Аленичеву дико не везет. Главные итоги тура РПЛ
12-й тур РПЛ в цифрах.
12-й тур РПЛ в цифрах.
Красноярцы не заслуживают последнего места. Но почти в каждом матче у команды страдает реализация — против «Локо» «Енисей» уж точно наиграл на лучший результат, чем 0:3:
Это далеко не первый матч, когда «Енисей» играет не хуже соперника, но просто не забивает — и
О 18-летнем Игнатове мы уже знали: в матче с «Енисеем» он даже отметился голом. Но в Казани полузащитник однозначно провел лучшую свою игру в карьере — особенно выделялся дриблинг.
Также на его счету один острый пас. Но даже по одной передаче виден мощный потенциал — Игнатов, окруженный несколькими соперниками, успел поднять голову, увидеть довольно непростое открывание Нимели и исполнить — верхом и точно в ногу нападающему. Шик.
Многие говорят о том, что РПЛ — лига автобусов. Но вот обратный пример из 12-го тура: три команды из прошлой пятерки сезона — «Локомотив», «Зенит» и «Спартак» — оказались одними из худших по количеству ударов. Причем «Зенит» и «Спартак» заняли последние две строчки (11 ударов на двоих — 3 в створ).
Гончаренко, поведя 1:0, сделал несколько оборонительных замен — и в итоге «Краснодар» создал достаточно моментов для победы:
Лучшим игроком тура Instat посчитал Аяза Гулиева из «Ростова» — индекс 361. По словам Карпина, первый тайм против «Анжи» был лучшим в сезоне для команды. Большая заслуга в этом Гулиева:
Несколько месяцев назад Гулиев был не нужен «Спартаку» и не так много играл в «Ростове». Сейчас он один из ведущих полузащитников чемпионата.