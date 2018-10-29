У «Зенита» ничего не получилось в Самаре. Не считая победы над «Крыльями»
Дико тяжелые три очка Питера.
Дико тяжелые три очка Питера.
«Зенит» на прошлой неделе сыграл средненький, но победный матч Лиги Европы против «Бордо». Артем Дзюба недавно рассказал, как он респектует игрокам из
А вот и состав Самары на матч против «Зенита». Для Молло и Канунникова это была игра формата something special.
Молло и правда был хедлайнером атак Самары. Ну, минут 25. Француз и стандарты зарабатывал, и кроссы в штрафную закручивал. Корниленко и Ткачук запороли классные моменты, потому приличный пресс «Крыльев» финишировал… голом «Зенита». Паредес сам протащил мяч и залупил в дальний, Рыжиков явно не спас. 0:1 — Питер добился преимущества, играя не лучше соперника. Мягко говоря.
Гол «Зенита» минимизировал визуальность игры. «Крылья» врубили сценарий уныния, а гостей все устраивало. Откровенно скучная вторая половина первой половины — и 0:1 к перерыву. Паредес забил единственным ударом своей команды в створ за 45 минут.
Зато в перерыве все было веселее. Артем Дзюба снова зажег. Во
Смачное интервью Дзюбы не повлияло на сюжет матча. «Зенит» так и выглядел классной, но измученной графиком командой. По крайней мере, активность гостей сводилась к нулю. А «Крылья» продолжали коллекционировать моменты. И запарывать их. Корниленко, Ткачук, Канунников — никто не мог прошить Лунева. Чему были ради все питерцы, считая Александра Анюкова. Отличный вариант отметить 400-й матч в составе «Зенита» — не пропускать от бывшего клуба.
Едва ли арбитр слышал вью Дзюбы. Но немного «исправился» — в глазах Артема. На 78-й минуте Волошин удалил Рохеля за вторую желтую, хотя тот ну совсем в
Дзюба успел даже поучаствовать в уникальном для «Зенита» сегодня моменте — голевом. Но пробил прямо в Рыжикова. «Крылья» же в
|Крылья Советов
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0:1
Первый тайм: 0:1
|Зенит
|Миодраг Божович
|Сергей Семак
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|4
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|4
|Голевые моменты
|3
|11
|Удары (всего)
|3
|2
|Удары в створ
|1
|1
|Штанги, перекладины
|0
|1
|Угловые
|4
|11
|Фолы
|17
|4
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Николай Волошин (Смоленск, Россия)
|Боковой судья
|Роман Усачев (Ростов-на-Дону, Россия)
|Боковой судья
|Арам Петросян (Бронницы, Россия)