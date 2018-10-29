Акинфеев предложил присвоить аэропортам имена Яшина и Федотова
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев положительно относится к инициативе назвать российские аэропорты именами выдающихся соотечественников.
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев положительно относится к инициативе назвать российские аэропорты именами выдающихся соотечественников.
«В ЦСКА мы уже много лет летаем на выездные матчи самолетами «Аэрофлота». Каждый из них назван в честь
Как профессиональный спортсмен я выделил бы двух футболистов, которые, с моей точки зрения, достойны этой чести. Это выдающийся вратарь московского «Динамо» Лев Яшин, олимпийский чемпион, чемпион Европы и обладатель «Золотого мяча» и легендарный бомбардир ЦДКА (спортивный клуб Центрального дома Красной Армии) Григорий Федотов, нападающий несравненной «команды лейтенантов», на которого равняются многие поколения игроков моего родного клуба", — приводит слова Акинфеева сайт «Великие имена России».