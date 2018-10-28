«Пусто смотримся. Ни отбора, ни начала атаки». Почему ЦСКА сливает всем конкурентам
Гончаренко объясняет замену Чалова, плохую форму Дзагоева и третий подряд домашний матч без побед.
Гончаренко объясняет замену Чалова, плохую форму Дзагоева и третий подряд домашний матч без побед.
— Рады, что выиграли, — начал ассистент Мурада Мусаева. — Сложная была ситуация, уступали. Ребята приложили максимум усилий, за что им спасибо.
— Что именно помогло перевернуть игру при счете 0:1 и добиться перевеса?
— Произвели ряд замен, которые усилили игру. Но мы не переламывали игру, и ранее владели преимуществом. В итоге это вылилось в забитые голы.
— В первом тайме был нехарактерный для «Краснодара» процент владения мячом, и в центре поля ЦСКА вас переигрывал.
— Учитывая, что мы слетали в Бельгию, у нас было намного меньше времени восстановиться. Чуть не хватало свежести. Молодые, быстрые игроки ЦСКА нас переигрывали. Но не все время.
— Когда ждать появления Крицюка?
— Он восстанавливается от травмы. О точных сроках возвращения в строй сказать не могу.
— До замен мы хорошо смотрелись. Контролировали игру, — считает главный тренер ЦСКА. — При счете 1:0 Бийол и Хосонов не попали игру. Не было ни начала атаки, ни отбора. Не могу сказать, что это [замены] послужило причиной поражения. И мы, и «Краснодар» смотрелись пустовато. Нам не хватает опыта игры на стольких фронтах.
— ЦСКА в третьем домашнем матче с прямыми конкурентами не может победить, а еще в августе проиграл здесь «Ростову». О каких системных проблемах можно говорить?
— Дома проигрывать всегда неприятно. Каждая отдельная игра — своя история. О системе говорить можно, но совсем неправильно. Игра была сегодня атака на атаку, «Локомотив» и «Ростов» в основном действовали закрыто.
— Что было в записке Влашичу?
— Сведения о том, как мы перестраиваемся. Не хватает нам взаимопонимания. Пробуем доводить до игроков то, что хотим делать.
— Дзагоев не сыграл даже часа. Недовольны объемом и темпом работы?
— Все мы ждем, что он вернется в прежнюю форму, будет приносить большую пользу команде. Был момент, когда мог решить исход матча. Если в предыдущие сезоны ему удавалось это делать, то сейчас еще не в тех кондициях. Он здоров, глобальных болячек нет. Ждем, что Алан прибавит.
— Объясните еще раз логику первой замены. Не жалеете о том, что сняли единственного чистого нападающего Чалова?
— Ну нет. Можно говорить о заменах, но многие игроки пусто смотрятся. Вроде стартуешь, но по инерции, а не с хорошим рвением. Федя был на поле, но многое из того, что мы делали раньше, он не выполнял. Замена напрашивалась. Дело скорее в том, что игроки, которые вышли вместо них [Чалова, Дзагоева и Ахметова], выглядели еще хуже.
|Виктор Гончаренко
|Мурад Мусаев
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|1
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|5
|9
|Удары (всего)
|13
|4
|Удары в створ
|6
|4
|Угловые
|5
|14
|Фолы
|11
|1
|Офсайды
|5
|Главный судья
|Роман Галимов (Улан-Удэ, Россия)
|Боковой судья
|Валерий Данченко (Уфа, Россия)
|Боковой судья
|Вячеслав Семенов (Гатчина, Россия)