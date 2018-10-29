Ничья «Спартака» в Казани. Бердыев не позволил Рианчо впечатлить Федуна
Дмитрий Комбаров забил с пенальти, однако в концовке «Рубин» сумел спастись от поражения.
Дмитрий Комбаров забил с пенальти, однако в концовке «Рубин» сумел спастись от поражения.
«Спартак» в городе — это всегда экзамен для казанской полиции. После эпичного шествия по Баумана в 2014-м, когда главную улицу города отмывали еще неделю, люди в погонах туго затянули гайки. Полицейские не давали людям в
За несколько часов до матча на прогулку вокруг отеля вышли Попов и Петкович. Казанцы моментально опознали болгарского полузащитника и начали останавливать его для селфи. Игрок «Спартака» никому не отказал в фото, но на призывы «Ивелин, возвращайся» никак не ответил.
«Спартак» отъехал от гостиницы на стадион ровно за два часа до стартового свистка. Символично, но грузились в автобус спартаковцы не как обычно с главного входа, а с черного. При этом фанатов вокруг отеля не наблюдалось. Прибыв на стадион, команда, естественно, в первую очередь вышла посмотреть на газон. Боккетти и Еременко тут же стали обниматься с администраторами и тренерами казанского «Рубина», которые работали в клубе еще в то время, когда оба играли в Казани.
Когда на газон вышел Рауль Рианчо, то первым делом отозвал в сторону Попова и пару минут о
Денис Глушаков был единственным, кто не надел шапку и не накинул капюшон. Вернувшийся в основной состав
Старые знакомые Бердыев и Рианчо начали удивлять друг друга еще перед матчем. Испанец в отсутствии Луиза Адриану и Зе Луиша отрядил в атаку Попова. Бердыев же обескуражил отсутствием Сердара Азмуна. Иранца не было и в запасе. Позже выяснилось, что он и Могилевец столкнулись друг с другом на предматчевой тренировке. В перерыве форвард раздавал автографы — под глазом у него был здоровенный синяк. Даже швы пришлось наложить. Это огромная потеря для Казани. Азмун набрал прекрасную форму — он забивал и с игры, и со стандартов. Атака «Рубина» с ним и без него — две разные вещи.
Стартовые минуты обрисовали и еще один новый ход Рианчо — Боккети играл чистого опорника. Похоже, так испанский тренер решил развязать руки Зобнину.
Рианчо без конца «зажигал» в технической зоне — жестикулировал, кричал. Не стеснялся и хитростей — бросал второй мяч на поле во время аутов «Рубина». Но
В перерыве фанаты «Спартака» растянули огромный баннер с цитатой Массимо Каррерры, которая уже стала крылатой: «Если вы болеете за “Спартак”, вы должны ходить на стадион! Игроки и тренеры уходят и приходят, а “Спартак” остается». Но в этот момент казанская часть публики чуть ли не впервые перекричала гостей — Полоз и Байрамян были обязаны забивать, но Максименко выдал фантастическое двойное спасение.
У «Спартака» впереди все было совсем плохо, и Рианчо поочередно выпустил загадочного Нимели и Еременко. В атаке гостей появилась хоть
Концовка вышла напряженной и нервной. Отличный момент был у Нимели, однако либериец пробил с близкого расстояния выше ворот. «Рубин» же пошел на штурм и добился своего. На второй добавленной минуте Игорь Коновалов навесил в штрафную и Сорокин с линии штрафной головой вколотил мяч в сетку. 1:1.
И.о. главного тренера Рианчо в «Спартаке» пока без поражений, но им без побед. Этого вряд ли достаточно для того, чтобы впечатлить владельца клуба Леонида Федуна. «Рубин» же продлил беспроигрышную серию в чемпионате до восьми матчей.
|Курбан Бердыев
|Рауль Рианчо
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|2
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|5
|Голевые моменты
|3
|8
|Удары (всего)
|3
|2
|Удары в створ
|1
|2
|Угловые
|3
|18
|Фолы
|17
|1
|Офсайды
|4
|Главный судья
|Василий Казарцев (Санкт-Петербург, Россия)
|Боковой судья
|Игорь Демешко (Химки, Россия)
|Боковой судья
|Алексей Лунев (Новосибирск, Россия)