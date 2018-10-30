Игнатов. Марьинский Зидан
История одного из ярчайших открытий этого сезона — 18-летнего полузащитника «Спартака» Михаила Игнатова.
История одного из ярчайших открытий этого сезона — 18-летнего полузащитника «Спартака» Михаила Игнатова.
Впервые фамилию Игнатова услышали за границами
На канале академии имени Федора Черенкова видео с мячом полузащитника озаглавлено так: «Спартаковец исполняет финт Зидана и забивает гол». И это не кликбейт. Игнатов в том моменте действительно получил мяч в штрафной после передачи с правого фланга, обыграл двух защитников марсельской рулеткой и выстрелил под перекладину.
Теперь Игнатов щеголяет техникой в чемпионате России. Вокруг «Спартака» сейчас строго негативный фон, и в матче с «Рубином» у
Как и все российские дети, будущий футболист «Спартака» начинал во дворе. У себя в Марьине Игнатов часто гонял мяч, хотя поначалу мечтал стать хоккеистом или баскетболистом. Выбирал долго, а остановился на шайбе с клюшкой. Но чтобы с ними совладать, нужно научиться кататься на коньках — так справедливо рассудил дедушка, который и отвел его в секцию фигурного катания. Там мальчик почти сразу впечатлил тренеров — они удивлялись, как плавно Игнатов выполняет ласточку.
В то время Михаил параллельно играл и в футбол, причем не с пятилетними сверстниками, а с дедушкой и его друзьями. Как ни странно, но такая закалка пробудила в мальчике желание чаще возиться с мячом. Дедушка это заметил и отвел шестилетнего внука в школу ЦСКА. Его первый тренер Роман Христич отмечал, что Игнатов уже на первых тренировках выделялся игровым мышлением.
Армейская ДЮСШ находится на Живописной улице, так что Игнатову приходилось пересекать всю Москву ради тренировок. Но ему удавалось совмещать футбол со школой без потерь — и учился он прилично, и в ЦСКА забивал на уровне нападающих.
Игнатов говорит, что сейчас уже не может представить себя в
Уже в феврале 2015-го Игнатов встретился с бывшей командой. В зимнем первенстве Москвы, в манеже, «Спартак» разбомбил ЦСКА со счетом 5:0, а Игнатов оформил дубль. При этом Михаил не отмечал забитые мячи, потому что, как он объяснил, в армейской команде у него осталось много друзей.
Игнатов прогрессировал так быстро, что задолго до наступления совершеннолетия сыграл на Красной площади перед Зинедином Зиданом. Легендарный футболист приезжал в Москву на одно из мероприятий, посвященных чемпионату мира, и прямо перед ним Игнатов исполнил тот самый трюк. По словам отца спартаковца, после этого Зидан зааплодировал юному игроку и расписался прямо на его футболке.
Прошлый сезон для Игнатова стал определяющим. 17-летний полузащитник закрепился в основе молодежной команды, хотя вместе с ним играли футболисты старше. Но пластика, техника, прекрасное видение поля и выносливость позволили Игнатову уже в столь юном возрасте стать важным игроком молодежки.
В составе дубля «Спартака» Михаил играл и в Юношеской лиге УЕФА, где прошлой осенью
Михаил открыл счет, но к концу матча «Севилья» вела со счетом 3:2. Испанцы тянули время всеми способами, явно симулировали, но арбитр никак не реагировал на поведение андалусийцев. К счастью для «Спартака», москвичи
В Ливерпуль Игнатов не поехал по забавной причине. В день матча школьники должны били выполнить творческое задание, которое позволяло получить допуск к экзамену по русскому языку. 11-класснику Игнатову нужно было написать сочинение на тему «Возможно ли построить счастье на несчастье других?» Текст поклонник творчества Джека Лондона сдал, но важную игру пропустил.
Зато в начале этого года Игнатов вместе с другим новым героем «Спартака» защитником Николаем Рассказовым сыграл за первую команду. Изначально Дмитрий Гунько взял их с собой на сбор со «Спартаком-2», а уже в январе Массимо Каррера позвал юных футболистов в Марбелью, где оба вышли на поле в матче против «Хэбэй Чайна Форчун». При этом Игнатову по позиции противостоял сам Хавьер Маскерано.
— Если честно, очень волновался, — делился эмоциями после дебюта Игнатов. — Узнал, что выйду в стартовом составе за 45 минут до начала игры. Маскерано? На поле я об этом
Каррера после матча похвалил Игнатова, а сам он отправился в Милан на матч Юношеской лиги УЕФА с «Интером». Ну, а сейчас у хавбека совсем не юношеский футбол. Он уже и в Лиге Европы засветился, и полный матч отыграл, и забил первый гол — в 10-м туре в ворота «Енисея».
После той встречи Игнатов признался, что чувствует себя самым счастливым человеком. Интересно, что он скажет, когда будет блистать в дерби и еврокубковых матчах?
Андрей Гордеев, старший тренер юношеской сборной России (U-18)
«Сразу бросилось в глаза, что Игнатов умеет работать с мячом, может отдать тонкую передачу, достаточно хорошо понимает игру. Отрадно, что у Миши сейчас получается в первой команде, ведь переход во взрослый футбол непрост. Он забил неплохой гол за “Спартак”. Но это только первые шаги — важно быть стабильным, а этого молодым футболистам часто не хватает. У Миши есть нестандартные качества, а сейчас он добавил в том, в чем необходимо прибавлять, — в работе без мяча, в игре головой».
Андрей Гордеев, старший тренер юношеской сборной России (U-18)
«В “Спартаке-2” Игнатов играл низко, в районе второго центрального полузащитника. Еще в детстве Миша играл повыше, именно там мы его и используем. Хотя он из тех футболистов, кто может выйти на любой позиции в зависимости от того, как будет строиться игра. С ним можно поэкспериментировать. Миша может действовать и на фланге, только со смещениями в центр. Его интеллект и техническое оснащение позволяет сыграть на разных позициях».