Текущие события
Футбол. Премьер-лига
29.10
Рубин1
Спартак1
Футбол. Зарубежный
29.10
Лацио0
Интер3
Футбол. Зарубежный
29.10
Тоттенхэм Хотспур0
Манчестер Сити1
Футбол. Кубок России
31.10
Оренбург
Тюмень
Футбол. Кубок России
31.10
Урал
Нижний Новгород
Футбол. Кубок России
31.10
Локомотив
Енисей
Все события
Фоторепортажи
9«Зенит» победил «Бордо», Дзюба не забил пенальти
10«Салават Юлаев» в овертайме уступил «Динамо»
18:54 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Динамо» продлило контракты с тремя футболистами

«Динамо» продлило контракты с тремя футболистами, информирует официальный сайт московского клуба.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Новые продолжительные соглашения заключены с форвардом Антоном Тереховым, защитником Романом Евгеньевым и хавбеком Вячеславом Грулевым.

В текущем сезоне Терехов и Евгеньев провели по 3 матча за бело-голубых, Грулев — 2 встречи.

«Динамо» после 12 туров занимает 11-е место в РПЛ, имея в активе 14 очков.

Динамо
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Неймар следит за "Спартаком"
Лю Хуншэн: "Дали миллион долларов за чемпионство на всех, Каррера забрал себе"
Стать семьей: как Рианчо заменил Карреру в «Спартаке»
«Никакого бокса»: UFC зовет Мейвезера на бой с Хабибом
Тачдаун! «Тоттенхэм» и «Ман Сити» сыграли в американский футбол
Итальянец будет закручивать гайки. Конте в «Реале» — авантюра
Аленичеву дико не везет. Главные итоги тура РПЛ
СМИ: Один из клубов АПЛ готов приобрести Чалова
Аршавин за удар соперника ногой дисквалифицирован на два матча
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь