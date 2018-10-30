Источник: Новый тренер в «Спартаке» появится не раньше понедельника

Как сообщил наш источник, официально решение может быть принято не раньше понедельника: именно в этот день в Москву возвращается президент клуба Леонид Федун. Только он может дать окончательный ответ по поводу предложенных кандидатур. До его возвращения все переговоры с потенциальными кандидатами, их агентами и руководством клубов, в которых они работают, приостановлены.