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22:01 (мск), источник: Sport24

«Пусто смотримся. Ни отбора, ни начала атаки». Почему ЦСКА сливает всем конкурентам

Гончаренко объясняет замену Чалова, плохую форму Дзагоева и третий подряд домашний матч без побед.

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Источник: Sport24

Пресс-конференция главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко и тренера «Краснодара» Олега Фоменко после матча 12-го тура РПЛ (1:2).

Олег Фоменко: «Краснодар» не переворачивал игру, а владел преимуществом"

— Рады, что выиграли, — начал ассистент Мурада Мусаева. — Сложная была ситуация, уступали. Ребята приложили максимум усилий, за что им спасибо.

— Что именно помогло перевернуть игру при счете 0:1 и добиться перевеса?
— Произвели ряд замен, которые усилили игру. Но мы не переламывали игру, и ранее владели преимуществом. В итоге это вылилось в забитые голы.

— В первом тайме был нехарактерный для «Краснодара» процент владения мячом, и в центре поля ЦСКА вас переигрывал.
— Учитывая, что мы слетали в Бельгию, у нас было намного меньше времени восстановиться. Чуть не хватало свежести. Молодые, быстрые игроки ЦСКА нас переигрывали. Но не все время.

— Когда ждать появления Крицюка?
— Он восстанавливается от травмы. О точных сроках возвращения в строй сказать не могу.

Виктор Гончаренко: «Игроки, которые выходили на замену, выглядели еще хуже тех, кого меняли»

— До замен мы хорошо смотрелись. Контролировали игру, — считает главный тренер ЦСКА. — При счете 1:0 Бийол и Хосонов не попали игру. Не было ни начала атаки, ни отбора. Не могу сказать, что это [замены] послужило причиной поражения. И мы, и «Краснодар» смотрелись пустовато. Нам не хватает опыта игры на стольких фронтах.

— ЦСКА в третьем домашнем матче с прямыми конкурентами не может победить, а еще в августе проиграл здесь «Ростову». О каких системных проблемах можно говорить?
— Дома проигрывать всегда неприятно. Каждая отдельная игра — своя история. О системе говорить можно, но совсем неправильно. Игра была сегодня атака на атаку, «Локомотив» и «Ростов» в основном действовали закрыто.

— Что было в записке Влашичу?
— Сведения о том, как мы перестраиваемся. Не хватает нам взаимопонимания. Пробуем доводить до игроков то, что хотим делать.

— Дзагоев не сыграл даже часа. Недовольны объемом и темпом работы?
— Все мы ждем, что он вернется в прежнюю форму, будет приносить большую пользу команде. Был момент, когда мог решить исход матча. Если в предыдущие сезоны ему удавалось это делать, то сейчас еще не в тех кондициях. Он здоров, глобальных болячек нет. Ждем, что Алан прибавит.

— Объясните еще раз логику первой замены. Не жалеете о том, что сняли единственного чистого нападающего Чалова?
— Ну нет. Можно говорить о заменах, но многие игроки пусто смотрятся. Вроде стартуешь, но по инерции, а не с хорошим рвением. Федя был на поле, но многое из того, что мы делали раньше, он не выполнял. Замена напрашивалась. Дело скорее в том, что игроки, которые вышли вместо них [Чалова, Дзагоева и Ахметова], выглядели еще хуже.

ЦСКА 1:2
Первый тайм: 0:0
Краснодар
28.10.2018, 19:00 Зрители: 19063 основной раунд: 12-й тур ВЭБ Арена
Главные тренеры
Виктор Гончаренко Мурад Мусаев
Голы
54′ Никола Влашич (Ф. Чалов) 8
9 Арикленес да Силва Ари (И. Игнатьев, Вандерсон Масиэл) 79′
16 Виктор Классон (Арикленес да Силва Ари, С. Петров) 82′
Составы
Игорь Акинфеев (к) 35
Мариу Фернандес 2
Кирилл Набабкин 14
28′ Никита Чернов 3
Хердур Магнуссон 23
Никола Влашич 8
Арнор Сигурдссон 17
Иван Обляков 98
56′ Алан Дзагоев 10
Хетаг Хосонов 80
87′ Ильзат Ахметов 77
Такума Нисимура 19
63′ Федор Чалов 9
Яка Бийол 29
88 Андрей Синицын
98 Сергей Петров
4 Александр Мартынович (к)
5 Урош Спаич
16 Виктор Классон
89 Дмитрий Стоцкий
8 Юрий Газинский
9 Арикленес да Силва Ари
6 Кристиан Рамирес 46′
7 Вандерсон Масиэл
33 Маурисио Перейра 68′
20 Кристиан Куэва
77 Шарль Каборе 75′
85 Иван Игнатьев
Статистика
1 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 5
9 Удары (всего) 13
4 Удары в створ 6
4 Угловые 5
14 Фолы 11
1 Офсайды 5
Судьи
Главный судья Роман Галимов (Улан-Удэ, Россия)
Боковой судья Валерий Данченко (Уфа, Россия)
Боковой судья Вячеслав Семенов (Гатчина, Россия)
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