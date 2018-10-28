ЦСКА слишком рано поверил в победу. И остался вообще без очков
«Краснодару» хватило трёх минут, чтобы перевернуть игру с ног на голову.
«Краснодару» хватило трёх минут, чтобы перевернуть игру с ног на голову.
ЦСКА продолжает меняться — внешне, внутренне. Следом за спортивным городком в Ватутинках и составом команды модернизации подвергся автопарк. На смену морально и физически устаревшему «Мерседесу», 17 лет возившему «армейцев», пришёл современный красавец MAN. Естественно, тоже оформленный в исконных клубных цветах — красном и синем. Изменилось «представительство» игроков на бортах автобуса — их стало в четыре с половиной раза больше. С предыдущего
От вторничного римского варианта основа хозяев отличалась одной позицией. Дисквалификация Бекао вынудила Виктора Гончаренко перерисовать тактический рисунок, применённый в Италии. Впрочем, против «Краснодара» он его в любом случае вряд ли применил бы.
Очень любопытно было бы взглянуть на Павла Мамаева на фоне новой «армейской» полузащиты. Загулом с приятелем Кокориным лучший ассистент южан сам себя лишил встречи с бывшими одноклубниками. А заодно — двух месяцев большого футбола. Как минимум. В то время как его нынешняя команда противостояла ЦСКА на «Песчанке», Мамаев томился в девяти километрах от неё — в камере СИЗО № 2. И не факт, что видел матч хотя бы по телевизору. Загремев за решётку, талантливый хавбек не только себя — команду тоже крепко подвёл. Игровой репертуар «Краснодара» от этой потери существенно обеднел.
Единственная перестановка в рядах «Краснодара» относительно игры в Бельгии, как я понимаю, была продиктована соображениями безопасности. Зная склонность Рамиреса к вылазкам в атаку, Мурад Мусаев определил ему в напарники более универсального и работоспособного, чем Вандерсон, Стоцкого. Помимо поддержки атаки в обязанности Дмитрию вменялось сдерживание Фернандеса — задача заведомо хлопотная и трудновыполнимая. На чужой половине поля Марио зачастую проводит не меньше времени, чем на своей. При атаках ЦСКА Стоцкий дисциплинированно «садился» в оборону, затрудняя Марио продвижение вперёд. В такие моменты «Краснодар» оставлял за линией мяча только Ари.
В перерыве Мусаев
До перерыва мяч дважды прилетал в руки футболистам — по разу на каждой половине поля. Но если первое попадание, в Мартыновича, судья Галимов оставил без внимания, то повторное «вознаградил» карточкой. Для Чернова она стала уже пятой в сезоне. Двоевластие в клубном зачёте штрафников продлилось недолго — Никита снова на «чистом» первом месте.
Из реально опасных моментов первого тайма упоминания заслуживают два, и оба — у ворот Синицына: чуточку неточный удар Чалова и прицельный — Магнуссона. Этот последний краснодарский кипер взял, а большего от него до перерыва и не требовалось. Регулярно достигая последней трети поля, ЦСКА испытывал ощутимые трудности в завершении. Оборонялись «быки» грамотно. Самой показательной картинкой 45-минутки стало взмокшее лицо Каборе. «Армейцы» вынудили Шарля со товарищи попотеть. Всё было не напрасно: промежуточные нули на табло в большей степени должны были устраивать приезжую команду, чем местную.
После возобновления игры Роман Галимов вновь оказался в центре внимания, и опять принял решение не в пользу хозяев. Уверенность Дзагоева в нарушении правил со стороны Перейры рефери из
Тем не менее счёт «армейцы» открыли: не с пенальти, так с игры. В основание результативной атаки лёг отличный перехват Чернова, остановившего свежего Вандерсона. Фернандес с Ахметовым довели мяч до линии огня, а Чалов доверил право завершающего удара Влашичу. Никола пробил идеально — впритирку со штангой. 195 см роста в комплексе с вытянутыми руками Синицыну не хватило, чтобы предотвратить гол. Второй подряд для Николы в РПЛ и пятый — в ЦСКА. В «Эвертоне», наверное, снова локти кусают — такого мастера упустили. Сами «ириски» в этот момент «горели» в Манчестере — 0:2…
Поведя в счёте, москвичи раскрутили ещё несколько потенциально голевых атак. Но вместо того чтобы закрепить преимущество — растеряли его. С интервалом в несколько минут «армейцы» допустили две грубые ошибки в обороне, которыми южане не преминули воспользоваться. Сначала Вандерсон с Игнатьевым помогли отличиться Ари, а затем уже сам бразилец выступил ассистентом, отыскав пасом Классона.
Главный тренер «армейцев» тут же отменил выход на замену Ефремова и отправил на поле Нисимуру. Желания отличиться у Такумы было в избытке — с возможностями не сложилось. Ни у него, ни у партнёров. «Краснодар» своего не упустил.
|Виктор Гончаренко
|Мурад Мусаев
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|1
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|5
|9
|Удары (всего)
|13
|4
|Удары в створ
|6
|4
|Угловые
|5
|14
|Фолы
|11
|1
|Офсайды
|5
|Главный судья
|Роман Галимов (Улан-Удэ, Россия)
|Боковой судья
|Валерий Данченко (Уфа, Россия)
|Боковой судья
|Вячеслав Семенов (Гатчина, Россия)