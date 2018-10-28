Источник: Кононов сегодня расторгнет соглашение с «Арсеналом»
Главный тренер «Арсенала» из Тулы Олег Кононов сегодня, 28 октября, должен договориться с руководством о прекращении сотрудничества, сообщает Sport24.
Главный тренер «Арсенала» из Тулы Олег Кононов сегодня, 28 октября, должен договориться с руководством о прекращении сотрудничества, сообщает Sport24.
Кононов уже подал соответствующий запрос. Вместе с ним клуб покинут пять его помощников. Речь идёт о Стергиосе Фотопулосе,
Напомним, ранее сообщалось, что боссы московского «Спартака» планирует назначить Кононова на должность главного тренера команды, которая освободилась после увольнения итальянского специалиста Массимо Карреры. Сейчас обязанности наставника
«Спартак», набрав 18 очков, занимает 6-е место в турнирной таблице Российской