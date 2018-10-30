«Манчестер Юнайтед» просматривал Максименко в матче «Рубин» — «Спартак»

По информации СМИ, сотрудник «МЮ» Крсто Килибарда в этой игре просматривал 20-летнего голкипера «Спартака» Александра Максименко, который во встрече с «Рубином» совершил один сэйв и пропустил гол на 92-й минуте встречи, установивший окончательный счет — 1:1.