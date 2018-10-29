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29 октября, источник: Sport24

«В “Спартаке” будут играть не имена, а мужики». Слова Рианчо после драмы в Казани

Что говорил тренер «Спартака» об упущенной победе над «Рубином» (1:1).

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Об игре

— Соперник — неплохой. Мы знали, что нам будет непросто, так как «Рубин» очень хорошо организован в обороне. Забить им на домашнем стадионе мало кому удавалось. Мы хотели вымотать их на протяжении всей игры, также знали, что нужно искать варианты за спинами защитников «Рубина», нужно было быстро разварачивать атаки. Во втором тайме был неплохой отрезок, когда мы подходили к штрафной и создавали моменты. Мы проделали большую работу, были близки, но в конце пропустили. Это футбол.

О выборе состава

— Я не знаю, сколько пробуду тут, но пока я тут, я буду справедливым. Тот, кто тренируется и работает — играет. Кто не тренируется — играть не будет.

Я бы хотел еще кое-что объяснить: все те, кто поддерживает «Спартак», у них течет спартаковская кровь. Нас можно назвать родственниками, но не всех можно назвать семьей. Важно, чтобы игроки были не родственниками, а семьей. Нужно помогать всем — это семья.

О травмированных

— Фернандо выбыл на 7−10 дней, Зе Луиш сможет в ближайшее время приступить к тренировкам с командой, мы на это надеемся. У Луиса Адриано небольшие проблемы с пищеварением и мышечная травма, будем анализировать.

Так как у нас не было нападающих, в первом тайме мы хотели, чтобы Попов сбрасывал мяч на полузащитников, и за счет этого мы бы зацепились. Во втором тайме мы изначально хотели выпустить Сильвануса Нимели.

О коллективе «Спартака»

— Мне есть с чем сравнить, но могу сказать, что эти ребята, с которыми я работаю сейчас, — лучшие. Это лучший коллектив, с которым мне доводилось работать.

О Еременко

— Универсальный игрок, может играть на разных позициях. Он может играть и опорника, и под нападающим, и на бровке. Наши центральные полузащитники делают очень большой объем работы, поэтому Еременко выходит на фланг.

О будущем Игнатова

— Когда я выбираю состав, я не смотрю на заслуги футболистов, я базируюсь на информации с тренировок, ее нет ни у кого, кроме меня. Думаю, что через некоторое время Игнатов станет одним из основных центральных полузащитников сборной России. У него есть все для этого, мы делаем все для того, чтобы ракрыть его. В этой команде не будут играть имена, будут играть мужики. Будут играть те, кто хорошо тренируется, если нет, то не будут играть.

О сбывшейся мечте

— Я считаю, что у меня сбылась мечта, которую вынашивает каждый из 50000 пришедших на стадион. Ее трудно осуществить. Сколько человек, которые не были игроками, работали тренерами в России в последние 15 лет? Нужно быть профессиональным футболистом, чтобы стать тренером? Я не был профессиональным футболистом, я просто учился и работал. Моя мечта сбылась.

Я жалею, что эту мечту не смог увидеть мой папа, который недавно умер. Я хотел бы поделиться этой мечтой с каждым болельщиком. Если завтра что-то изменится — это не важно. Мечта уже осуществилась. Мне просто работать каждый день. Я должен футболистам. Хорошие результаты могут дать мне какое-то время, чтобы остаться тут. Мою работу могут оценить только игроки, которые видят как я учу их.

Рубин 1:1
Первый тайм: 0:0
Спартак
29.10.2018, 20:30 Зрители: 16101 основной раунд: 12-й тур Казань Арена
Главные тренеры
Курбан Бердыев Рауль Рианчо
Голы
90+2′ Егор Сорокин (И. Коновалов) 80
23 Дмитрий Комбаров 78′
Составы
Иван Коновалов 23
63′ Виталий Устинов 91
Федор Кудряшов 30
Филип Уремович 5
Владимир Гранат 14
Гонсалес Сесар Навас (к) 44
47′ Вячеслав Подберезкин 7
Игорь Коновалов 15
Руслан Камболов 88
76′ Дмитрий Полоз 10
Александр Бухаров 11
90′ Хорен Байрамян 19
Егор Сорокин 80
98 Александр Максименко
3 Марко Петкович
23 Дмитрий Комбаров 41′
14 Георгий Джикия (к)
29 Илья Кутепов
22 Михаил Игнатов
47 Роман Зобнин 87′
16 Сальваторе Боккетти
71 Ивелин Попов 61′
26 Роман Еременко
88 Александр Ташаев 86′ 79′
25 Лоренсо Мельгарехо
94 Софьян Ханни 57′ 44′
66 Сильванус Нимели
Статистика
2 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
5 Голевые моменты 3
8 Удары (всего) 3
2 Удары в створ 1
2 Угловые 3
18 Фолы 17
1 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Василий Казарцев (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Игорь Демешко (Химки, Россия)
Боковой судья Алексей Лунев (Новосибирск, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
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Вторая желтая карточка
(к)
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