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19:07 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Скаут «МЮ» просматривал Игнатова во время матча «Рубин» — «Спартак»

Матч 12-го тура РПЛ между «Рубином» и «Спартаком» посетил скаут «Манчестер Юнайтед» Крсто Килибарда, специализирующий по футболистам, выступающим в Восточной Европе.

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Источник: Спорт-Экспресс

Как стало известно «СЭ», он просматривал хавбека красно-белых Михаила Игнатова. (Сергей Егоров).

18-летний Игнатов в этой встрече исполнил финт Зидана в борьбе с защитником казанского клуба Федором Кудряшовым.

Во время загрузки произошла ошибка.

В текущем сезоне Игнатов провел 7 матчей за «Спартак» и забил один гол. Красно-белые после 12 туров занимают 5-е место в чемпионате России, имея в активе 19 очков.

Рубин 1:1
Первый тайм: 0:0
Спартак
29.10.2018, 20:30 Зрители: 16101 основной раунд: 12-й тур Казань Арена
Главные тренеры
Курбан Бердыев Рауль Рианчо
Голы
90+2′ Егор Сорокин (И. Коновалов) 80
23 Дмитрий Комбаров 78′
Составы
Иван Коновалов 23
63′ Виталий Устинов 91
Федор Кудряшов 30
Филип Уремович 5
Владимир Гранат 14
Гонсалес Сесар Навас (к) 44
47′ Вячеслав Подберезкин 7
Игорь Коновалов 15
Руслан Камболов 88
76′ Дмитрий Полоз 10
Александр Бухаров 11
90′ Хорен Байрамян 19
Егор Сорокин 80
98 Александр Максименко
3 Марко Петкович
23 Дмитрий Комбаров 41′
14 Георгий Джикия (к)
29 Илья Кутепов
22 Михаил Игнатов
47 Роман Зобнин 87′
16 Сальваторе Боккетти
71 Ивелин Попов 61′
26 Роман Еременко
88 Александр Ташаев 86′ 79′
25 Лоренсо Мельгарехо
94 Софьян Ханни 57′ 44′
66 Сильванус Нимели
Статистика
2 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
5 Голевые моменты 3
9 Удары (всего) 3
3 Удары в створ 1
2 Угловые 3
18 Фолы 17
1 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Василий Казарцев (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Игорь Демешко (Химки, Россия)
Боковой судья Алексей Лунев (Новосибирск, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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