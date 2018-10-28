«Спартаку» в третий раз понадобился Карпин
Представители московского «Спартака» 28 октября встретятся с тренером «Ростова» Валерием Карпиным.
Представители московского «Спартака» 28 октября встретятся с тренером «Ростова» Валерием Карпиным.
Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Сотрудники
В то же время «Спартак» договорился об однолетнем контракте с Олегом Кононовым («Арсенал», Тула), однако клуб не может согласовать сумму отступных с его клубом. Также, по информации «Коммерсанта», владелец московского клуба Леонид Федун не уверен в том, что Кононов — тот, кто нужен «Спартаку».
Карпин уже дважды тренировал «Спартак»: с апреля 2009 до июня 2012-го и с ноября 2012 до марта 2014-го. Также специалист работал с испанской «Мальоркой» и «Торпедо» из Армавира.