Ситуация в «Спартаке». Почему не стоит менять Рианчо на Карпина
Обозреватель «Советского спорта» Юрий Цыбанев допускает, что при определенных раскладах
Обозреватель «Советского спорта» Юрий Цыбанев допускает, что при определенных раскладах
Признаться, рука даже замахивалась вывести в заголовке
И тогда группе преследования придется выдвинуть другого кандидата в чемпионы. А таковым — при вовремя разгоревшемся желании — способен стать любой из этой шестерки, теснящейся в диапазоне
Почему бы и не «Спартак»?
Вы скажете: да у «Спартака» сейчас нет ни игры, ни основного состава! Я с вами абсолютно соглашусь. Но у кого из этой шестерки (к которой можно даже и лидирующий «Зенит» присовокупить) бросается в глаза собственно игра? Только у «Краснодара». Фрагментами у ЦСКА, но Виктору Гончаренко придется
А вот то, что у «Спартака» сейчас не видно основного состава, Раулю Рианчо,
Перед матчем с «Рубином» испанец пафосно заявил: мне нужны на поле 11 воинов. Ну и выпустил Боккетти в опорной зоне, а Попова в позиции форварда. Все понятно: Рианчо не ищет гармонии — он хочет боевитости. А при размерах имеющейся в «Спартаке» обоймы эта самая боевитость вполне может перемещаться — при должном мотивационном усилии — по всей кадровой амплитуде.
Так «Спартак» с Рианчо и пойдет дальше тропою воинов. Он, собственно, в этом ключе и начинал чемпионат — покуда не устроил на несколько матчей праздник открытых ворот ради прощания с Массимо Каррерой в милом его сердцу ключе.
Притом, заметьте, в средней линии сейчас появились две персоны, которыми в первой части чемпионата «Спартак» не располагал. Глаз уже начинает привыкать к фирменным вертушкам юного Миши Игнатьева и к самонаводящимся передачам Романа Еременко.
Они
Испанца не задавит груз ответственности. Долгожданная роль военачальника будет ему только в охотку.
Между тем две кандидатуры на пост штатного главного тренера «Спартака» вызывают у меня одна неприятие, а другая — сомнение.
Если опираться на логику карьерного и профессионального роста, то невозможно взять в толк, чем привлек к себе внимание «Спартака» Олег Кононов. Прежний «Краснодар» его работы, это правда, был
А Валерий Карпин? Так ли уж отличаются ли его наработки в «Ростове» от того, что привнес в «Спартак» Рианчи в качестве кардинала тренерского штаба? «Ростову» столь же мучительно даются голы с игры. Он тоже чрезвычайно затрудняется против плотной обороны. Может быть, Валерий Георгиевич более ретиво форсировал к началу сезона функциональную подготовку. Но кто знает, как дело дальше пойдет — вон «Локо» уже ростовчан перебегал.
А в «Спартаке» первое, что Карпин услышит — «Здесь тебе не “Ростов”,
Первый не совсем задавшийся заход в тренеры «Спартака» поставил пятнышко на карьере. Второй поставит клеймо.
Если уж возвращать Карпина, то не сейчас. Пусть проявит себя в «Ростове» более продолжительно и веско — раз. И пусть ситуация в «Спартаке» хоть