Засуха в Грозном. «Ахмат» и «Динамо» не забили друг другу
В матче 12-го тура
В матче 12-го тура
В 11-м туре «Динамо» после победы над «Зенитом» резким рывком выпрыгнуло из зоны вылета и очень не хочет возвращаться назад. Наставник
Игра с «Ахматом» стала для «Динамо» третьей за восемь дней. Так играют ведущие европейские клубы, но у них гораздо больше обойма игроков. Перенос кубковой игры с «Рубином» с 31 на 25 октября для
«Ахмат» в это время спокойно готовился в недельном цикле и в отличном настроении. 21 октября команда достаточно убедительно переиграла в гостях «Краснодар». Но вот дома, и это очень удивительно, «Ахмат» играет не так уверенно. Две последние встречи в Грозном — с «Оренбургом» и «Анжи» — завершились вничью.
На радость динамовским поклонникам, залечил травму Константин Рауш (он с повреждением играл неделю назад с «Зенитом») и занял свое привычное место на левом фланге обороны. А вот в атаке динамовцы решили сделать рокировку — вместо Федора Черныха на острие выдвинулся Кирилл Панченко.
В первом тайме на поле была абсолютно равная борьба. Поначалу чуть активнее выглядели гости, но опасные моменты возникали редко. На двоих команды нанесли лишь один удар в створ ворот. Перед перерывом «Ахмат» подал пару угловых подряд, мяч метался по штрафной Антона Шунина, но динамовцы отбились.
Второй тайм начался с блестящей передачи из глубины на Аблайе Мбенге. Однако сенегальский форвард «Ахмата» не сумел нормально обработать мяч. А ведь он мог выскочить к покинутым Шуниным пустым воротам!
«Динамо» ответило скидкой Жоаозиньо на Черных — того накрыли защитники. Ближе к середине тайма команды обменялись опасными штрафными ударами. Однако Панченко и Исмаэл пробили в небеса.
На 80-й минуте три игрока «Динамо» выскочили на трех защитников хозяев. Рауш отдал вправо на Григория Морозова, тот на ложном замахе усадил на пятую точку двух соперников, но удар не получился. А
Думается, этим нулям на табло больше порадовалось «Динамо».
|Рашид Рахимов
|Дмитрий Хохлов
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|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|2
|6
|Удары (всего)
|6
|1
|Удары в створ
|0
|4
|Угловые
|7
|17
|Фолы
|16
|1
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург, Россия)
|Боковой судья
|Андрей Глот (Ярославль, Россия)
|Боковой судья
|Николай Богач (Люберцы, Россия)