Стать семьей: как Рианчо заменил Карреру в «Спартаке»

Источник: РИА "Новости"

22 октября московский «Спартак» объявил об увольнении Массимо Карреры с поста главного тренера команды, которую итальянец привел к первым с 2001 года золотым медалям чемпионата России. На его должность временно исполняющим обязанности рулевого был назначен испанский специалист Рауль Рианчо, который вместе с Висенте Гомесом Фернандесом вошли в тренерский штаб Карреры в июне этого года.

К слову, увольнение итальянского тренера последовало за собой волну вопросов к руководству «Спартака». Болельщики требовали внести ясность не только о причинах отставки Карреры, но и о том, кто будет приглашен на его место. И здесь боссы клуба столкнулись с проблемами.

На данный момент руководство активно ведет поиск нового главного тренера. В частности, в качестве возможных кандидатов называются Олег Кононов, Валерий Карпин и даже Станислав Черчесов. Однако все это ограничивается слухами и разговорами, а не реальным решением вопросов.

В связи с этим неясным остается и судьба Рианчо: его контракт со «Спартаком» рассчитан до 31 мая 2019 года, но вот как долго он будет выполнять совершенно новые для себя обязанности теперь — неизвестно. В небытие остается и сам испанец, который уже неоднократно произнес стандартные слова о том, что «за тренерское кресло не держится» и готов сдать пост в любой момент. Кстати, интересно, что пока что испанец запоминается именно своими высказываниями.

«Буду биться за “Спартак” и за игроков до самой смерти»

Рианчо во главе красно-белых провел всего лишь два матча, а уже успел организовать не одно шоу на пресс-конференциях и интервью. Так, испанский тренер вовсю акцентирует внимание на том, как ему важно создать в команде благоприятную атмосферу, в которой каждый будет биться друг за друга. Рианчо раз за разом не просто хвалит футболистов «Спартака», но и старается показать, что искренне за них переживает. По его мнению, они за него тоже.

«Прежде чем дать свое согласие на исполнение обязанностей тренера, я спросил футболистов, хотят ли они видеть меня в роли наставника и работать со мной. Сказал, что они должны обсудить этот вопрос внутри команды, а потом сообщить о своем решении руководству «Спартака». Хочу поблагодарить ребят за то, что они дали положительный ответ. Я здесь потому, что футболисты так захотели. Если бы они не одобрили решения клуба, я бы собрал вещи и тут же ушел. Поэтому я до своей смерти буду бороться за «Спартак» и его игроков. Все остальное не имеет значения, — приводит слова Рианчо RT.

После ничьи в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы с «Рейнджерс» 58-летний испанец подчеркнул, что команду ждет существенный прогресс после неудачного отрезка в чемпионате России.

«У нас кризис. У нас пошатнулся командный дух. Команда проиграла несколько матчей, но теперь мы сыграли вничью с очень сильным соперником. Психологически — это очень сильный момент, чтобы развернуть ситуацию в нужное русло. Видно, что команда билась до конца. Ни один футболист не берег себя, и команда вышла с горящими глазами и боевым духом. Нам нужно вернуть уверенность в себе и играть в футбол. Я доволен игрой, но надо поработать над командным духом», — говорил Рианчо.

Менее чем через неделю, уже после ничейного результата с «Рубином» в Казани тренер вновь отметил свое удовлетворение игрой, но при этом выразил недовольство в отношениях в коллективе.

«Я утверждаю, что при мне в команде будут играть только мужики, только спартаковцы. Я не обращаю внимания не фамилии и прошлые заслуги тех или иных игроков. Кто хорошо работает, будет играть. А кто не работает — не будет. Не знаю, сколько здесь пробуду, но пока я здесь, то буду справедливым», — заявил Рианчо на послематчевой пресс-конференции.

Обращаюсь ко всем спартаковцам: я хочу, чтобы вы поняли, что у всех, кто играет или болеет за «Спартак», течет красно-белая кровь. Мы все родственники, получается. Но не все семья. И мы должны ею стать. Рауль Рианчо и.о. главного тренера «Спартака»

Очень напоминает поведение и слова другого тренера, не правда ли? Своими высказываниями Рианчо будто бы пытается повторить Карреру, который также за 2,5 годы работы в «Спартаке» неоднократно хвалил своих подопечных, а в случае поражений брал вину исключительно на себя. Массимо также не стеснялся называть команду семьей. Так было, например, после матча с ЦСКА в сезоне-2016/17, после которого судьба чемпионства была во многом решена.

«Мне повезло с игроками, которые восприняли мои идеи и мысли. Они стараются выполнять все мои установки. Я заставил парней очень усердно поработать, в том числе тактически. Мы стали командой, но прежде, чем стать командой, мы стали семьей. В этом весь секрет», — заявил тогда итальянец, комментируя победу над армейцами (2:1).

В технической зоне во время матчей Рианчо также ведет себя крайне активно. Как и Каррера, испанец полностью вовлечен в игру и старается держаться в контакте с каждым футболистом: будь тот на поле или на скамейке запасных. Во многом этим в своей время (а также своей честностью, открытостью и харизмой) любовь болельщиков завоевал Каррера. Получается, Рианчо хочет пойти по этому же пути?

Прогресса в игре нет и вряд ли будет

«Спартак» и в особенности Каррера подверглись жесткой критике в нынешнем сезоне. Если еще полгода назад атакующий потенциал красно-белых являлся едва ли не мощнейшим в Премьер-лиге, то теперь у команды в линии нападения отчетливо прослеживались огромные проблемы. Доходя до чужой штрафной, игроки «Спартака» постоянно будто бы впадают в ступор, не зная, как продолжить атаку и довести дело хотя бы удара, что уж говорить о взятии ворот.

В текущем сезоне во всех турнирах москвичи забили 19 мячей, из которых лишь 7 — с игры.

Конечно, игра на «стандартах» в атаке у «Спартака» сейчас одна из лучших в чемпионате, но былая легкость, скорость и креативность вдруг куда-то пропала.

Многие связывают это с уходом Квинси Промеса, однако и с ним красно-белые с самого начала сезона имели проблемы с голевой реализацией. Отсюда можно сделать вывод, что основные проблемы заключаются в тренерской работе, а потому ответственность за игру и результаты понес Каррера.

Однако стоит учесть тот факт, что итальянец неожиданно изменил привычную игровую схему 4−2−3−1 на 4−3−3, более подходящую под испанский манер. И это неудивительно: данное нововведение появилось во многом «благодаря» Рианчо. Вот только пользы из этого оказалось чуть, поскольку даже игроки открыто заявляли о том, что им неудобно играть в новых для себя амплуа.

Несмотря на то, что «Спартак» под руководством Рианчо имеет «0» в графе «поражения», игра красно-белых при этом оптимизма не вызывает. В матчах со «Рейнджерс» (0:0) и «Рубином» (1:1) «Спартак» в общей сложности нанес 3 удара в створ, из которых только один завершился голом. И тот — с пенальти. К чему в итоге придет Рианчо, учитывая еще и кадровые проблемы, — неизвестно.

Понимает футбол

Подобную ситуацию можно было бы оправдать тем, что Рианчо только-только стал руководить командой, и отсюда требовать существенного прогресса не имеет смысла. Однако подобное мнение имело бы шанс на жизнь, если бы не тот факт, что испанец руководит тактикой в «Спартаке» уже практически четыре месяца. Однако по двум матчам, проведенным Рианчо на тренерском мостике, можно отметить и положительную деталь.

Как испанец, он отлично понимает футбол и улавливает нить игры. Об этом можно судить хотя бы по тому, как Рианчо вмешивается в происходящее на поле. Когда надо — указывает команде на усиление атаки и прессинга, когда нужно сделать акцент на обороне — призывает игроков занимать определенные позиции и держаться плотнее. Это же подкрепляется и заменами, которые проводит Рианчо в ходе матча.

Как в матче с «Рейнджерс», так и с «Рубином» испанский тренер четко угадал со всеми игроками, которых он выпустил на поле. Все они так или иначе придавали команде новый глоток свежего воздуха, а также добавляли креатива и скорости в атаке.

Этого же не хватало Каррере.