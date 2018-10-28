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16:56 (мск), источник: Lenta.Ru

«Спартаку» в третий раз понадобился Карпин

Представители московского «Спартака» 28 октября встретятся с тренером «Ростова» Валерием Карпиным.

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Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Футбол
Премьер-лига 2018/2019
Тур 12, 27.10.2018, 19:00
Ростов
1Анжи0

Сотрудники красно-белого клуба связались с агентами Карпина до игры «Ростова» с «Анжи», которая прошла 27 октября (1:0). Специалист ответил, что до матча не будет обсуждать никаких вопросов. Отмечается, что в его контракте с «Ростовом» не прописана сумма отступных.

В то же время «Спартак» договорился об однолетнем контракте с Олегом Кононовым («Арсенал», Тула), однако клуб не может согласовать сумму отступных с его клубом. Также, по информации «Коммерсанта», владелец московского клуба Леонид Федун не уверен в том, что Кононов — тот, кто нужен «Спартаку».

Красно-белые пока остаются без главного тренера. 22 октября был уволен Массимо Каррера, его место временно занял испанский специалист Рауль Рианчо.

Карпин уже дважды тренировал «Спартак»: с апреля 2009 до июня 2012-го и с ноября 2012 до марта 2014-го. Также специалист работал с испанской «Мальоркой» и «Торпедо» из Армавира.

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