Ситуация в «Спартаке». Почему не стоит менять Рианчо на Карпина

Источник: Советский спорт

Признаться, рука даже замахивалась вывести в заголовке что-то про чемпионские шансы «Спартака» с этим самым Раулем Рианчо. Но в том своем намерении я распознал скорее желание отпустить шпильку в адрес лидирующего «Зенита». Он ведь почти с каждым соперником продолжает играть в кошки-мышки (матч в Самаре исключением не стал) и может доиграться до того, что мышки его и загрызут постепенно совместными усилиями.

И тогда группе преследования придется выдвинуть другого кандидата в чемпионы. А таковым — при вовремя разгоревшемся желании — способен стать любой из этой шестерки, теснящейся в диапазоне всего-то трехочковом.

Почему бы и не «Спартак»?

Вы скажете: да у «Спартака» сейчас нет ни игры, ни основного состава! Я с вами абсолютно соглашусь. Но у кого из этой шестерки (к которой можно даже и лидирующий «Зенит» присовокупить) бросается в глаза собственно игра? Только у «Краснодара». Фрагментами у ЦСКА, но Виктору Гончаренко придется какое-то время это дело закреплять плюс научиться более точно распределять креативный и функциональный потенциал по календарю и по ходу отдельного матча.

А вот то, что у «Спартака» сейчас не видно основного состава, Раулю Рианчо, по-моему, только на руку. Никто ему с гневом не бросит, глядя на ротацию: что ты творишь, самозванец, — не строишь, а только ломаешь?!

Перед матчем с «Рубином» испанец пафосно заявил: мне нужны на поле 11 воинов. Ну и выпустил Боккетти в опорной зоне, а Попова в позиции форварда. Все понятно: Рианчо не ищет гармонии — он хочет боевитости. А при размерах имеющейся в «Спартаке» обоймы эта самая боевитость вполне может перемещаться — при должном мотивационном усилии — по всей кадровой амплитуде.

Так «Спартак» с Рианчо и пойдет дальше тропою воинов. Он, собственно, в этом ключе и начинал чемпионат — покуда не устроил на несколько матчей праздник открытых ворот ради прощания с Массимо Каррерой в милом его сердцу ключе.

Притом, заметьте, в средней линии сейчас появились две персоны, которыми в первой части чемпионата «Спартак» не располагал. Глаз уже начинает привыкать к фирменным вертушкам юного Миши Игнатьева и к самонаводящимся передачам Романа Еременко.

Они что-нибудь придумают, а кто-то из форвардов — не насовсем же «Спартак» остался без нападающих — воплотит.

Испанца не задавит груз ответственности. Долгожданная роль военачальника будет ему только в охотку.

Между тем две кандидатуры на пост штатного главного тренера «Спартака» вызывают у меня одна неприятие, а другая — сомнение.

Если опираться на логику карьерного и профессионального роста, то невозможно взять в толк, чем привлек к себе внимание «Спартака» Олег Кононов. Прежний «Краснодар» его работы, это правда, был командой-очаровашкой. Но уж очень мягкотелой. По игровому тонусу, да и по спортивным качествам «Краснодар» нынешний сильнее того на порядок.

А Валерий Карпин? Так ли уж отличаются ли его наработки в «Ростове» от того, что привнес в «Спартак» Рианчи в качестве кардинала тренерского штаба? «Ростову» столь же мучительно даются голы с игры. Он тоже чрезвычайно затрудняется против плотной обороны. Может быть, Валерий Георгиевич более ретиво форсировал к началу сезона функциональную подготовку. Но кто знает, как дело дальше пойдет — вон «Локо» уже ростовчан перебегал.

А в «Спартаке» первое, что Карпин услышит — «Здесь тебе не “Ростов”, сделай-ка нам убедительно и по возможности красиво». А ведь ставить игру — если полномасштабно этим заниматься — придется практически с нуля. И никто не станет долго ждать. И очень скоро Валерий Георгиевич услышит еще одну сентенцию: «Каким ты был, таким остался…».

Первый не совсем задавшийся заход в тренеры «Спартака» поставил пятнышко на карьере. Второй поставит клеймо.