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29 октября, источник: Р-Спорт

Полузащитник «Спартака» Фернандо пропустит до 10 дней из-за травмы

КАЗАНЬ, 29 окт — РИА Новости, Вадим Кузнецов. Футболист «Спартака» Фернандо выбыл на 7−10 дней из-за травмы, сообщил исполняющий обязанности главного тренера московского клуба Рауль Рианчо.

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Фернандо не сыграл за «Спартак» в матче 12-го тура чемпионата России с казанским «Рубином» (1:1). Ранее сообщалось, что полузащитник пропустит около двух недель.

«Фернандо выбыл на 7−10 дней, по информации нашего медицинского штаба. У Зе Луиша очень обширная гематома четырёхглавой мышцы бедра. На следующей неделе он может вернуться в строй. У Луиса Адриано проблемы с пищеварением, была жалоба на мышечные боли. Выясняем, надолго ли он выбыл. У Педро Роши рожает жена, он полетел к ней», — сказал Рианчо журналистам.

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