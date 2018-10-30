Скаут «МЮ» просматривал Игнатова во время матча «Рубин» — «Спартак»
Матч 12-го тура РПЛ между «Рубином» и «Спартаком» посетил скаут «Манчестер Юнайтед» Крсто Килибарда, специализирующий по футболистам, выступающим в Восточной Европе.
Матч 12-го тура РПЛ между «Рубином» и «Спартаком» посетил скаут «Манчестер Юнайтед» Крсто Килибарда, специализирующий по футболистам, выступающим в Восточной Европе.
Как стало известно «СЭ», он просматривал хавбека
18-летний Игнатов в этой встрече исполнил финт Зидана в борьбе с защитником казанского клуба Федором Кудряшовым.
В текущем сезоне Игнатов провел 7 матчей за «Спартак» и забил один гол.
|Курбан Бердыев
|Рауль Рианчо
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|2
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|5
|Голевые моменты
|3
|9
|Удары (всего)
|3
|3
|Удары в створ
|1
|2
|Угловые
|3
|18
|Фолы
|17
|1
|Офсайды
|4
|Главный судья
|Василий Казарцев (Санкт-Петербург, Россия)
|Боковой судья
|Игорь Демешко (Химки, Россия)
|Боковой судья
|Алексей Лунев (Новосибирск, Россия)