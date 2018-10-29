Ничья «Спартака» в Казани. Бердыев не позволил Рианчо впечатлить Федуна

Источник: Спорт-Экспресс

«Спартак» в городе — это всегда экзамен для казанской полиции. После эпичного шествия по Баумана в 2014-м, когда главную улицу города отмывали еще неделю, люди в погонах туго затянули гайки. Полицейские не давали людям в красно-белых шарфах, гуляющим по городу, собираться в большие группы. Останавливали для формальной проверки документов и отпускали с миром через пару минут. Да и вообще фанатов «Спартака» до Казани в понедельник добралось куда меньше обычного. Возможно, сделало свое дело отставка Массимо Карреры.

«Ивелин, возвращайся!»

За несколько часов до матча на прогулку вокруг отеля вышли Попов и Петкович. Казанцы моментально опознали болгарского полузащитника и начали останавливать его для селфи. Игрок «Спартака» никому не отказал в фото, но на призывы «Ивелин, возвращайся» никак не ответил.

«Спартак» отъехал от гостиницы на стадион ровно за два часа до стартового свистка. Символично, но грузились в автобус спартаковцы не как обычно с главного входа, а с черного. При этом фанатов вокруг отеля не наблюдалось. Прибыв на стадион, команда, естественно, в первую очередь вышла посмотреть на газон. Боккетти и Еременко тут же стали обниматься с администраторами и тренерами казанского «Рубина», которые работали в клубе еще в то время, когда оба играли в Казани.

Когда на газон вышел Рауль Рианчо, то первым делом отозвал в сторону Попова и пару минут о чем-то оживленного говорил с ним, при этом быстро жестикулируя.

Денис Глушаков был единственным, кто не надел шапку и не накинул капюшон. Вернувшийся в основной состав экс-капитан не улыбался. Спокойно ходил от одной группы игроков к другой. На разминке же фанаты «Спартака» устроили полузащитнику обструкцию. А Карреру вспомнили любимой кричалкой на итальянском.

Где Азмун?

Старые знакомые Бердыев и Рианчо начали удивлять друг друга еще перед матчем. Испанец в отсутствии Луиза Адриану и Зе Луиша отрядил в атаку Попова. Бердыев же обескуражил отсутствием Сердара Азмуна. Иранца не было и в запасе. Позже выяснилось, что он и Могилевец столкнулись друг с другом на предматчевой тренировке. В перерыве форвард раздавал автографы — под глазом у него был здоровенный синяк. Даже швы пришлось наложить. Это огромная потеря для Казани. Азмун набрал прекрасную форму — он забивал и с игры, и со стандартов. Атака «Рубина» с ним и без него — две разные вещи.

Стартовые минуты обрисовали и еще один новый ход Рианчо — Боккети играл чистого опорника. Похоже, так испанский тренер решил развязать руки Зобнину.

Рианчо без конца «зажигал» в технической зоне — жестикулировал, кричал. Не стеснялся и хитростей — бросал второй мяч на поле во время аутов «Рубина». Но какой-то цельной игры «Спартак» все равно не показывал: Попов не получал мяч на острие и уходил в глубину, Ханни и Ташаев включались только эпизодами. Нестандартными действиями выделялся лишь Игнатов, который дважды накрутил соперников на носовом платке. Даже финт Зидана показал. Причем во второй раз молодой полузащитник оставил в дураках самого Наваса, но все это было вдали от штрафной. «Рубин» смотрелся не многим изобретательнее, но два опасных удара Байрамян и Уремович все же нанесли.

В перерыве фанаты «Спартака» растянули огромный баннер с цитатой Массимо Каррерры, которая уже стала крылатой: «Если вы болеете за “Спартак”, вы должны ходить на стадион! Игроки и тренеры уходят и приходят, а “Спартак” остается». Но в этот момент казанская часть публики чуть ли не впервые перекричала гостей — Полоз и Байрамян были обязаны забивать, но Максименко выдал фантастическое двойное спасение.

У «Спартака» впереди все было совсем плохо, и Рианчо поочередно выпустил загадочного Нимели и Еременко. В атаке гостей появилась хоть какая-то мысль, но «Рубин» в целом надежно держал оборону. Тем не менее «Спартак» забил: на 76-й минуте Комбаров подал с фланга и попал в руку Устинову. Левый защитник красно-белых сам подошел к точке и уверенно реализовал пенальти.

Концовка вышла напряженной и нервной. Отличный момент был у Нимели, однако либериец пробил с близкого расстояния выше ворот. «Рубин» же пошел на штурм и добился своего. На второй добавленной минуте Игорь Коновалов навесил в штрафную и Сорокин с линии штрафной головой вколотил мяч в сетку. 1:1.