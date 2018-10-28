Источник: Кононов сегодня расторгнет соглашение с «Арсеналом»

Источник: РИА "Новости"

Кононов уже подал соответствующий запрос. Вместе с ним клуб покинут пять его помощников. Речь идёт о Стергиосе Фотопулосе, Даниэле-Овидиу Тудоре, Михаиле Кожевникове, Сергее Кузнецове и Сантьяго Хесусе.

Напомним, ранее сообщалось, что боссы московского «Спартака» планирует назначить Кононова на должность главного тренера команды, которая освободилась после увольнения итальянского специалиста Массимо Карреры. Сейчас обязанности наставника красно-белых исполняет Рауль Рианчо.