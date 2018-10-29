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29 октября, источник: Спорт-Экспресс

Ничья «Спартака» в Казани. Бердыев не позволил Рианчо впечатлить Федуна

Дмитрий Комбаров забил с пенальти, однако в концовке «Рубин» сумел спастись от поражения.

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Источник: Спорт-Экспресс

«Спартак» в городе — это всегда экзамен для казанской полиции. После эпичного шествия по Баумана в 2014-м, когда главную улицу города отмывали еще неделю, люди в погонах туго затянули гайки. Полицейские не давали людям в красно-белых шарфах, гуляющим по городу, собираться в большие группы. Останавливали для формальной проверки документов и отпускали с миром через пару минут. Да и вообще фанатов «Спартака» до Казани в понедельник добралось куда меньше обычного. Возможно, сделало свое дело отставка Массимо Карреры.

«Ивелин, возвращайся!»

За несколько часов до матча на прогулку вокруг отеля вышли Попов и Петкович. Казанцы моментально опознали болгарского полузащитника и начали останавливать его для селфи. Игрок «Спартака» никому не отказал в фото, но на призывы «Ивелин, возвращайся» никак не ответил.

«Спартак» отъехал от гостиницы на стадион ровно за два часа до стартового свистка. Символично, но грузились в автобус спартаковцы не как обычно с главного входа, а с черного. При этом фанатов вокруг отеля не наблюдалось. Прибыв на стадион, команда, естественно, в первую очередь вышла посмотреть на газон. Боккетти и Еременко тут же стали обниматься с администраторами и тренерами казанского «Рубина», которые работали в клубе еще в то время, когда оба играли в Казани.

Когда на газон вышел Рауль Рианчо, то первым делом отозвал в сторону Попова и пару минут о чем-то оживленного говорил с ним, при этом быстро жестикулируя.

Денис Глушаков был единственным, кто не надел шапку и не накинул капюшон. Вернувшийся в основной состав экс-капитан не улыбался. Спокойно ходил от одной группы игроков к другой. На разминке же фанаты «Спартака» устроили полузащитнику обструкцию. А Карреру вспомнили любимой кричалкой на итальянском.

Где Азмун?

Старые знакомые Бердыев и Рианчо начали удивлять друг друга еще перед матчем. Испанец в отсутствии Луиза Адриану и Зе Луиша отрядил в атаку Попова. Бердыев же обескуражил отсутствием Сердара Азмуна. Иранца не было и в запасе. Позже выяснилось, что он и Могилевец столкнулись друг с другом на предматчевой тренировке. В перерыве форвард раздавал автографы — под глазом у него был здоровенный синяк. Даже швы пришлось наложить. Это огромная потеря для Казани. Азмун набрал прекрасную форму — он забивал и с игры, и со стандартов. Атака «Рубина» с ним и без него — две разные вещи.

Стартовые минуты обрисовали и еще один новый ход Рианчо — Боккети играл чистого опорника. Похоже, так испанский тренер решил развязать руки Зобнину.

Рианчо без конца «зажигал» в технической зоне — жестикулировал, кричал. Не стеснялся и хитростей — бросал второй мяч на поле во время аутов «Рубина». Но какой-то цельной игры «Спартак» все равно не показывал: Попов не получал мяч на острие и уходил в глубину, Ханни и Ташаев включались только эпизодами. Нестандартными действиями выделялся лишь Игнатов, который дважды накрутил соперников на носовом платке. Даже финт Зидана показал. Причем во второй раз молодой полузащитник оставил в дураках самого Наваса, но все это было вдали от штрафной. «Рубин» смотрелся не многим изобретательнее, но два опасных удара Байрамян и Уремович все же нанесли.

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В перерыве фанаты «Спартака» растянули огромный баннер с цитатой Массимо Каррерры, которая уже стала крылатой: «Если вы болеете за “Спартак”, вы должны ходить на стадион! Игроки и тренеры уходят и приходят, а “Спартак” остается». Но в этот момент казанская часть публики чуть ли не впервые перекричала гостей — Полоз и Байрамян были обязаны забивать, но Максименко выдал фантастическое двойное спасение.

У «Спартака» впереди все было совсем плохо, и Рианчо поочередно выпустил загадочного Нимели и Еременко. В атаке гостей появилась хоть какая-то мысль, но «Рубин» в целом надежно держал оборону. Тем не менее «Спартак» забил: на 76-й минуте Комбаров подал с фланга и попал в руку Устинову. Левый защитник красно-белых сам подошел к точке и уверенно реализовал пенальти.

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Концовка вышла напряженной и нервной. Отличный момент был у Нимели, однако либериец пробил с близкого расстояния выше ворот. «Рубин» же пошел на штурм и добился своего. На второй добавленной минуте Игорь Коновалов навесил в штрафную и Сорокин с линии штрафной головой вколотил мяч в сетку. 1:1.

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И.о. главного тренера Рианчо в «Спартаке» пока без поражений, но им без побед. Этого вряд ли достаточно для того, чтобы впечатлить владельца клуба Леонида Федуна. «Рубин» же продлил беспроигрышную серию в чемпионате до восьми матчей.

Рубин 1:1
Первый тайм: 0:0
Спартак
29.10.2018, 20:30 Зрители: 16101 основной раунд: 12-й тур Казань Арена
Главные тренеры
Курбан Бердыев Рауль Рианчо
Голы
90+2′ Егор Сорокин (И. Коновалов) 80
23 Дмитрий Комбаров 78′
Составы
Иван Коновалов 23
63′ Виталий Устинов 91
Федор Кудряшов 30
Филип Уремович 5
Владимир Гранат 14
Гонсалес Сесар Навас (к) 44
47′ Вячеслав Подберезкин 7
Игорь Коновалов 15
Руслан Камболов 88
76′ Дмитрий Полоз 10
Александр Бухаров 11
90′ Хорен Байрамян 19
Егор Сорокин 80
98 Александр Максименко
3 Марко Петкович
23 Дмитрий Комбаров 41′
14 Георгий Джикия (к)
29 Илья Кутепов
22 Михаил Игнатов
47 Роман Зобнин 87′
16 Сальваторе Боккетти
71 Ивелин Попов 61′
26 Роман Еременко
88 Александр Ташаев 86′ 79′
25 Лоренсо Мельгарехо
94 Софьян Ханни 57′ 44′
66 Сильванус Нимели
Статистика
2 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
5 Голевые моменты 3
8 Удары (всего) 3
2 Удары в створ 1
2 Угловые 3
18 Фолы 17
1 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Василий Казарцев (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Игорь Демешко (Химки, Россия)
Боковой судья Алексей Лунев (Новосибирск, Россия)
Обозначения
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