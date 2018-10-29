Тяжелая победа в Самаре. Три очка «Зениту» принес гол Паредеса

Единственный мяч в первом тайме забил полузащитник гостей Леандро Паредес. Отметим, что гости нанесли всего один удар в створ по воротам соперника.

В концовке второго тайма за вторую желтую карточку был удален защитник самарцев Агустин Рохель. Напомним, что это дебютный сезон уругвайца в России. В составе «Зенита» во втором тайме вышел защитник Александр Анюков, воспитанник самарского клуба. Однако болельщики встретили его свистом.