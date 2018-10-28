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21:22 (мск), источник: Чемпионат.com

ЦСКА слишком рано поверил в победу. И остался вообще без очков

«Краснодару» хватило трёх минут, чтобы перевернуть игру с ног на голову.

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Источник: РИА "Новости"

Новый «конь» красно-синих. Железный

ЦСКА продолжает меняться — внешне, внутренне. Следом за спортивным городком в Ватутинках и составом команды модернизации подвергся автопарк. На смену морально и физически устаревшему «Мерседесу», 17 лет возившему «армейцев», пришёл современный красавец MAN. Естественно, тоже оформленный в исконных клубных цветах — красном и синем. Изменилось «представительство» игроков на бортах автобуса — их стало в четыре с половиной раза больше. С предыдущего ЦСКА-буса на новый «перешёл» Акинфеев. Магнуссон, Фернандес, Бийол, Эрнандес, Влашич, Бекао и Ахметов такой чести удостоились впервые. Чалов фигурировал в одной из предыдущих версий тюнинга и вернулся на «своё» место. В воскресенье вице-чемпионы России впервые опробовали новое ТС.

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ЦСКА впервые сыграл без Бекао

От вторничного римского варианта основа хозяев отличалась одной позицией. Дисквалификация Бекао вынудила Виктора Гончаренко перерисовать тактический рисунок, применённый в Италии. Впрочем, против «Краснодара» он его в любом случае вряд ли применил бы. Во-первых, эта модель не оправдала себя против «Ромы». Во-вторых, дома ЦСКА зачастую использует более наступательную схему — если только не «Реал» в соперниках. Наконец, на модуль 3-Х-Х тренера банально не насобирал бы кондиционных стопперов. Все два оставшихся в его распоряжении, Магнуссон и Чернов, вышли на «быков» с первых минут. В свою очередь Бекао впервые в сезоне оказался в подзабытой уже зрительской роли. «Его» место в старте отошло к Дзагоеву.

«Краснодар» на «Песчанке», Мамаев — в «Бутырке»

Очень любопытно было бы взглянуть на Павла Мамаева на фоне новой «армейской» полузащиты. Загулом с приятелем Кокориным лучший ассистент южан сам себя лишил встречи с бывшими одноклубниками. А заодно — двух месяцев большого футбола. Как минимум. В то время как его нынешняя команда противостояла ЦСКА на «Песчанке», Мамаев томился в девяти километрах от неё — в камере СИЗО № 2. И не факт, что видел матч хотя бы по телевизору. Загремев за решётку, талантливый хавбек не только себя — команду тоже крепко подвёл. Игровой репертуар «Краснодара» от этой потери существенно обеднел.

Мера против Марио

Единственная перестановка в рядах «Краснодара» относительно игры в Бельгии, как я понимаю, была продиктована соображениями безопасности. Зная склонность Рамиреса к вылазкам в атаку, Мурад Мусаев определил ему в напарники более универсального и работоспособного, чем Вандерсон, Стоцкого. Помимо поддержки атаки в обязанности Дмитрию вменялось сдерживание Фернандеса — задача заведомо хлопотная и трудновыполнимая. На чужой половине поля Марио зачастую проводит не меньше времени, чем на своей. При атаках ЦСКА Стоцкий дисциплинированно «садился» в оборону, затрудняя Марио продвижение вперёд. В такие моменты «Краснодар» оставлял за линией мяча только Ари.

В перерыве Мусаев всё-таки отправил на газон Вандерсона. Но не вместо Стоцкого, а вместе с ним. Кандидат в сборную России сместился в оборону, уступив позицию флангового нападающего штатному форварду.

Две «руки» — один свисток

До перерыва мяч дважды прилетал в руки футболистам — по разу на каждой половине поля. Но если первое попадание, в Мартыновича, судья Галимов оставил без внимания, то повторное «вознаградил» карточкой. Для Чернова она стала уже пятой в сезоне. Двоевластие в клубном зачёте штрафников продлилось недолго — Никита снова на «чистом» первом месте.

Из реально опасных моментов первого тайма упоминания заслуживают два, и оба — у ворот Синицына: чуточку неточный удар Чалова и прицельный — Магнуссона. Этот последний краснодарский кипер взял, а большего от него до перерыва и не требовалось. Регулярно достигая последней трети поля, ЦСКА испытывал ощутимые трудности в завершении. Оборонялись «быки» грамотно. Самой показательной картинкой 45-минутки стало взмокшее лицо Каборе. «Армейцы» вынудили Шарля со товарищи попотеть. Всё было не напрасно: промежуточные нули на табло в большей степени должны были устраивать приезжую команду, чем местную.

Укол Николы

После возобновления игры Роман Галимов вновь оказался в центре внимания, и опять принял решение не в пользу хозяев. Уверенность Дзагоева в нарушении правил со стороны Перейры рефери из Улан-Удэ не разделил.

Тем не менее счёт «армейцы» открыли: не с пенальти, так с игры. В основание результативной атаки лёг отличный перехват Чернова, остановившего свежего Вандерсона. Фернандес с Ахметовым довели мяч до линии огня, а Чалов доверил право завершающего удара Влашичу. Никола пробил идеально — впритирку со штангой. 195 см роста в комплексе с вытянутыми руками Синицыну не хватило, чтобы предотвратить гол. Второй подряд для Николы в РПЛ и пятый — в ЦСКА. В «Эвертоне», наверное, снова локти кусают — такого мастера упустили. Сами «ириски» в этот момент «горели» в Манчестере — 0:2…

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Гол + пас Ари

Поведя в счёте, москвичи раскрутили ещё несколько потенциально голевых атак. Но вместо того чтобы закрепить преимущество — растеряли его. С интервалом в несколько минут «армейцы» допустили две грубые ошибки в обороне, которыми южане не преминули воспользоваться. Сначала Вандерсон с Игнатьевым помогли отличиться Ари, а затем уже сам бразилец выступил ассистентом, отыскав пасом Классона.

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Главный тренер «армейцев» тут же отменил выход на замену Ефремова и отправил на поле Нисимуру. Желания отличиться у Такумы было в избытке — с возможностями не сложилось. Ни у него, ни у партнёров. «Краснодар» своего не упустил.

ЦСКА 1:2
Первый тайм: 0:0
Краснодар
28.10.2018, 19:00 Зрители: 19063 основной раунд: 12-й тур ВЭБ Арена
Главные тренеры
Виктор Гончаренко Мурад Мусаев
Голы
54′ Никола Влашич (Ф. Чалов) 8
9 Арикленес да Силва Ари (И. Игнатьев, Вандерсон Масиэл) 79′
16 Виктор Классон (Арикленес да Силва Ари, С. Петров) 82′
Составы
Игорь Акинфеев (к) 35
Мариу Фернандес 2
Кирилл Набабкин 14
28′ Никита Чернов 3
Хердур Магнуссон 23
Никола Влашич 8
Арнор Сигурдссон 17
Иван Обляков 98
56′ Алан Дзагоев 10
Хетаг Хосонов 80
87′ Ильзат Ахметов 77
Такума Нисимура 19
63′ Федор Чалов 9
Яка Бийол 29
88 Андрей Синицын
98 Сергей Петров
4 Александр Мартынович (к)
5 Урош Спаич
16 Виктор Классон
89 Дмитрий Стоцкий
8 Юрий Газинский
9 Арикленес да Силва Ари
6 Кристиан Рамирес 46′
7 Вандерсон Масиэл
33 Маурисио Перейра 68′
20 Кристиан Куэва
77 Шарль Каборе 75′
85 Иван Игнатьев
Статистика
1 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 5
9 Удары (всего) 13
4 Удары в створ 6
4 Угловые 5
14 Фолы 11
1 Офсайды 5
Судьи
Главный судья Роман Галимов (Улан-Удэ, Россия)
Боковой судья Валерий Данченко (Уфа, Россия)
Боковой судья Вячеслав Семенов (Гатчина, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
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