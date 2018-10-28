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28 октября, источник: Спорт-Экспресс

ЦСКА — «Краснодар». Ари заговорил о чемпионстве, Чалов — о заменах

Игроки — о центральном матче 12-го тура чемпионата России.

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Источник: Спорт-Экспресс

Константин Колмаков, Андрей Михайлов с 3-й Песчаной улицы

Ари: «Уступали, но переломили игру»

Форвард «Краснодара», забивший гол и отдавший голевую передачу, допустил, что дисквалификация тренера Мурада Мусаева могла сыграть на руку его команде.

— Мешало ли то, что Мурада Мусаева не было на скамейке? — вопрос Ари.

— Кто знает. Может, сверху ему было лучше видно и это помогло сделать правильные замены.

— Готов ли «Краснодар» в этом сезоне бороться за чемпионство?

— Впереди еще столько игр. Например, «Локомотив» был ниже, а теперь третий. Еще столько всего может произойти, но мы будем стараться.

— А такая цель стоит?

— Тут важно брать свои очки дома. Недавно у нас не получилось это в матче с «Ахматом». Нужно, чтобы мы выигрывали, по крайней мере, все домашние игры.

— То есть такая цель стоит?

— Да.

Федор Чалов: «У “Краснодара” сыграли замены»

Лучший бомбардир премьер-лиги не стал комментировать решение главного тренера Виктора Гончаренко заменить его на Яку Бийола на 63-й минуте игры.

— Сейчас сложно оценивать, первое впечатление — счет не по игре, — сказал Чалов. — Это футбол, все бывает. Первыми забили, надо было дожимать, могли забить второй. «Краснодару» удалось отыграться, у них была хорошая десятиминутка, которая позволила довести матч до победы.

— Ваша замена на Яку Бийола ослабила игру ЦСКА?

— Это не ко мне вопрос.

— Она как-то связана со здоровьем? Никаких травм?

— Нет, все нормально.

— С чем связана удачная десятиминутка «Краснодара»?

— Мне кажется, сыграли замены у «Краснодара».

— Армейцы еще ни разу не проигрывали «Краснодару» дома. Сегодня эта серия прервалась.

— Ничего, бывает.

Виктор Классон: «Победа особенно важна после трех поражений»

Автор победного гола Виктор Классон также высказался о решении тренера соперников снять с игры Чалова.

— Думаю, была равная игра, — отметил швед. — В первом тайме мы старались контролировать ее. В начале второго тайма не повезло, и мы пропустили, но после 60-й или 65-й минуты они отдали инициативу и отошли назад. После этого мы создали несколько моментов и одержали заслуженную победу. Это особенно важно после трех поражений подряд (во всех турнирах. — Прим. СЭ).

— В моменте с голом передачу вам отдал Ари. Это было неожиданно? Ведь он нападающий.

— Да, но он ассистировал мне и в случае с последним голом в матче с «Динамо». Он выдержал паузу и отдал невероятную передачу.

— Удивило, что ЦСКА после часа игры заменил Чалова?

— Да. Как я уже сказал, после 60-й или 65-й минуты они отдали инициативу. После этого мы и забили два мяча.

Никола Влашич: «Сушить игру было большой ошибкой»

Хавбек армейцев признал, что после его гола команда должна была продолжать наседать на ворота соперника.

— После забитого гола мы должны были и дальше атаковать ворота «Краснодара», — сказал Влашич. — Вместо этого мы стали сушить игру, что было большой ошибкой. У «Краснодара» есть хорошие футболисты, которые знают, как играть и как забивать голы. ЦСКА просто нужно было забить еще один гол.

— Каким видите ваше будущее в ЦСКА? (хорват арендован у «Эвертона» до конца сезона-2018/19. — Прим. «СЭ»).

— Сейчас октябрь, сложно ответить на этот вопрос. Я люблю ЦСКА, болельщиков, мне нравится играть за этот клуб. Я хочу прогрессировать здесь и дальше. Наша задача — продолжать биться за место вверху турнирной таблицы.

ЦСКА 1:2
Первый тайм: 0:0
Краснодар
28.10.2018, 19:00 Зрители: 19063 основной раунд: 12-й тур ВЭБ Арена
Главные тренеры
Виктор Гончаренко Мурад Мусаев
Голы
54′ Никола Влашич (Ф. Чалов) 8
9 Арикленес да Силва Ари (И. Игнатьев, Вандерсон Масиэл) 79′
16 Виктор Классон (Арикленес да Силва Ари, С. Петров) 82′
Составы
Игорь Акинфеев (к) 35
Мариу Фернандес 2
Кирилл Набабкин 14
28′ Никита Чернов 3
Хердур Магнуссон 23
Никола Влашич 8
Арнор Сигурдссон 17
Иван Обляков 98
56′ Алан Дзагоев 10
Хетаг Хосонов 80
87′ Ильзат Ахметов 77
Такума Нисимура 19
63′ Федор Чалов 9
Яка Бийол 29
88 Андрей Синицын
98 Сергей Петров
4 Александр Мартынович (к)
5 Урош Спаич
16 Виктор Классон
89 Дмитрий Стоцкий
8 Юрий Газинский
9 Арикленес да Силва Ари
6 Кристиан Рамирес 46′
7 Вандерсон Масиэл
33 Маурисио Перейра 68′
20 Кристиан Куэва
77 Шарль Каборе 75′
85 Иван Игнатьев
Статистика
1 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 5
9 Удары (всего) 13
4 Удары в створ 6
4 Угловые 5
14 Фолы 11
1 Офсайды 5
Судьи
Главный судья Роман Галимов (Улан-Удэ, Россия)
Боковой судья Валерий Данченко (Уфа, Россия)
Боковой судья Вячеслав Семенов (Гатчина, Россия)
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