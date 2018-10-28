Семин взял в Красноярск Фернандеша, который не пожал ему руку в ЛЧ. Ману принес «Локо» победу
Чемпион разгромил «Енисей» Аленичева — 0:3.
Чемпион разгромил «Енисей» Аленичева — 0:3.
«Локомотив» не может победить в Лиге чемпионов, зато эффективно играет в РПЛ. Семин выигрывает все матчи уже месяц, забрав очки у «Ахмата» и двух лидеров — «Ростова» и ЦСКА.
В нападении — безальтернативный Эдер.
«Енисей» — с большим запасом на последнем месте в РПЛ. Всего 1 победа, 6 очков и 0 шансов на то, чтобы остаться в элите. Но матч с чемпионом команда Аленичева начала очень бодро. Брайану Идову пришлось выбивать мяч из пустых ворот.
А «Локо» все равно забил первым. Алексей Миранчук забил гол, очень похожий на выстрел брата Антона в игре с «Порту». Это 9-й матч РПЛ подряд, в котором команда Семина смогла забить.
Во втором тайме «Енисей» снова задавил соперника. Но раз за разом не мог забить. Артур Саркисов и Дарко Бодул на двоих упустили 4 стопроцентных момента, иногда не попадая в створ в упор.
При этом команда Аленичева все хуже оборонялась и пропустила две контратаки «Локо». Сначала забил Мануэл Фернандеш, который полетел в Красноярск несмотря на то, что отказался жать руку Семину после замены в Лиге чемпионов.
А Эдер забивал, когда ему уже никто не мешал. 3:0 — восьмое поражение Аленичева в этом сезоне.
Отыграться «Енисей» может попробовать уже в эту среду, 31 октября. Эти команды снова играют между собой, только в Москве и в рамках 1/8 финала Кубка России. Начало — в 19:30 мск.
|Дмитрий Аленичев
|Юрий Семин
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|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|7
|Голевые моменты
|7
|11
|Удары (всего)
|8
|7
|Удары в створ
|5
|6
|Угловые
|5
|8
|Фолы
|17
|3
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
|Боковой судья
|Максим Гаврилин (Владимир, Россия)
|Боковой судья
|Рашид Абусуев (Санкт-Петербург, Россия)