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20:27 (мск), источник: Чемпионат.com

Фанаты «Спартака» оскорбляли Глушакова перед матчем с «Рубином»

Болельщики «Спартака» оскорбляли полузащитника Дениса Глушакова, когда игрок красно-белых вышел на поле стадиона «Казань Арена» перед матчем 12-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином», передаёт корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.

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Фанаты московской команды, находящиеся на стадионе, скандировали нецензурные оскорбления в адрес хавбека «Спартака». Напомним, в сентябре актёр и болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров опубликовал ролик, в котором в форме стихов раскритиковал Карреру. Видео лайкнули Глушаков и защитник «Спартака» Андрей Ещенко, после чего Массимо отстранил обоих от работы с основной командой.

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