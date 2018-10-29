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9«Зенит» победил «Бордо», Дзюба не забил пенальти
20:15 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Тяжелая победа в Самаре. Три очка «Зениту» принес гол Паредеса

«Зенит» одержал непростую победу в Самаре над «Крыльями Советов» (1:0) в матче 12-го тура чемпионата России.

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Источник: Спорт-Экспресс

Единственный мяч в первом тайме забил полузащитник гостей Леандро Паредес. Отметим, что гости нанесли всего один удар в створ по воротам соперника.

В концовке второго тайма за вторую желтую карточку был удален защитник самарцев Агустин Рохель. Напомним, что это дебютный сезон уругвайца в России. В составе «Зенита» во втором тайме вышел защитник Александр Анюков, воспитанник самарского клуба. Однако болельщики встретили его свистом.

Петербургский клуб продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата, набрав 28 очков, «Крылья» занимают 13-ю строчку с 11-ю баллами в активе.

Крылья Советов 0:1
Первый тайм: 0:1
Зенит
29.10.2018, 18:00 Зрители: 27102 основной раунд: 12-й тур Самара Арена
Главные тренеры
Миодраг Божович Сергей Семак
Голы
5 Леандро Паредес 22′
Составы
Сергей Рыжиков 1
63′ Никита Чичерин 44
Георгий Зотов 15
8′ 78′ Агустин Рохель 18
Тарас Бурлак 90
Денис Ткачук 31
Евгений Башкиров 4
Паул Антон 28
90′ Максим Канунников 99
Александр Соболев 7
70′ Йоан Молло 89
Павел Яковлев 91
60′ 81′ Сергей Корниленко (к) 8
Мирал Самарджич 5
99 Андрей Лунев
6 Бранислав Иванович (к)
13 Луиш Нету 60′
30 Эмануэль Маммана 52′
20 Роберт Мак
22 Артем Дзюба
5 Леандро Паредес
10 Клаудио Маркизио
28 Евгений Чернов 79′
2 Александр Анюков
21 Александр Ерохин 56′
17 Олег Шатов
14 Далер Кузяев 90′
27 Магомед Оздоев
Статистика
4 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 3
11 Удары (всего) 3
2 Удары в створ 1
1 Штанги, перекладины 0
1 Угловые 4
11 Фолы 17
4 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Николай Волошин (Смоленск, Россия)
Боковой судья Роман Усачев (Ростов-на-Дону, Россия)
Боковой судья Арам Петросян (Бронницы, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Гол
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Гол с пенальти
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