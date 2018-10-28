Гончаренко врубил Слуцкий-стайл. Поражение от «Краснодара» — его ошибка

Источник: Sport24

63-я минута матча ЦСКА — «Краснодар». Виктор Гончаренко делает вторую замену: вместо единственного нападающего Чалова на поле выходит опорник Бийол. 5 минут назад еще один атакующий футболист — Дзагоев, который сыграл ниже своих возможностей, но хотя бы бил, боролся и открывался — заменился на Хосонова.

Во время пауз Гончаренко долго объясняет новые роли футболистам. Хосонов передает записку Влашичу, который остается играть в нападении один. Слева к нему иногда подключается Сигурдссон, который опускается чуть ли не на позицию крайнего защитника к Набабкину. Справа — Обляков.

После двух замен ЦСКА совсем отходит назад и пытается удержать шаткое преимущество. Только эти три футболиста иногда выбегают в контратаки, и Влашич даже чуть не забивает второй. Тем не менее, вся команда жмется к своим воротам.

Еще при счете 1:0 Гончаренко собирался сделать еще одну замену в оборону — выпустить Дмитрия Ефремова. Во время общения перед его выходом на поле «Краснодар» убегает в атаку: Вандерсон усаживает на пятую точку Набабкина, который делает слабый подкат, катит в центр на Классона, дальше на Ари — 1:1. Тренер показывает Ефремову на скамейку и пытается завести команду.

Но ЦСКА бросает играть окончательно. Через 2 минуты опорная зона проваливается, откуда Петров пасует на Ари, а бразильский россиянин вешает в штрафную. Даже без касания Классона мяч бы влетел в ворота. Стоящий рядом с резервным арбитром Ефремов все понимает сам и идет на скамейку с опущенной головой.

Нисимура — единственный, кого на лавке ЦСКА можно назвать нападающим — переодевается только к 85-й минуте. К этому времени команда Гончаренко сбивается на навал, но пробить 190-метровых Мартыновича и Спайича уже невозможно. Именно поэтому и Чалов 62 минуты не мог зацепиться за длинные передачи верхом.

Очередные -3 на «ВЭБ Арене» в матче с конкурентом за Лигу чемпионов.

***

Со всеми командами первой пятерки ЦСКА потерял очки дома. «В этом нет системы, — объясняет Гончаренко после матча. — Сегодня игра была в атаку, а “Локомотив” и “Ростов” действовали очень закрыто». Действительно, матч с «Краснодаром» сложился совсем не так, как игры против «Ростова» (0:1), «Спартака» (1:1), «Локомотива» (0:1).

До этого Гончаренко постоянно терял преимущество. Ростовчане забили очень быстрый гол и закрылись, «Спартак» тоже смог открыть счет первым, но не удержался; а «Локо» — дотерпел и победил в концовке. И когда ЦСКА наконец удалось повести, главный тренер сразу решил засушить матч. Очень похоже на то, во что два-три года назад играл Леонид Слуцкий.

Гончаренко от своего предшественника всегда отличался умением управлять игрой — смелыми, неординарными ходами. Свои лучшие матчи при белорусском тренере ЦСКА выдавал благодаря заменам. Выезд к «Базелю» в Лиге чемпионов — гениальная игра Дзагоева после перерыва (который был в намного худшей форме, чем сейчас). Победа в Суперкубке над «Локомотивом» — свежий Хосонов в опорной зоне, забивший единственный гол. Матч с «Реалом» — грамотная замена уставшего Дзагоева на Ефремова, который закрыл справа Одриосолу и Себальоса.

На этот раз все пошло ровно наоборот.

— Можно говорить о заменах, — отвечает на вопрос Гончаренко. — Но многие игроки пусто смотрятся. Вроде стартуешь, но по инерции, а не с хорошим рвением. Федя [Чалов] был на поле, но многое из того, что мы делали раньше, он не выполнял. Замена напрашивалась. Дело скорее в том, что игроки, которые вышли вместо них [Дзагоева, Чалова, Ахметова], выглядели еще хуже.