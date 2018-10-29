«В “Спартаке” будут играть не имена, а мужики». Слова Рианчо после драмы в Казани
Что говорил тренер «Спартака» об упущенной победе над «Рубином» (1:1).
Что говорил тренер «Спартака» об упущенной победе над «Рубином» (1:1).
— Соперник — неплохой. Мы знали, что нам будет непросто, так как «Рубин» очень хорошо организован в обороне. Забить им на домашнем стадионе мало кому удавалось. Мы хотели вымотать их на протяжении всей игры, также знали, что нужно искать варианты за спинами защитников «Рубина», нужно было быстро разварачивать атаки. Во втором тайме был неплохой отрезок, когда мы подходили к штрафной и создавали моменты. Мы проделали большую работу, были близки, но в конце пропустили. Это футбол.
— Я не знаю, сколько пробуду тут, но пока я тут, я буду справедливым. Тот, кто тренируется и работает — играет. Кто не тренируется — играть не будет.
Я бы хотел еще
— Фернандо выбыл на 7−10 дней, Зе Луиш сможет в ближайшее время приступить к тренировкам с командой, мы на это надеемся. У Луиса Адриано небольшие проблемы с пищеварением и мышечная травма, будем анализировать.
Так как у нас не было нападающих, в первом тайме мы хотели, чтобы Попов сбрасывал мяч на полузащитников, и за счет этого мы бы зацепились. Во втором тайме мы изначально хотели выпустить Сильвануса Нимели.
— Мне есть с чем сравнить, но могу сказать, что эти ребята, с которыми я работаю сейчас, — лучшие. Это лучший коллектив, с которым мне доводилось работать.
— Универсальный игрок, может играть на разных позициях. Он может играть и опорника, и под нападающим, и на бровке. Наши центральные полузащитники делают очень большой объем работы, поэтому Еременко выходит на фланг.
— Когда я выбираю состав, я не смотрю на заслуги футболистов, я базируюсь на информации с тренировок, ее нет ни у кого, кроме меня. Думаю, что через некоторое время Игнатов станет одним из основных центральных полузащитников сборной России. У него есть все для этого, мы делаем все для того, чтобы ракрыть его. В этой команде не будут играть имена, будут играть мужики. Будут играть те, кто хорошо тренируется, если нет, то не будут играть.
— Я считаю, что у меня сбылась мечта, которую вынашивает каждый из 50000 пришедших на стадион. Ее трудно осуществить. Сколько человек, которые не были игроками, работали тренерами в России в последние 15 лет? Нужно быть профессиональным футболистом, чтобы стать тренером? Я не был профессиональным футболистом, я просто учился и работал. Моя мечта сбылась.
Я жалею, что эту мечту не смог увидеть мой папа, который недавно умер. Я хотел бы поделиться этой мечтой с каждым болельщиком. Если завтра
|Курбан Бердыев
|Рауль Рианчо
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|2
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|5
|Голевые моменты
|3
|8
|Удары (всего)
|3
|2
|Удары в створ
|1
|2
|Угловые
|3
|18
|Фолы
|17
|1
|Офсайды
|4
|Главный судья
|Василий Казарцев (Санкт-Петербург, Россия)
|Боковой судья
|Игорь Демешко (Химки, Россия)
|Боковой судья
|Алексей Лунев (Новосибирск, Россия)