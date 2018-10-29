«Крылья Советов» — «Зенит»: Маммана и Маркизио выйдут в основном составе
Стал известен стартовый состав «Зенита», который сегодня сыграет на выезде с «Крыльями Советов» в 12-м туре
Стал известен стартовый состав «Зенита», который сегодня сыграет на выезде с «Крыльями Советов» в 12-м туре
Начало встречи — в 18:00 мск.
«Зенит»: Лунёв, Чернов, Маммана, Нету, Иванович, Паредес, Маркизио, Кузяев, Ерохин, Мак, Дзюба.
Запасные игроки: Лодыгин, Кержаков, Анюков, Набиуллин, Мевля, Эрнани, Оздоев, Краневиттер, Шатов, Заболотный.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Николаем Волошиным. Помогать ему будут ассистенты Роман Усачёв и Арам Петросян. Резервный рефери — Михаил Вилков.
Ранее команды встречались друг с другом 45 раз. Значительный перевес по количеству побед у петербургского клуба — 23. Самарцы оказались сильнее соперника лишь в 12 матчах. Ещё 10 раз команды сыграли вничью.