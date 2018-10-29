Тяжелая победа в Самаре. Три очка «Зениту» принес гол Паредеса
«Зенит» одержал непростую победу в Самаре над «Крыльями Советов» (1:0) в матче 12-го тура чемпионата России.
«Зенит» одержал непростую победу в Самаре над «Крыльями Советов» (1:0) в матче 12-го тура чемпионата России.
Единственный мяч в первом тайме забил полузащитник гостей Леандро Паредес. Отметим, что гости нанесли всего один удар в створ по воротам соперника.
В концовке второго тайма за вторую желтую карточку был удален защитник самарцев Агустин Рохель. Напомним, что это дебютный сезон уругвайца в России. В составе «Зенита» во втором тайме вышел защитник Александр Анюков, воспитанник самарского клуба. Однако болельщики встретили его свистом.
Петербургский клуб продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата, набрав 28 очков, «Крылья» занимают 13-ю строчку с 11-ю баллами в активе.
|Крылья Советов
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0:1
Первый тайм: 0:1
|Зенит
|Миодраг Божович
|Сергей Семак
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|4
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|4
|Голевые моменты
|3
|11
|Удары (всего)
|3
|2
|Удары в створ
|1
|1
|Штанги, перекладины
|0
|1
|Угловые
|4
|11
|Фолы
|17
|4
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Николай Волошин (Смоленск, Россия)
|Боковой судья
|Роман Усачев (Ростов-на-Дону, Россия)
|Боковой судья
|Арам Петросян (Бронницы, Россия)