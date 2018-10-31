ОНК: У Мамаева появился интеллигентный сокамерник, они вместе ходят в спортзал

Две потасовки с участием футболиста «Зенита» Александра Кокорина и Мамаева произошли 8 октября. Сначала, по данным следствия, Мамаев, Кокорин, его брат Кирилл и их друзья избили водителя одной из ведущих Первого канала, а потом в кафе — главу департамента Минпромторга Дениса Пака и главу НАМИ (разработчик президентских автомобилей Aurus) Сергея Гайсина. Тверской суд Москвы отправил под арест до 8 декабря обоих футболистов, а также брата Кокорина Кирилла и их друга. Уголовное дело возбуждено по статьям «Хулиганство в составе группы лиц» и «Побои». Санкция только статьи «Хулиганство» предполагает до семи лет заключения.