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16:41 (мск), источник: ТАСС

Глушаков отправился со «Спартаком» в Казань на матч против «Рубина»

ТАСС, 28 октября. Полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков отправился вместе с командой в Казань на матч 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с Рубином. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча состоится 29 октября. Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Рауль Рианчо взял на выездной матч 20 футболистов. Вратари — Александр Максименко и Артём Ребров; защитники — Сальваторе Боккетти, Георгий Джикия, Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов, Марко Петкович и Николай Рассказов; полузащитники — Денис Глушаков, Роман Ерёменко, Роман Зобнин, Михаил Игнатов, Александр Ломовицкий, Лоренсо Мельгарехо, Ивелин Попов, Александр Самедов, Александр Ташаев, Артём Тимофеев и Софьян Ханни; нападающий Сильванус Нимели.

Футбол
Премьер-лига 2018/2019
Тур 12, 29.10.2018, 20:30
Рубин
-Спартак-

Сообщается, что нападающие Зе Луиш, Педро Роша, Луис Адриано и полузащитник Фернандо не примут участие в матче из-за травм. Защитник Андрей Ещенко и полузащитник Джано Ананидзе остались тренироваться на базе в Тарасовке.

18 сентября Массимо Каррера, занимавший пост главного тренера «Спартака», отстранил Глушакова и Ещенко от основного состава. Футболисты поставили «лайк» под постом в Instagram актера театра и кино, болельщика красно-белых Дмитрия Назарова, в котором артист читал стихотворение с критикой в адрес Карреры. После этого Глушаков играл за молодежную команду «Спартака». После увольнения Карреры 23 октября он вернулся к тренировкам с основой.

Полузащитник не появлялся на поле в матчах чемпионата России с 16 сентября, когда «Спартак» на своем поле уступил «Ахмату» со счетом 1:2.

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