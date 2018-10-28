«Спартаку» в третий раз понадобился Карпин

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Футбол Премьер-лига 2018/2019 Тур 12, 27.10.2018, 19:00 Ростов 1 Анжи 0

Сотрудники красно-белого клуба связались с агентами Карпина до игры «Ростова» с «Анжи», которая прошла 27 октября (1:0). Специалист ответил, что до матча не будет обсуждать никаких вопросов. Отмечается, что в его контракте с «Ростовом» не прописана сумма отступных.

В то же время «Спартак» договорился об однолетнем контракте с Олегом Кононовым («Арсенал», Тула), однако клуб не может согласовать сумму отступных с его клубом. Также, по информации «Коммерсанта», владелец московского клуба Леонид Федун не уверен в том, что Кононов — тот, кто нужен «Спартаку».

Красно-белые пока остаются без главного тренера. 22 октября был уволен Массимо Каррера, его место временно занял испанский специалист Рауль Рианчо.