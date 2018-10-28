Глушаков отправился со «Спартаком» в Казань на матч против «Рубина»

Источник: РИА "Новости"

Встреча состоится 29 октября. Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Рауль Рианчо взял на выездной матч 20 футболистов. Вратари — Александр Максименко и Артём Ребров; защитники — Сальваторе Боккетти, Георгий Джикия, Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов, Марко Петкович и Николай Рассказов; полузащитники — Денис Глушаков, Роман Ерёменко, Роман Зобнин, Михаил Игнатов, Александр Ломовицкий, Лоренсо Мельгарехо, Ивелин Попов, Александр Самедов, Александр Ташаев, Артём Тимофеев и Софьян Ханни; нападающий Сильванус Нимели.

Сообщается, что нападающие Зе Луиш, Педро Роша, Луис Адриано и полузащитник Фернандо не примут участие в матче из-за травм. Защитник Андрей Ещенко и полузащитник Джано Ананидзе остались тренироваться на базе в Тарасовке.

18 сентября Массимо Каррера, занимавший пост главного тренера «Спартака», отстранил Глушакова и Ещенко от основного состава. Футболисты поставили «лайк» под постом в Instagram актера театра и кино, болельщика красно-белых Дмитрия Назарова, в котором артист читал стихотворение с критикой в адрес Карреры. После этого Глушаков играл за молодежную команду «Спартака». После увольнения Карреры 23 октября он вернулся к тренировкам с основой.