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21:59 (мск), источник: Чемпионат.com

Арустамян: Завтра «Спартак» обсудит с «Ростовом» расторжение контракта Карпина

Телекомментатор Нобель Арустамян поделился информацией о возможном назначении на пост главного тренера «Спартака» наставника тульского «Арсенала» Олега Кононова и главного тренера «Ростова» Валерия Карпина.

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Источник: РИА "Новости"

«Кононов на день пятницы был главным кандидатом на пост тренера «Спартака», и считалось, что это вопрос трёх-четырёх дней. Отчего такая уверенность? Гурам Аджоев примерно со среды стал искать замену Олегу Георгиевичу. Звонки были по разным направлениям, но с целью найти нового тренера. Также в четверг днём было дано поручение генеральному директору «Арсенала» Дмитрию Балашову готовить расторжение контракта Кононова и всего его штаба. Это должно было произойти после игры с «Оренбургом». В клубе все это понимали.

Информация о встрече Валерия Карпина и руководства «Спартака» получает подтверждения. Только встреча уже состоялась ранее. И обе стороны взяли время на размышления. Вопрос в том, кто был инициатором кандидатуры Карпина. Не исключено, что это идея свыше или реакция на негативную позицию спартаковской общественности по кандидатуре Кононова. Всё же несколько дней раздумий могли повлиять на Леонида Федуна. Но, это уже, наверное, не так важно. А важно то, что завтра у руководства «Спартака» намечена встреча с руководством «Ростова». Тема — потенциальное расторжение контракта Карпина.

Что в итоге? У «Спартака» есть два готовых варианта. Возможно, завтра будет приниматься решение, на ком клуб останавливает свой выбор. Или это происходит прямо сейчас, — написал Арустамян в своём телеграм-канале.

Карпин возглавлял московский «Спартак» с 2009 по 2014 год. Вместе с красно-белыми специалист дважды становился серебряным призёром чемпионата России.

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