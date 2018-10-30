СМИ: Один из клубов АПЛ готов приобрести Чалова
Руководитель Агентства стратегического консалтинга и трансферных решений Алексей Зинин заявил, что один из клубов АПЛ заинтересован в приобретении нападающего ЦСКА Федора Чалова.
Руководитель Агентства стратегического консалтинга и трансферных решений Алексей Зинин заявил, что один из клубов АПЛ заинтересован в приобретении нападающего ЦСКА Федора Чалова.
— На меня вышел агент из Лондона, которому английский клуб дал авторизацию на ведение переговоров по Чалову. Названия говорить не буду, чтобы не прерывать отношения в будущем. Могу сказать только, что это крепкий середняк АПЛ. Я уточнил у коллеги: «Что готовы платить?». Говорит — 5 миллионов евро. Ответил им, что это не очень адекватное предложение — даже доносить до ЦСКА нет смысла, — рассказал Зинин.
— В условной Чехии, Словакии, Польше, Словении молодые футболисты, которые начинают себя проявлять, примерно так и стоят. Сумма хорошая. Но мы — Россия. Плюс ЦСКА — это клуб, который умеет продавать. Они информацию приняли к сведению. Будут продолжать следить — возможно, вернутся к этому вопросу зимой. С более реалистичным предложением, — добавил он.
После 12-ти туров РПЛ Чалов возглавляет гонку бомбардиров. На его счету восемь голов.