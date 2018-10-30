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14:29 (мск), источник: Матч ТВ

Аленичеву дико не везет. Главные итоги тура РПЛ

12-й тур РПЛ в цифрах.

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Источник: РИА "Новости"

«Енисею» Аленичева дико не везет

Красноярцы не заслуживают последнего места. Но почти в каждом матче у команды страдает реализация — против «Локо» «Енисей» уж точно наиграл на лучший результат, чем 0:3:

  • По голевым моментам счет 4:3 в пользу «Енисея»
  • По ударам в створ — 8:5
  • «Енисей» контролировал мяч 57% времени матча
  • Причем это было не стерильное владение — 18 раз «Енисей» вошел в штрафную «Локо». Больше в туре только у «Ростова» (в матче с «Анжи» — 19) и «Краснодара» (в игре с ЦСКА — 22)
  • Команда Аленичева отдала больше всех острых передач в туре — 12 (из 18 попыток). У «Локо» — 9 попыток и 4 точных острых передачи
  • Лучшим по острым пасам в туре стал Зотов — 6/4
  • Больше всех ударов в туре отбил вратарь «Локомотива» Гилерме — 8
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Это далеко не первый матч, когда «Енисей» играет не хуже соперника, но просто не забивает — и из-за этого теряет очки. Так было в домашнем поединке с ЦСКА (1:1), со «Спартаком» (2:3), с «Уралом» (1:2) и в некоторых других играх.

Новый талант «Спартака»

О 18-летнем Игнатове мы уже знали: в матче с «Енисеем» он даже отметился голом. Но в Казани полузащитник однозначно провел лучшую свою игру в карьере — особенно выделялся дриблинг.

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Также на его счету один острый пас. Но даже по одной передаче виден мощный потенциал — Игнатов, окруженный несколькими соперниками, успел поднять голову, увидеть довольно непростое открывание Нимели и исполнить — верхом и точно в ногу нападающему. Шик.

«Зенит» и «Спартак» нанесли меньше всех ударов

Многие говорят о том, что РПЛ — лига автобусов. Но вот обратный пример из 12-го тура: три команды из прошлой пятерки сезона — «Локомотив», «Зенит» и «Спартак» — оказались одними из худших по количеству ударов. Причем «Зенит» и «Спартак» заняли последние две строчки (11 ударов на двоих — 3 в створ).

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«Краснодар» — самая атакующая команду тура

Гончаренко, поведя 1:0, сделал несколько оборонительных замен — и в итоге «Краснодар» создал достаточно моментов для победы:

  • 5 голевых шансов — больше только у «Динамо» (6)
  • 17 ударов — чаще били лишь «Крылья» (19)
  • «Краснодар» провел больше всех атак — 111
  • Сделал больше всех передач в штрафную (23 точных из 42) и острых пасов (8 точных из 23)
  • Лучшим в «Краснодаре» был Ари: 1 гол, 1 голевая передача, 4 удара, 4 острых паса
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Прогресс Гулиева

Лучшим игроком тура Instat посчитал Аяза Гулиева из «Ростова» — индекс 361. По словам Карпина, первый тайм против «Анжи» был лучшим в сезоне для команды. Большая заслуга в этом Гулиева:

  • Полузащитник чаще всех в туре бил по воротам — 6 (4 — в створ)
  • Выиграл 12 единоборств из 17
  • Сделал 5 удачных обводок из 7
  • Совершил 4 отбора
  • Отдал одну острую передачу

Несколько месяцев назад Гулиев был не нужен «Спартаку» и не так много играл в «Ростове». Сейчас он один из ведущих полузащитников чемпионата.

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