Засуха в Грозном. «Ахмат» и «Динамо» не забили друг другу

Источник: Советский спорт

В 11-м туре «Динамо» после победы над «Зенитом» резким рывком выпрыгнуло из зоны вылета и очень не хочет возвращаться назад. Наставник бело-голубых Дмитрий Хохлов на пресс-конференции сказал: «Ударов по воротам у нас много, но часто не хватает точности. Сегодня забили, будем надеяться, что в следующей игре прорвет».

Игра с «Ахматом» стала для «Динамо» третьей за восемь дней. Так играют ведущие европейские клубы, но у них гораздо больше обойма игроков. Перенос кубковой игры с «Рубином» с 31 на 25 октября для бело-голубых оказался совсем некстати. И ладно бы нужно было играть в Москве, но пришлось ехать в Казань. В столице Татарстана гости дали отдохнуть всем лидерам и уступили 0:1, что, конечно, подъему боевого духа не способствует.

«Ахмат» в это время спокойно готовился в недельном цикле и в отличном настроении. 21 октября команда достаточно убедительно переиграла в гостях «Краснодар». Но вот дома, и это очень удивительно, «Ахмат» играет не так уверенно. Две последние встречи в Грозном — с «Оренбургом» и «Анжи» — завершились вничью.

На радость динамовским поклонникам, залечил травму Константин Рауш (он с повреждением играл неделю назад с «Зенитом») и занял свое привычное место на левом фланге обороны. А вот в атаке динамовцы решили сделать рокировку — вместо Федора Черныха на острие выдвинулся Кирилл Панченко.

В первом тайме на поле была абсолютно равная борьба. Поначалу чуть активнее выглядели гости, но опасные моменты возникали редко. На двоих команды нанесли лишь один удар в створ ворот. Перед перерывом «Ахмат» подал пару угловых подряд, мяч метался по штрафной Антона Шунина, но динамовцы отбились.

Второй тайм начался с блестящей передачи из глубины на Аблайе Мбенге. Однако сенегальский форвард «Ахмата» не сумел нормально обработать мяч. А ведь он мог выскочить к покинутым Шуниным пустым воротам!

«Динамо» ответило скидкой Жоаозиньо на Черных — того накрыли защитники. Ближе к середине тайма команды обменялись опасными штрафными ударами. Однако Панченко и Исмаэл пробили в небеса.

На 80-й минуте три игрока «Динамо» выскочили на трех защитников хозяев. Рауш отдал вправо на Григория Морозова, тот на ложном замахе усадил на пятую точку двух соперников, но удар не получился. А Рауш-то стоял рядом совсем открытый и требовал паса.