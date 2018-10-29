Имена Яшина, Дасаева и Анюкова могут присвоить аэропортам России

Сегодня, 29 октября, стартовал третий этап конкурса, в рамках которого население выберет из предложенных три приоритетных имени для каждого аэропорта. Выбор победителя пройдёт с 12 по 30 ноября.

Так, аэропорт Шереметьево может получить имя легендарного голкипера сборной СССР и московского «Динамо» Льва Яшина. Среди предложенных имён для международного аэропорта Курумоч в Самаре значится имя защитника национальной команды России и петербургского «Зенита» Александра Анюкова, а астраханский аэропорт могут назвать в честь уроженца города великого вратаря московского «Спартака» и сборной СССР Рината Дасаева.