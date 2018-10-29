«Рубин» в компенсированное время ушел от поражения в матче РПЛ со «Спартаком»

Первый гол на 78-й минуте с пенальти забил полузащитник красно-белых Дмитрий Комбаров. Судья назначил 11-метровый удар в пользу «Спартака» после того, как после навеса Комбарова мяч попал в руку защитнику хозяев Виталию Устинову. На второй добавленной ко второму тайму минуте счет сравнял защитник казанцев Егор Сорокин.

Матч пропускали полузащитник «Рубина» Павел Могилевец и иранский нападающий казанской команды Сердар Азмун. На тренировке перед матчем футболисты столкнулись друг с другом, в связи с чем им были наложены швы. Из-за повреждений игроки хозяев не смогли выйти на поле.

Этот матч стал первым в чемпионате России для красно- белых после увольнения главного тренера команды Массимо Карреры, который был отправлен в отставку 22 октября. В матче с «Рубином» красно-белыми руководил и. о. главного тренера Рауль Рианчо. Под его руководством «Спартак» пока не проигрывает — команда дважды сыграла вничью, до этого со счетом 0:0 завершив матч Лиги Европы против шотландского «Рейнджерс».

«Рубин» продлил беспроигрышную серию во всех турнирах до 11 матчей. В РПЛ казанцы не проигрывают уже восемь матчей кряду, последний раз уступив санкт-петербургскому «Зениту» 13 августа в матче третьего тура чемпионата России. «Рубин» набрал 19 очков и занимает седьмое место в таблице. «Спартак», в активе которого также 19 очков, расположился на шестой позиции.