануэл Фернандеш, который полетел в Красноярск несмотря на то, что отказался жать руку Семину после замены в Лиге чемпионов.

А Эдер забивал, когда ему уже никто не мешал. 3:0 — восьмое поражение Аленичева в этом сезоне.