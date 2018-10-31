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14:10 (мск), источник: Р-Спорт

ОНК: У Мамаева появился интеллигентный сокамерник, они вместе ходят в спортзал

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. В камеру в СИЗО «Бутырка» к футболисту «Краснодара» Павлу Мамаеву подселили нового сокамерника — интеллигентного предпринимателя, с которым они вместе ходят в спортзал, рассказал РИА Новости ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Иван Мельников.

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Источник: РИА "Новости"

«Сейчас Мамаеву сменили сокамерника. Теперь это предприниматель Константин Дыдыгин, обвиняемый в мошенничестве. Весьма интеллигентный», — рассказал правозащитник.

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Мельников отметил, что Дыдыгин и Мамаев «вместе посещают спортзал и в целом неплохо уживаются».

Две потасовки с участием футболиста «Зенита» Александра Кокорина и Мамаева произошли 8 октября. Сначала, по данным следствия, Мамаев, Кокорин, его брат Кирилл и их друзья избили водителя одной из ведущих Первого канала, а потом в кафе — главу департамента Минпромторга Дениса Пака и главу НАМИ (разработчик президентских автомобилей Aurus) Сергея Гайсина. Тверской суд Москвы отправил под арест до 8 декабря обоих футболистов, а также брата Кокорина Кирилла и их друга. Уголовное дело возбуждено по статьям «Хулиганство в составе группы лиц» и «Побои». Санкция только статьи «Хулиганство» предполагает до семи лет заключения.

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