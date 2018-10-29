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20:02 (мск), источник: Советский спорт

«Рубин» — «Спартак». Глушаков — на скамейке запасных

Тренерские штабы «Рубина» и «Спартака» определились со стартовыми составами команд на матч 12-го тура РПЛ.

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Рубин: Коновалов, Кудряшов, Гранат, Устинов, Сесар Навас, Байрамян, Уремович, Камболов, Подберезкин, Коновалов, Полоз.

Запасные: Бабурин, Акмурзин, Цаллагов, Сорокин, Калинин, Мухаметзянов, Шекари Гезелгайех, Бухаров.

Спартак: Максименко, Петкович, Кутепов, Боккетти, Джикия, Комбаров, Ташаев, Зобнин, Игнатов, Ханни, Попов.

Запасные: Ребров, Рассказов, Глушаков, Самедов, Мельгарехо, Р. Еременко, Ломовицкий, Тимофеев, Нимели.

Матч состоится в 20:30 мск в Казани.

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