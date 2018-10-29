На матче «Крылья Советов» — «Зенит» ожидается до 26 тыс. зрителей

«Зенит» сыграет в белой форме, вратарь — в жёлтом; хозяева — в голубой форме, вратарь — в чёрном. Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Николаем Волошиным. Помогать ему будут ассистенты Роман Усачев и Арам Петросян. Резервный рефери — Михаил Вилков.

Ранее команды встречались друг с другом 45 раз. Значительный перевес по количеству побед у петербургского клуба — 23. Самарцы оказались сильнее соперника лишь в 12 матчах. Ещё 10 раз команды сыграли вничью.