ЦСКА — «Краснодар». Ари заговорил о чемпионстве, Чалов — о заменах
Игроки — о центральном матче 12-го тура чемпионата России.
Игроки — о центральном матче 12-го тура чемпионата России.
Константин Колмаков, Андрей Михайлов с 3-й Песчаной улицы
Форвард «Краснодара», забивший гол и отдавший голевую передачу, допустил, что дисквалификация тренера Мурада Мусаева могла сыграть на руку его команде.
— Мешало ли то, что Мурада Мусаева не было на скамейке? — вопрос Ари.
— Кто знает. Может, сверху ему было лучше видно и это помогло сделать правильные замены.
— Готов ли «Краснодар» в этом сезоне бороться за чемпионство?
— Впереди еще столько игр. Например, «Локомотив» был ниже, а теперь третий. Еще столько всего может произойти, но мы будем стараться.
— А такая цель стоит?
— Тут важно брать свои очки дома. Недавно у нас не получилось это в матче с «Ахматом». Нужно, чтобы мы выигрывали, по крайней мере, все домашние игры.
— То есть такая цель стоит?
— Да.
Лучший бомбардир
— Сейчас сложно оценивать, первое впечатление — счет не по игре, — сказал Чалов. — Это футбол, все бывает. Первыми забили, надо было дожимать, могли забить второй. «Краснодару» удалось отыграться, у них была хорошая десятиминутка, которая позволила довести матч до победы.
— Ваша замена на Яку Бийола ослабила игру ЦСКА?
— Это не ко мне вопрос.
— Она
— Нет, все нормально.
— С чем связана удачная десятиминутка «Краснодара»?
— Мне кажется, сыграли замены у «Краснодара».
— Армейцы еще ни разу не проигрывали «Краснодару» дома. Сегодня эта серия прервалась.
— Ничего, бывает.
Автор победного гола Виктор Классон также высказался о решении тренера соперников снять с игры Чалова.
— Думаю, была равная игра, — отметил швед. — В первом тайме мы старались контролировать ее. В начале второго тайма не повезло, и мы пропустили, но после 60-й или 65-й минуты они отдали инициативу и отошли назад. После этого мы создали несколько моментов и одержали заслуженную победу. Это особенно важно после трех поражений подряд (во всех турнирах. — Прим. СЭ).
— В моменте с голом передачу вам отдал Ари. Это было неожиданно? Ведь он нападающий.
— Да, но он ассистировал мне и в случае с последним голом в матче с «Динамо». Он выдержал паузу и отдал невероятную передачу.
— Удивило, что ЦСКА после часа игры заменил Чалова?
— Да. Как я уже сказал, после 60-й или 65-й минуты они отдали инициативу. После этого мы и забили два мяча.
Хавбек армейцев признал, что после его гола команда должна была продолжать наседать на ворота соперника.
— После забитого гола мы должны были и дальше атаковать ворота «Краснодара», — сказал Влашич. — Вместо этого мы стали сушить игру, что было большой ошибкой. У «Краснодара» есть хорошие футболисты, которые знают, как играть и как забивать голы. ЦСКА просто нужно было забить еще один гол.
— Каким видите ваше будущее в ЦСКА? (хорват арендован у «Эвертона» до конца сезона-2018/19. — Прим. «СЭ»).
— Сейчас октябрь, сложно ответить на этот вопрос. Я люблю ЦСКА, болельщиков, мне нравится играть за этот клуб. Я хочу прогрессировать здесь и дальше. Наша задача — продолжать биться за место вверху турнирной таблицы.
|Виктор Гончаренко
|Мурад Мусаев
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|1
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|5
|9
|Удары (всего)
|13
|4
|Удары в створ
|6
|4
|Угловые
|5
|14
|Фолы
|11
|1
|Офсайды
|5
|Главный судья
|Роман Галимов (Улан-Удэ, Россия)
|Боковой судья
|Валерий Данченко (Уфа, Россия)
|Боковой судья
|Вячеслав Семенов (Гатчина, Россия)