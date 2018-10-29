«Рубин» — «Спартак». Глушаков — на скамейке запасных
Тренерские штабы «Рубина» и «Спартака» определились со стартовыми составами команд на матч 12-го тура РПЛ.
Тренерские штабы «Рубина» и «Спартака» определились со стартовыми составами команд на матч 12-го тура РПЛ.
Рубин: Коновалов, Кудряшов, Гранат, Устинов, Сесар Навас, Байрамян, Уремович, Камболов, Подберезкин, Коновалов, Полоз.
Запасные: Бабурин, Акмурзин, Цаллагов, Сорокин, Калинин, Мухаметзянов, Шекари Гезелгайех, Бухаров.
Спартак: Максименко, Петкович, Кутепов, Боккетти, Джикия, Комбаров, Ташаев, Зобнин, Игнатов, Ханни, Попов.
Запасные: Ребров, Рассказов, Глушаков, Самедов, Мельгарехо, Р. Еременко, Ломовицкий, Тимофеев, Нимели.
Матч состоится в 20:30 мск в Казани.