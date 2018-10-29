«Валера, верим!» Что ждет «Спартак» при Карпине

Источник: РИА "Новости"

Калейдоскоп имен

Московский «Спартак» — однозначно самый веселый футбольный клуб страны. Сначала в ситком превратилась история с увольнением с поста главного тренера Массимо Карреры. Теперь настоящей сагой — где-то между эпосом и «Санта-Барбарой» — становится поиск нового наставника красно-белых.

За неделю, прошедшую с отставки итальянца, в прессе прозвучало множество фамилий, и как минимум четыре из них на разных этапах считались главными фаворитами на вакантную должность.

Сначала пресса называла имя португальца Леонарду Жардима, недавно уволенного из французского «Монако», где выступает Александр Головин, но вскоре переключилась на главного тренера сборной России Станислава Черчесова, вроде бы собравшегося совмещать посты в национальной команде и клубе.

Эти разговоры за отсутствием комментариев из стана «Спартака» сошли на нет как-то сами собой, в том числе из-за появления на авансцене новой фигуры — тренера тульского «Арсенала» Олега Кононова.

Пикантности ситуации придавало то обстоятельство, что именно Кононов фактически уволил Карреру, обыграв его со своей командой в Москве (3:2).

«Арсенал» сразу же принялся отчаянно опровергать слухи, но многочисленные инсайдеры, включая Нобеля Арустамяна, непреклонно давали новые и новые подробности, среди которых были согласование руководством «Спартака» и специалистом контракта до конца сезона, а также прощание Кононова с тульскими футболистами после игры 12-го тура с «Оренбургом».

Однако тот же Арустамян, а также «Спорт-Экспресс» сообщили, что красно-белые вступили в переговоры со своим бывшим спортивным директором и тренером Валерием Карпиным, успешно работающим в «Ростове» и также недавно обыгравшим команду Карреры.

И именно он сейчас называется прессой основным претендентом на должность главного тренера красно-белого клуба. Если назначение состоится, то это будет уже третьим пришествием Карпина в «Спартак» в качестве главного тренера.

Договоренность с Кононовым

«Спорт-Экспресс» сообщает, что первый разговор с Кононовым на предмет возможного пришествия в клуб состоялся еще две недели назад, а предметное обсуждение деталей будущего соглашения произошло на «Открытие Арене» сразу после знаковой победы «канониров».

По информации издания, стороны достигли соглашения до конца сезона с возможной опцией продления, причем в тульском клубе об этих переговорах знали.

«Арсенал» уже подстраховался и вызвал из своего фарм-клуба, новомосковского «Химика» Игоря Семшова, работавшего в прошлом сезоне в Туле в штабе Миодрага Божовича. Сообщается, что Семшов присутствовал на воскресной восстановительной тренировке команды.

Также говорится, что в контракте Кононова с «канонирами» не прописана сумма отступных, которая будет рассчитываться по формуле умножения количества оставшихся по договору (до июля 2019 года) месяцев работы на месячную зарплаты (3 млн рублей).

Многие эксперты считают Кононова идеальной фигурой в качестве тренера «Спартака», учитывая игровые проблемы команды и шикарную тактическую базу специалиста, однако президент клуба Леонид Федун вроде бы не уверен, что достаточно мягкий тренер, коим является Кононов, сможет выправить ситуацию с потерянной атмосферой внутри спартаковского коллектива.

Переговоры с Карпиным

В этом отношении руководству красно-белых куда более удачной кажется кандидатура Валерия Карпина, который как раз имеет заслуженную репутацию жесткого человека и тренера, умеющего мотивировать футболистов и заражать их своими идеями.

Из «Спартака» связались со специалистом несколько дней назад, а 28 октября он прилетел в Москву на несколько часов, провел переговоры и улетел обратно в Ростов-на-Дону.

Руководство нынешнего клуба специалиста о ситуации было осведомлено, и при этом у Карпина также нет прописанной в соглашении (действует до конца сезона-2019/20) суммы компенсации за его расторжение, и при этом, в отличие от Кононова, он еще не дал согласия вернуться в Москву.

Как пишет «СЭ», «Спартак» видит в Карпине «специалиста, доказавшего в Премьер-лиге свою состоятельность и способного разобраться во внутренних проблемах команды, объединить ее после непростого периода турбулентности».

При этом издание не исключает, что в случае победы красно-белых в Казани над «Рубином» на позиции главного тренера будет утвержден временно исполняющий эти обязанности испанец Рауль Рианчо.

Парадоксы Карпина

Если же принять возможное назначение Карпина за основную версию, то очень интересно понять, что же будет с командой с его приходом. И, надо заметить, в этом назначении просматривается немало парадоксов.

С одной стороны, Валерий Георгиевич — действительно прекрасный мотиватор и вообще очень харизматичный человек, о работе с которым многие футболисты рассказывают если не с восторгом, то с теплотой.

С другой, конфликтов со своими игроками у наставника за годы работы в «Спартаке» набралось немало. В частности, чуть ли не врагами он расстался с бывшим игроком сборной России Динияром Билялетдиновым и нынешним лидером и капитаном главной команды страны Артемом Дзюбой.

Сейчас Карпин — «доказавший в РПЛ свою состоятельность тренер», который построил шикарную команду в «Ростове» и идет с ней в верхней части турнирной таблицы.

Но во времена работы специалиста в «Спартаке» его обвиняли ровно в том же, за что в последнее время критиковали Карреру: разброд и шатания на поле при обороне, отсутствие выстроенной атакующей игры, проблемы с физической подготовокой футболистов.

Когда Леонид Федун увольнял этого тренера, тот фактически получил от президента клуба формулировку «профнепригоден», хоть это было озвучено и несколько мягче (но не слишком).

Все эти годы казалось, что воссоединение этих двух человек в одном клубе просто невозможно. Тот же Карпин никогда не сжигал мосты со «Спартаком», но всегда подчеркивал, что при Федуне в клуб его не позовут.

Сложно игнорировать историю взаимоотношений первого лица клуба с потенциально главным человеком в структуре управления командой, и не помешает ли все это работе Карпина?

«Спартак» — это пороховая бочка, что Валерий Георгиевич прекрасно знает и сам, ведь он был не только тренером, дважды выигрывавшим с красно-белыми серебро РПЛ, но и игроком, неоднократно побеждавшим под руководством Олега Романцева в чемпионате России в 90-е годы.

И хотя у взбалмошного и склонного к метаниям из-за большого количества лоббистов разных интересов совета директоров «Спартака» все еще может десять раз поменяться, назначение Карпина главным тренером красно-белых стало бы самым интересным и интригующим сюжетом из возможных.

Ну, а предсказать, как сложится его работа (кроме того, что когда-нибудь, возможно, через несколько успешных лет, его уволят из клуба со скандалом), не представляется возможным.

Зато точно можно спрогнозировать, что с приходом этого специалиста снова зазвучит на фанатском секторе красно-белых сакраментальное: «Валера, Верим!».