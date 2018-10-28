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19:13 (мск), источник: Советский спорт

Засуха в Грозном. «Ахмат» и «Динамо» не забили друг другу

В матче 12-го тура премьер-лиги «Ахмат» принимал «Динамо». За 90 минут команды создали минимум опасных моментов и не смогли огорчить друг друга.

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Источник: Советский спорт

В 11-м туре «Динамо» после победы над «Зенитом» резким рывком выпрыгнуло из зоны вылета и очень не хочет возвращаться назад. Наставник бело-голубых Дмитрий Хохлов на пресс-конференции сказал: «Ударов по воротам у нас много, но часто не хватает точности. Сегодня забили, будем надеяться, что в следующей игре прорвет».

Игра с «Ахматом» стала для «Динамо» третьей за восемь дней. Так играют ведущие европейские клубы, но у них гораздо больше обойма игроков. Перенос кубковой игры с «Рубином» с 31 на 25 октября для бело-голубых оказался совсем некстати. И ладно бы нужно было играть в Москве, но пришлось ехать в Казань. В столице Татарстана гости дали отдохнуть всем лидерам и уступили 0:1, что, конечно, подъему боевого духа не способствует.

«Ахмат» в это время спокойно готовился в недельном цикле и в отличном настроении. 21 октября команда достаточно убедительно переиграла в гостях «Краснодар». Но вот дома, и это очень удивительно, «Ахмат» играет не так уверенно. Две последние встречи в Грозном — с «Оренбургом» и «Анжи» — завершились вничью.

На радость динамовским поклонникам, залечил травму Константин Рауш (он с повреждением играл неделю назад с «Зенитом») и занял свое привычное место на левом фланге обороны. А вот в атаке динамовцы решили сделать рокировку — вместо Федора Черныха на острие выдвинулся Кирилл Панченко.

В первом тайме на поле была абсолютно равная борьба. Поначалу чуть активнее выглядели гости, но опасные моменты возникали редко. На двоих команды нанесли лишь один удар в створ ворот. Перед перерывом «Ахмат» подал пару угловых подряд, мяч метался по штрафной Антона Шунина, но динамовцы отбились.

Второй тайм начался с блестящей передачи из глубины на Аблайе Мбенге. Однако сенегальский форвард «Ахмата» не сумел нормально обработать мяч. А ведь он мог выскочить к покинутым Шуниным пустым воротам!

«Динамо» ответило скидкой Жоаозиньо на Черных — того накрыли защитники. Ближе к середине тайма команды обменялись опасными штрафными ударами. Однако Панченко и Исмаэл пробили в небеса.

На 80-й минуте три игрока «Динамо» выскочили на трех защитников хозяев. Рауш отдал вправо на Григория Морозова, тот на ложном замахе усадил на пятую точку двух соперников, но удар не получился. А Рауш-то стоял рядом совсем открытый и требовал паса.

Думается, этим нулям на табло больше порадовалось «Динамо».

Ахмат 0:0
Первый тайм: 0:0
Динамо
28.10.2018, 16:30 основной раунд: 12-й тур Ахмат Арена
Главные тренеры
Рашид Рахимов Дмитрий Хохлов
Составы
Евгений Городов 16
Ризван Уциев (к) 40
17′ Милад Мохаммади 13
Родолфу 2
Вилькер Анхель 4
Андрей Семенов 15
70′ Михаил Гащенков 6
Силва Лима Исмаэл 11
Олег Иванов 19
82′ Идрисса Думбья 8
Беким Балай 18
64′ Аблай Мбенг 17
Магомед Митришев 95
1 Антон Шунин (к)
2 Григорий Морозов 58′
34 Константин Рауш
3 Себастьян Хольмен
24 Роман Евгеньев 40′
44 Тони Шуньич
27 Самба Соу
10 Федор Черных
5 Абдул Азиз Тетте
8 Кирилл Панченко 69′
48 Евгений Луценко
22 Жоау Натаилтон Рамос Жоаузинью 90′
20 Вячеслав Грулев
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 2
6 Удары (всего) 6
1 Удары в створ 0
4 Угловые 7
17 Фолы 16
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Андрей Глот (Ярославль, Россия)
Боковой судья Николай Богач (Люберцы, Россия)
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