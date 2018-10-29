Акинфеев предложил присвоить аэропортам имена Яшина и Федотова

«В ЦСКА мы уже много лет летаем на выездные матчи самолетами «Аэрофлота». Каждый из них назван в честь какого-либо выдающегося деятеля нашей Родины — А. Алябьева, Ф. Достоевского, Ю. Гагарина, В. Васнецова и многих других. Считаю, что любой гражданин должен интересоваться историей своей родной страны и почитать людей, которые прославляли её в разных сферах деятельности. Было бы правильно, если бы и самые значимые отечественные аэропорты получили имена наших соотечественников, долгие годы работавших на благо России.