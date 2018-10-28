«Пусто смотримся. Ни отбора, ни начала атаки». Почему ЦСКА сливает всем конкурентам

Источник: Sport24

Пресс-конференция главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко и тренера «Краснодара» Олега Фоменко после матча 12-го тура РПЛ (1:2).

Олег Фоменко: «Краснодар» не переворачивал игру, а владел преимуществом"

— Рады, что выиграли, — начал ассистент Мурада Мусаева. — Сложная была ситуация, уступали. Ребята приложили максимум усилий, за что им спасибо.

— Что именно помогло перевернуть игру при счете 0:1 и добиться перевеса?

— Произвели ряд замен, которые усилили игру. Но мы не переламывали игру, и ранее владели преимуществом. В итоге это вылилось в забитые голы.

— В первом тайме был нехарактерный для «Краснодара» процент владения мячом, и в центре поля ЦСКА вас переигрывал.

— Учитывая, что мы слетали в Бельгию, у нас было намного меньше времени восстановиться. Чуть не хватало свежести. Молодые, быстрые игроки ЦСКА нас переигрывали. Но не все время.

— Когда ждать появления Крицюка?

— Он восстанавливается от травмы. О точных сроках возвращения в строй сказать не могу.

Виктор Гончаренко: «Игроки, которые выходили на замену, выглядели еще хуже тех, кого меняли»

— До замен мы хорошо смотрелись. Контролировали игру, — считает главный тренер ЦСКА. — При счете 1:0 Бийол и Хосонов не попали игру. Не было ни начала атаки, ни отбора. Не могу сказать, что это [замены] послужило причиной поражения. И мы, и «Краснодар» смотрелись пустовато. Нам не хватает опыта игры на стольких фронтах.

— ЦСКА в третьем домашнем матче с прямыми конкурентами не может победить, а еще в августе проиграл здесь «Ростову». О каких системных проблемах можно говорить?

— Дома проигрывать всегда неприятно. Каждая отдельная игра — своя история. О системе говорить можно, но совсем неправильно. Игра была сегодня атака на атаку, «Локомотив» и «Ростов» в основном действовали закрыто.

— Что было в записке Влашичу?

— Сведения о том, как мы перестраиваемся. Не хватает нам взаимопонимания. Пробуем доводить до игроков то, что хотим делать.

— Дзагоев не сыграл даже часа. Недовольны объемом и темпом работы?

— Все мы ждем, что он вернется в прежнюю форму, будет приносить большую пользу команде. Был момент, когда мог решить исход матча. Если в предыдущие сезоны ему удавалось это делать, то сейчас еще не в тех кондициях. Он здоров, глобальных болячек нет. Ждем, что Алан прибавит.