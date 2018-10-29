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17:09 (мск), источник: Чемпионат.com

«Крылья Советов» — «Зенит»: Маммана и Маркизио выйдут в основном составе

Стал известен стартовый состав «Зенита», который сегодня сыграет на выезде с «Крыльями Советов» в 12-м туре Премьер-Лиги.

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Источник: РИА "Новости"

Начало встречи — в 18:00 мск.

«Зенит»: Лунёв, Чернов, Маммана, Нету, Иванович, Паредес, Маркизио, Кузяев, Ерохин, Мак, Дзюба.
Запасные игроки: Лодыгин, Кержаков, Анюков, Набиуллин, Мевля, Эрнани, Оздоев, Краневиттер, Шатов, Заболотный.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Николаем Волошиным. Помогать ему будут ассистенты Роман Усачёв и Арам Петросян. Резервный рефери — Михаил Вилков.
Ранее команды встречались друг с другом 45 раз. Значительный перевес по количеству побед у петербургского клуба — 23. Самарцы оказались сильнее соперника лишь в 12 матчах. Ещё 10 раз команды сыграли вничью.

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