Скаут «МЮ» просматривал Игнатова во время матча «Рубин» — «Спартак»

18-летний Игнатов в этой встрече исполнил финт Зидана в борьбе с защитником казанского клуба Федором Кудряшовым.

В текущем сезоне Игнатов провел 7 матчей за «Спартак» и забил один гол. Красно-белые после 12 туров занимают 5-е место в чемпионате России, имея в активе 19 очков.