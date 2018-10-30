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19:22 (мск), источник: Советский спорт

Источник: Новый тренер в «Спартаке» появится не раньше понедельника

По информации «Советского спорта» решение о назначении нового главного тренера «Спартака» не будет принято до конца текущей недели.

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Источник: Советский спорт

Как сообщил наш источник, официально решение может быть принято не раньше понедельника: именно в этот день в Москву возвращается президент клуба Леонид Федун. Только он может дать окончательный ответ по поводу предложенных кандидатур. До его возвращения все переговоры с потенциальными кандидатами, их агентами и руководством клубов, в которых они работают, приостановлены.

Сообщается также, что главным кандидатом на пост главного тренера «Спартака» является Олег Кононов, который сейчас возглавляет тульский «Арсенал». Однако источник в клубе подтвердил, что окончательного решения по этой кандидатуре до сих пор нет, и мнение Федуна может измениться в последний момент.

Напомним, что московский «Спартак» 22 октября объявил об отставке главного тренера Массимо Карреры. Исполняющим обязанности главного тренера назначен его помощник Рауль Рианчо. В течение последней недели в числе кандидатов на место Карреры назывались Станислав Черчесов (тренер сборной России), Леонарду Жардим (экс-тренер «Монако»), Арсен Венгер (экс-тренер лондонского «Арсенала»), Валерий Карпин (тренер «Ростова») и Олег Кононов (тренер тульского «Арсенала»).

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