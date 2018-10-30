Кокорин и Мамаев смогут играть за тюремные команды

Источник: РИА "Новости"

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«В случае если Кокорин и Мамаев будут осуждены, то существует вероятность, что им дадут разрешение играть в командах, которые существуют при колониях. Такая практика существует с поощрения руководства ФСИН России, она помогает в социализации осужденных», — сказал правозащитник, уточнив, что почти во всех учреждениях Москвы и Подмосковья существуют футбольные команды либо возможность играть в футбол.

При этом юрист отметил, что футболисты еще не осуждены, поэтому рано говорить о том, что они попадут в колонию.