Текущие события
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Крылья Советов0
Зенит1
Футбол. Премьер-лига
20:30
Рубин
Спартак
Футбол. Зарубежный
22:30
Лацио
Интер
Футбол. Зарубежный
23:00
Тоттенхэм Хотспур
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
28.10
Севилья2
Уэска1
Футбол. Зарубежный
28.10
Марсель0
ПСЖ2
Все события
Фоторепортажи
12«Спартак» отстоял ничью в Глазго
15Grazie! Сумасшедшие проводы Массимо Карреры
18:59 (мск), источник: Чемпионат.com

Акинфеев предложил присвоить аэропортам имена Яшина и Федотова

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев положительно относится к инициативе назвать российские аэропорты именами выдающихся соотечественников.

Наверх
Источник: Reuters

«В ЦСКА мы уже много лет летаем на выездные матчи самолетами «Аэрофлота». Каждый из них назван в честь какого-либо выдающегося деятеля нашей Родины — А. Алябьева, Ф. Достоевского, Ю. Гагарина, В. Васнецова и многих других. Считаю, что любой гражданин должен интересоваться историей своей родной страны и почитать людей, которые прославляли её в разных сферах деятельности. Было бы правильно, если бы и самые значимые отечественные аэропорты получили имена наших соотечественников, долгие годы работавших на благо России.

Как профессиональный спортсмен я выделил бы двух футболистов, которые, с моей точки зрения, достойны этой чести. Это выдающийся вратарь московского «Динамо» Лев Яшин, олимпийский чемпион, чемпион Европы и обладатель «Золотого мяча» и легендарный бомбардир ЦДКА (спортивный клуб Центрального дома Красной Армии) Григорий Федотов, нападающий несравненной «команды лейтенантов», на которого равняются многие поколения игроков моего родного клуба", — приводит слова Акинфеева сайт «Великие имена России».

ЦСКА
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Русская фигуристка разделась во время показательного выступления в Канаде!
Российскую спортсменку выгнали из сборной за пост в "Инстаграме"!
«Валера, верим!» Что ждет «Спартак» при Карпине
У ЦСКА была очевидная слабость. «Краснодар» ею воспользовался
«Реал Мадрид» не уверен в кандидатуре Антонио Конте
Роналду рассказал, почему покинул «Реал»
Шоу на Skate Canada: стриптиз Туктамышевой, пижама Медведевой
Сейв вратаря ЦСКА вошел в число лучших в 3-м туре ЛЧ
«Крылья» и «Зенит» играют в матче РПЛ (онлайн-трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь