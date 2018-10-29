Текущие события
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Крылья Советов0
Зенит1
Футбол. Премьер-лига
20:30
Рубин
Спартак
Футбол. Зарубежный
22:30
Лацио
Интер
Футбол. Зарубежный
23:00
Тоттенхэм Хотспур
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
28.10
Севилья2
Уэска1
Футбол. Зарубежный
28.10
Марсель0
ПСЖ2
Все события
Фоторепортажи
12«Спартак» отстоял ничью в Глазго
15Grazie! Сумасшедшие проводы Массимо Карреры
19:03 (мск), источник: Чемпионат.com

Имена Яшина, Дасаева и Анюкова могут присвоить аэропортам России

В рамках проекта «Великие имена России» к названиям 45 аэропортов страны прибавят новые окончания с именами известных личностей.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Сегодня, 29 октября, стартовал третий этап конкурса, в рамках которого население выберет из предложенных три приоритетных имени для каждого аэропорта. Выбор победителя пройдёт с 12 по 30 ноября.

Так, аэропорт Шереметьево может получить имя легендарного голкипера сборной СССР и московского «Динамо» Льва Яшина. Среди предложенных имён для международного аэропорта Курумоч в Самаре значится имя защитника национальной команды России и петербургского «Зенита» Александра Анюкова, а астраханский аэропорт могут назвать в честь уроженца города великого вратаря московского «Спартака» и сборной СССР Рината Дасаева.

Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Русская фигуристка разделась во время показательного выступления в Канаде!
Российскую спортсменку выгнали из сборной за пост в "Инстаграме"!
«Валера, верим!» Что ждет «Спартак» при Карпине
У ЦСКА была очевидная слабость. «Краснодар» ею воспользовался
«Реал Мадрид» не уверен в кандидатуре Антонио Конте
Роналду рассказал, почему покинул «Реал»
Шоу на Skate Canada: стриптиз Туктамышевой, пижама Медведевой
Сейв вратаря ЦСКА вошел в число лучших в 3-м туре ЛЧ
«Крылья» и «Зенит» играют в матче РПЛ (онлайн-трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь