Полузащитник «Спартака» Фернандо пропустит до 10 дней из-за травмы

Фернандо не сыграл за «Спартак» в матче 12-го тура чемпионата России с казанским «Рубином» (1:1). Ранее сообщалось, что полузащитник пропустит около двух недель.

«Фернандо выбыл на 7−10 дней, по информации нашего медицинского штаба. У Зе Луиша очень обширная гематома четырёхглавой мышцы бедра. На следующей неделе он может вернуться в строй. У Луиса Адриано проблемы с пищеварением, была жалоба на мышечные боли. Выясняем, надолго ли он выбыл. У Педро Роши рожает жена, он полетел к ней», — сказал Рианчо журналистам.