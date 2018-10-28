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18:33 (мск), источник: Советский спорт

ЦСКА — «Краснодар». Стартовые составы

Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Краснодара» на матч 12-го тура чемпионата России.

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ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Магнуссон, Чернов, Набабкин, Ахметов, Дзагоев, Влашич, Сигурдссон, Обляков, Чалов.

Запасные: Помазун, Кырнац, Ефремов, Нисимура, Бийол, Тикнизян, Гордюшенко, Жамалетдинов, Хосонов, Жиронкин.

Краснодар: Синицын, Петров, Мартынович, Рамирес, Спайич, Газинский, Стоцкий, Каборе, Перейра, Классон, Ари.

Запасные: Адамов, С. Ещенко, Шишкин, Марков, Фьолусон, Вандерсон, Куэва, Игнатьев.

Напомним, что встреча между ЦСКА и Краснодаром состоится 28-го октября на стадионе ВЭБ Арена и начнется в 20:30 по московскому времени.

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