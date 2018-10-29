Текущие события
Футбол. Премьер-лига
18:00
Крылья Советов
Зенит
Футбол. Премьер-лига
20:30
Рубин
Спартак
Футбол. Зарубежный
22:30
Лацио
Интер
Футбол. Зарубежный
23:00
Тоттенхэм Хотспур
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
28.10
Севилья2
Уэска1
Футбол. Зарубежный
28.10
Марсель0
ПСЖ2
Все события
Фоторепортажи
12«Спартак» отстоял ничью в Глазго
15Grazie! Сумасшедшие проводы Массимо Карреры
12:01 (мск), источник: Чемпионат.com

На матче «Крылья Советов» — «Зенит» ожидается до 26 тыс. зрителей

На сегодняшнем матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» — «Зенит» ожидается до 26 тыс. зрителей, петербуржцев поддержат до 700 болельщиков.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщила пресс-служба петербургского клуба. Стартовый свисток к началу игры прозвучит в 18:00 мск.

«Зенит» сыграет в белой форме, вратарь — в жёлтом; хозяева — в голубой форме, вратарь — в чёрном. Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Николаем Волошиным. Помогать ему будут ассистенты Роман Усачев и Арам Петросян. Резервный рефери — Михаил Вилков.
Ранее команды встречались друг с другом 45 раз. Значительный перевес по количеству побед у петербургского клуба — 23. Самарцы оказались сильнее соперника лишь в 12 матчах. Ещё 10 раз команды сыграли вничью.

Крылья Советов
НовостиМатчиСоставСтатистика
Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Русская фигуристка разделась во время показательного выступления в Канаде!
Российскую спортсменку выгнали из сборной за пост в "Инстаграме"!
«Барса» вынесла «Реал» в класико. Суарес сыграл в режиме Месси
У ЦСКА была очевидная слабость. «Краснодар» ею воспользовался
Тренер «Реала» попрощался с игроками после разгрома от «Барсы»
«Динамо» выиграет в Уфе, пора уже подниматься. Интриги дня КХЛ
«Лестер» подтвердил гибель владельца клуба при крушении
Ковальчук признан третьей звездой дня в НХЛ
Шайба и две передачи Ковальчука помогли «Лос-Анджелесу» победить
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь