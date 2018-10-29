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29 октября, источник: ТАСС

«Рубин» в компенсированное время ушел от поражения в матче РПЛ со «Спартаком»

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Казанский «Рубин» сыграл вничью с московским футбольным клубом «Спартак» со счетом 1:1 в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Казани.

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Первый гол на 78-й минуте с пенальти забил полузащитник красно-белых Дмитрий Комбаров. Судья назначил 11-метровый удар в пользу «Спартака» после того, как после навеса Комбарова мяч попал в руку защитнику хозяев Виталию Устинову. На второй добавленной ко второму тайму минуте счет сравнял защитник казанцев Егор Сорокин.

Матч пропускали полузащитник «Рубина» Павел Могилевец и иранский нападающий казанской команды Сердар Азмун. На тренировке перед матчем футболисты столкнулись друг с другом, в связи с чем им были наложены швы. Из-за повреждений игроки хозяев не смогли выйти на поле.

Этот матч стал первым в чемпионате России для красно- белых после увольнения главного тренера команды Массимо Карреры, который был отправлен в отставку 22 октября. В матче с «Рубином» красно-белыми руководил и. о. главного тренера Рауль Рианчо. Под его руководством «Спартак» пока не проигрывает — команда дважды сыграла вничью, до этого со счетом 0:0 завершив матч Лиги Европы против шотландского «Рейнджерс».

«Рубин» продлил беспроигрышную серию во всех турнирах до 11 матчей. В РПЛ казанцы не проигрывают уже восемь матчей кряду, последний раз уступив санкт-петербургскому «Зениту» 13 августа в матче третьего тура чемпионата России. «Рубин» набрал 19 очков и занимает седьмое место в таблице. «Спартак», в активе которого также 19 очков, расположился на шестой позиции.

В следующем матче 1 ноября «Спартак» в 1/8 финала Олимп — Кубка России дома сыграет с махачкалинским «Анжи». В РПЛ красно-белые 11 ноября на своем поле примут екатеринбургский «Урал». «Рубин» 5 ноября на выезде встретится с «Оренбургом».

Рубин 1:1
Первый тайм: 0:0
Спартак
29.10.2018, 20:30 Зрители: 16101 основной раунд: 12-й тур Казань Арена
Главные тренеры
Курбан Бердыев Рауль Рианчо
Голы
90+2′ Егор Сорокин (И. Коновалов) 80
23 Дмитрий Комбаров 78′
Составы
Иван Коновалов 23
63′ Виталий Устинов 91
Федор Кудряшов 30
Филип Уремович 5
Владимир Гранат 14
Гонсалес Сесар Навас (к) 44
47′ Вячеслав Подберезкин 7
Игорь Коновалов 15
Руслан Камболов 88
76′ Дмитрий Полоз 10
Александр Бухаров 11
90′ Хорен Байрамян 19
Егор Сорокин 80
98 Александр Максименко
3 Марко Петкович
23 Дмитрий Комбаров 41′
14 Георгий Джикия (к)
29 Илья Кутепов
22 Михаил Игнатов
47 Роман Зобнин 87′
16 Сальваторе Боккетти
71 Ивелин Попов 61′
26 Роман Еременко
88 Александр Ташаев 86′ 79′
25 Лоренсо Мельгарехо
94 Софьян Ханни 57′ 44′
66 Сильванус Нимели
Статистика
2 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
5 Голевые моменты 3
8 Удары (всего) 3
2 Удары в створ 1
2 Угловые 3
18 Фолы 17
1 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Василий Казарцев (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Игорь Демешко (Химки, Россия)
Боковой судья Алексей Лунев (Новосибирск, Россия)
Обозначения
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