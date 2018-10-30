СМИ: Один из клубов АПЛ готов приобрести Чалова

— На меня вышел агент из Лондона, которому английский клуб дал авторизацию на ведение переговоров по Чалову. Названия говорить не буду, чтобы не прерывать отношения в будущем. Могу сказать только, что это крепкий середняк АПЛ. Я уточнил у коллеги: «Что готовы платить?». Говорит — 5 миллионов евро. Ответил им, что это не очень адекватное предложение — даже доносить до ЦСКА нет смысла, — рассказал Зинин.