У «Зенита» ничего не получилось в Самаре. Не считая победы над «Крыльями»

«Зенит» на прошлой неделе сыграл средненький, но победный матч Лиги Европы против «Бордо». Артем Дзюба недавно рассказал, как он респектует игрокам из топ-чемпионатов, которые привыкли к такому жесткому графику. Но у Питера было время до понедельника на восстановление. Так что тот же Дзюба в старт попал.

А вот и состав Самары на матч против «Зенита». Для Молло и Канунникова это была игра формата something special.

Молло и правда был хедлайнером атак Самары. Ну, минут 25. Француз и стандарты зарабатывал, и кроссы в штрафную закручивал. Корниленко и Ткачук запороли классные моменты, потому приличный пресс «Крыльев» финишировал… голом «Зенита». Паредес сам протащил мяч и залупил в дальний, Рыжиков явно не спас. 0:1 — Питер добился преимущества, играя не лучше соперника. Мягко говоря.

Гол «Зенита» минимизировал визуальность игры. «Крылья» врубили сценарий уныния, а гостей все устраивало. Откровенно скучная вторая половина первой половины — и 0:1 к перерыву. Паредес забил единственным ударом своей команды в створ за 45 минут.

Зато в перерыве все было веселее. Артем Дзюба снова зажег. Во флэш-интервью он разнес судью матча Николая Волошина: «Потрясающее поле, потрясающий стадион. Газон вообще очень крутой. Это комплимент агрономам. А вот судейством я недоволен. Безобразно судят. Отменили стопроцентный гол. Это не соответствуют уровню РПЛ».

Смачное интервью Дзюбы не повлияло на сюжет матча. «Зенит» так и выглядел классной, но измученной графиком командой. По крайней мере, активность гостей сводилась к нулю. А «Крылья» продолжали коллекционировать моменты. И запарывать их. Корниленко, Ткачук, Канунников — никто не мог прошить Лунева. Чему были ради все питерцы, считая Александра Анюкова. Отличный вариант отметить 400-й матч в составе «Зенита» — не пропускать от бывшего клуба.

Едва ли арбитр слышал вью Дзюбы. Но немного «исправился» — в глазах Артема. На 78-й минуте Волошин удалил Рохеля за вторую желтую, хотя тот ну совсем в лайт-режиме придержал форварда «Зенита». Но все равно был выгнан с поля.