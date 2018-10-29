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20:23 (мск), источник: Sport24

У «Зенита» ничего не получилось в Самаре. Не считая победы над «Крыльями»

Дико тяжелые три очка Питера.

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«Зенит» на прошлой неделе сыграл средненький, но победный матч Лиги Европы против «Бордо». Артем Дзюба недавно рассказал, как он респектует игрокам из топ-чемпионатов, которые привыкли к такому жесткому графику. Но у Питера было время до понедельника на восстановление. Так что тот же Дзюба в старт попал.

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А вот и состав Самары на матч против «Зенита». Для Молло и Канунникова это была игра формата something special.

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Молло и правда был хедлайнером атак Самары. Ну, минут 25. Француз и стандарты зарабатывал, и кроссы в штрафную закручивал. Корниленко и Ткачук запороли классные моменты, потому приличный пресс «Крыльев» финишировал… голом «Зенита». Паредес сам протащил мяч и залупил в дальний, Рыжиков явно не спас. 0:1 — Питер добился преимущества, играя не лучше соперника. Мягко говоря.

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Гол «Зенита» минимизировал визуальность игры. «Крылья» врубили сценарий уныния, а гостей все устраивало. Откровенно скучная вторая половина первой половины — и 0:1 к перерыву. Паредес забил единственным ударом своей команды в створ за 45 минут.

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Зато в перерыве все было веселее. Артем Дзюба снова зажег. Во флэш-интервью он разнес судью матча Николая Волошина: «Потрясающее поле, потрясающий стадион. Газон вообще очень крутой. Это комплимент агрономам. А вот судейством я недоволен. Безобразно судят. Отменили стопроцентный гол. Это не соответствуют уровню РПЛ».

Смачное интервью Дзюбы не повлияло на сюжет матча. «Зенит» так и выглядел классной, но измученной графиком командой. По крайней мере, активность гостей сводилась к нулю. А «Крылья» продолжали коллекционировать моменты. И запарывать их. Корниленко, Ткачук, Канунников — никто не мог прошить Лунева. Чему были ради все питерцы, считая Александра Анюкова. Отличный вариант отметить 400-й матч в составе «Зенита» — не пропускать от бывшего клуба.

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Едва ли арбитр слышал вью Дзюбы. Но немного «исправился» — в глазах Артема. На 78-й минуте Волошин удалил Рохеля за вторую желтую, хотя тот ну совсем в лайт-режиме придержал форварда «Зенита». Но все равно был выгнан с поля.

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Дзюба успел даже поучаствовать в уникальном для «Зенита» сегодня моменте — голевом. Но пробил прямо в Рыжикова. «Крылья» же в нон-стоп режиме закидывали штрафную гостей, напоследок свой шанс запорол и Соболев. 0:1 — «Зенит» берет три очка. И забывает эту исключительно сложную командировку в Самару.

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Крылья Советов 0:1
Первый тайм: 0:1
Зенит
29.10.2018, 18:00 Зрители: 27102 основной раунд: 12-й тур Самара Арена
Главные тренеры
Миодраг Божович Сергей Семак
Голы
5 Леандро Паредес 22′
Составы
Сергей Рыжиков 1
63′ Никита Чичерин 44
Георгий Зотов 15
8′ 78′ Агустин Рохель 18
Тарас Бурлак 90
Денис Ткачук 31
Евгений Башкиров 4
Паул Антон 28
90′ Максим Канунников 99
Александр Соболев 7
70′ Йоан Молло 89
Павел Яковлев 91
60′ 81′ Сергей Корниленко (к) 8
Мирал Самарджич 5
99 Андрей Лунев
6 Бранислав Иванович (к)
13 Луиш Нету 60′
30 Эмануэль Маммана 52′
20 Роберт Мак
22 Артем Дзюба
5 Леандро Паредес
10 Клаудио Маркизио
28 Евгений Чернов 79′
2 Александр Анюков
21 Александр Ерохин 56′
17 Олег Шатов
14 Далер Кузяев 90′
27 Магомед Оздоев
Статистика
4 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 3
11 Удары (всего) 3
2 Удары в створ 1
1 Штанги, перекладины 0
1 Угловые 4
11 Фолы 17
4 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Николай Волошин (Смоленск, Россия)
Боковой судья Роман Усачев (Ростов-на-Дону, Россия)
Боковой судья Арам Петросян (Бронницы, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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