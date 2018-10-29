«Валера, верим!» Что ждет «Спартак» при Карпине
Валерий Карпин, возглавляющий «Ростов», стал главным претендентом на пост главного тренера москвоского «Спартака». Руководство
Валерий Карпин, возглавляющий «Ростов», стал главным претендентом на пост главного тренера москвоского «Спартака». Руководство
Московский «Спартак» — однозначно самый веселый футбольный клуб страны. Сначала в ситком превратилась история с увольнением с поста главного тренера Массимо Карреры. Теперь настоящей сагой —
За неделю, прошедшую с отставки итальянца, в прессе прозвучало множество фамилий, и как минимум четыре из них на разных этапах считались главными фаворитами на вакантную должность.
Сначала пресса называла имя португальца Леонарду Жардима, недавно уволенного из французского «Монако», где выступает Александр Головин, но вскоре переключилась на главного тренера сборной России Станислава Черчесова, вроде бы собравшегося совмещать посты в национальной команде и клубе.
Эти разговоры за отсутствием комментариев из стана «Спартака» сошли на нет
Пикантности ситуации придавало то обстоятельство, что именно Кононов фактически уволил Карреру, обыграв его со своей командой в Москве (3:2).
«Арсенал» сразу же принялся отчаянно опровергать слухи, но многочисленные инсайдеры, включая Нобеля Арустамяна, непреклонно давали новые и новые подробности, среди которых были согласование руководством «Спартака» и специалистом контракта до конца сезона, а также прощание Кононова с тульскими футболистами после игры 12-го тура с «Оренбургом».
Однако тот же Арустамян, а также «Спорт-Экспресс» сообщили, что
И именно он сейчас называется прессой основным претендентом на должность главного тренера
«Спорт-Экспресс» сообщает, что первый разговор с Кононовым на предмет возможного пришествия в клуб состоялся еще две недели назад, а предметное обсуждение деталей будущего соглашения произошло на «Открытие Арене» сразу после знаковой победы «канониров».
По информации издания, стороны достигли соглашения до конца сезона с возможной опцией продления, причем в тульском клубе об этих переговорах знали.
«Арсенал» уже подстраховался и вызвал из своего
Также говорится, что в контракте Кононова с «канонирами» не прописана сумма отступных, которая будет рассчитываться по формуле умножения количества оставшихся по договору (до июля 2019 года) месяцев работы на месячную зарплаты (3 млн рублей).
В этом отношении руководству
Из «Спартака» связались со специалистом несколько дней назад, а 28 октября он прилетел в Москву на несколько часов, провел переговоры и улетел обратно в
Руководство нынешнего клуба специалиста о ситуации было осведомлено, и при этом у Карпина также нет прописанной в соглашении (действует до конца сезона-2019/20) суммы компенсации за его расторжение, и при этом, в отличие от Кононова, он еще не дал согласия вернуться в Москву.
Как пишет «СЭ», «Спартак» видит в Карпине «специалиста, доказавшего в
При этом издание не исключает, что в случае победы
Если же принять возможное назначение Карпина за основную версию, то очень интересно понять, что же будет с командой с его приходом. И, надо заметить, в этом назначении просматривается немало парадоксов.
С одной стороны, Валерий Георгиевич — действительно прекрасный мотиватор и вообще очень харизматичный человек, о работе с которым многие футболисты рассказывают если не с восторгом, то с теплотой.
С другой, конфликтов со своими игроками у наставника за годы работы в «Спартаке» набралось немало. В частности, чуть ли не врагами он расстался с бывшим игроком сборной России Динияром Билялетдиновым и нынешним лидером и капитаном главной команды страны Артемом Дзюбой.
Но во времена работы специалиста в «Спартаке» его обвиняли ровно в том же, за что в последнее время критиковали Карреру: разброд и шатания на поле при обороне, отсутствие выстроенной атакующей игры, проблемы с физической подготовокой футболистов.
Когда Леонид Федун увольнял этого тренера, тот фактически получил от президента клуба формулировку «профнепригоден», хоть это было озвучено и несколько мягче (но не слишком).
Все эти годы казалось, что воссоединение этих двух человек в одном клубе просто невозможно. Тот же Карпин никогда не сжигал мосты со «Спартаком», но всегда подчеркивал, что при Федуне в клуб его не позовут.
Сложно игнорировать историю взаимоотношений первого лица клуба с потенциально главным человеком в структуре управления командой, и не помешает ли все это работе Карпина?
«Спартак» — это пороховая бочка, что Валерий Георгиевич прекрасно знает и сам, ведь он был не только тренером, дважды выигрывавшим с
И хотя у взбалмошного и склонного к метаниям
Ну, а предсказать, как сложится его работа (кроме того, что
Зато точно можно спрогнозировать, что с приходом этого специалиста снова зазвучит на фанатском секторе
Александр Седов