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16:58 (мск), источник: Р-Спорт

«Манчестер Юнайтед» просматривал Максименко в матче «Рубин» — «Спартак»

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Скаут «Манчестер Юнайтед», специализирующийся по регионам Восточной Европы, посетил матч 12-го тура Российской премьер-лиги «Рубин» — «Спартак».

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Источник: РИА "Новости"

По информации СМИ, сотрудник «МЮ» Крсто Килибарда в этой игре просматривал 20-летнего голкипера «Спартака» Александра Максименко, который во встрече с «Рубином» совершил один сэйв и пропустил гол на 92-й минуте встречи, установивший окончательный счет — 1:1.

Ранее Sky Sports сообщил, что у «Манчестер Юнайтед» возникли проблемы с продлением контракта основного голкипера команды Давида де Хеа. Контракт 27-летнего испанского вратаря истекает летом 2019 года.

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