«Динамо» продлило контракты с тремя футболистами
«Динамо» продлило контракты с тремя футболистами, информирует официальный сайт московского клуба.
«Динамо» продлило контракты с тремя футболистами, информирует официальный сайт московского клуба.
Новые продолжительные соглашения заключены с форвардом Антоном Тереховым, защитником Романом Евгеньевым и хавбеком Вячеславом Грулевым.
В текущем сезоне Терехов и Евгеньев провели по 3 матча за
«Динамо» после 12 туров занимает 11-е место в РПЛ, имея в активе 14 очков.