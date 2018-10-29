Фанаты «Спартака» оскорбляли Глушакова перед матчем с «Рубином»

Фанаты московской команды, находящиеся на стадионе, скандировали нецензурные оскорбления в адрес хавбека «Спартака». Напомним, в сентябре актёр и болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров опубликовал ролик, в котором в форме стихов раскритиковал Карреру. Видео лайкнули Глушаков и защитник «Спартака» Андрей Ещенко, после чего Массимо отстранил обоих от работы с основной командой.