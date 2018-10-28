ЦСКА — «Краснодар». Стартовые составы
Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Краснодара» на матч 12-го тура чемпионата России.
Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Краснодара» на матч 12-го тура чемпионата России.
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Магнуссон, Чернов, Набабкин, Ахметов, Дзагоев, Влашич, Сигурдссон, Обляков, Чалов.
Запасные: Помазун, Кырнац, Ефремов, Нисимура, Бийол, Тикнизян, Гордюшенко, Жамалетдинов, Хосонов, Жиронкин.
Краснодар: Синицын, Петров, Мартынович, Рамирес, Спайич, Газинский, Стоцкий, Каборе, Перейра, Классон, Ари.
Запасные: Адамов, С. Ещенко, Шишкин, Марков, Фьолусон, Вандерсон, Куэва, Игнатьев.
Напомним, что встреча между ЦСКА и Краснодаром состоится 28-го октября на стадионе ВЭБ Арена и начнется в 20:30 по московскому времени.