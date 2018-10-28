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28 октября, источник: Sport24

Гончаренко врубил Слуцкий-стайл. Поражение от «Краснодара» — его ошибка

Мы не только хвалим белорусского тренера.

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Источник: Sport24

63-я минута матча ЦСКА — «Краснодар». Виктор Гончаренко делает вторую замену: вместо единственного нападающего Чалова на поле выходит опорник Бийол. 5 минут назад еще один атакующий футболист — Дзагоев, который сыграл ниже своих возможностей, но хотя бы бил, боролся и открывался — заменился на Хосонова.

Во время пауз Гончаренко долго объясняет новые роли футболистам. Хосонов передает записку Влашичу, который остается играть в нападении один. Слева к нему иногда подключается Сигурдссон, который опускается чуть ли не на позицию крайнего защитника к Набабкину. Справа — Обляков.

После двух замен ЦСКА совсем отходит назад и пытается удержать шаткое преимущество. Только эти три футболиста иногда выбегают в контратаки, и Влашич даже чуть не забивает второй. Тем не менее, вся команда жмется к своим воротам.

Еще при счете 1:0 Гончаренко собирался сделать еще одну замену в оборону — выпустить Дмитрия Ефремова. Во время общения перед его выходом на поле «Краснодар» убегает в атаку: Вандерсон усаживает на пятую точку Набабкина, который делает слабый подкат, катит в центр на Классона, дальше на Ари — 1:1. Тренер показывает Ефремову на скамейку и пытается завести команду.

Но ЦСКА бросает играть окончательно. Через 2 минуты опорная зона проваливается, откуда Петров пасует на Ари, а бразильский россиянин вешает в штрафную. Даже без касания Классона мяч бы влетел в ворота. Стоящий рядом с резервным арбитром Ефремов все понимает сам и идет на скамейку с опущенной головой.

Нисимура — единственный, кого на лавке ЦСКА можно назвать нападающим — переодевается только к 85-й минуте. К этому времени команда Гончаренко сбивается на навал, но пробить 190-метровых Мартыновича и Спайича уже невозможно. Именно поэтому и Чалов 62 минуты не мог зацепиться за длинные передачи верхом.

Очередные -3 на «ВЭБ Арене» в матче с конкурентом за Лигу чемпионов.

***

Со всеми командами первой пятерки ЦСКА потерял очки дома. «В этом нет системы, — объясняет Гончаренко после матча. — Сегодня игра была в атаку, а “Локомотив” и “Ростов” действовали очень закрыто». Действительно, матч с «Краснодаром» сложился совсем не так, как игры против «Ростова» (0:1), «Спартака» (1:1), «Локомотива» (0:1).

До этого Гончаренко постоянно терял преимущество. Ростовчане забили очень быстрый гол и закрылись, «Спартак» тоже смог открыть счет первым, но не удержался; а «Локо» — дотерпел и победил в концовке. И когда ЦСКА наконец удалось повести, главный тренер сразу решил засушить матч. Очень похоже на то, во что два-три года назад играл Леонид Слуцкий.

Гончаренко от своего предшественника всегда отличался умением управлять игрой — смелыми, неординарными ходами. Свои лучшие матчи при белорусском тренере ЦСКА выдавал благодаря заменам. Выезд к «Базелю» в Лиге чемпионов — гениальная игра Дзагоева после перерыва (который был в намного худшей форме, чем сейчас). Победа в Суперкубке над «Локомотивом» — свежий Хосонов в опорной зоне, забивший единственный гол. Матч с «Реалом» — грамотная замена уставшего Дзагоева на Ефремова, который закрыл справа Одриосолу и Себальоса.

На этот раз все пошло ровно наоборот.

— Можно говорить о заменах, — отвечает на вопрос Гончаренко. — Но многие игроки пусто смотрятся. Вроде стартуешь, но по инерции, а не с хорошим рвением. Федя [Чалов] был на поле, но многое из того, что мы делали раньше, он не выполнял. Замена напрашивалась. Дело скорее в том, что игроки, которые вышли вместо них [Дзагоева, Чалова, Ахметова], выглядели еще хуже.

Вроде бы все по делу, не с чем спорить. Но странно, что в этих заменах главный тренер не признает собственной вины. Еще одно сильное качество Гончаренко — учиться на своих ошибках. Потому что впереди у ЦСКА очень сложный отрезок, завершающийся домашним «Зенитом».

ЦСКА 1:2
Первый тайм: 0:0
Краснодар
28.10.2018, 19:00 Зрители: 19063 основной раунд: 12-й тур ВЭБ Арена
Главные тренеры
Виктор Гончаренко Мурад Мусаев
Голы
54′ Никола Влашич (Ф. Чалов) 8
9 Арикленес да Силва Ари (И. Игнатьев, Вандерсон Масиэл) 79′
16 Виктор Классон (Арикленес да Силва Ари, С. Петров) 82′
Составы
Игорь Акинфеев (к) 35
Мариу Фернандес 2
Кирилл Набабкин 14
28′ Никита Чернов 3
Хердур Магнуссон 23
Никола Влашич 8
Арнор Сигурдссон 17
Иван Обляков 98
56′ Алан Дзагоев 10
Хетаг Хосонов 80
87′ Ильзат Ахметов 77
Такума Нисимура 19
63′ Федор Чалов 9
Яка Бийол 29
88 Андрей Синицын
98 Сергей Петров
4 Александр Мартынович (к)
5 Урош Спаич
16 Виктор Классон
89 Дмитрий Стоцкий
8 Юрий Газинский
9 Арикленес да Силва Ари
6 Кристиан Рамирес 46′
7 Вандерсон Масиэл
33 Маурисио Перейра 68′
20 Кристиан Куэва
77 Шарль Каборе 75′
85 Иван Игнатьев
Статистика
1 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 5
9 Удары (всего) 13
4 Удары в створ 6
4 Угловые 5
14 Фолы 11
1 Офсайды 5
Судьи
Главный судья Роман Галимов (Улан-Удэ, Россия)
Боковой судья Валерий Данченко (Уфа, Россия)
Боковой судья Вячеслав Семенов (Гатчина, Россия)
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