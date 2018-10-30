Игнатов. Марьинский Зидан

Источник: Спорт-Экспресс

Марсельская рулетка

Впервые фамилию Игнатова услышали за границами красно-белого круга два года назад. Тогда, в июне 2016-го, в Иванове проходило первенство России среди футболистов 2000 года рождения. «Спартак» выиграл все четыре матча на групповом этапе, а последней из них — эффектно. Москвичи разгромили СШОР «Зенит» со счетом 3:0, а первый мяч забил 16-летний хавбек Михаил Игнатов.

На канале академии имени Федора Черенкова видео с мячом полузащитника озаглавлено так: «Спартаковец исполняет финт Зидана и забивает гол». И это не кликбейт. Игнатов в том моменте действительно получил мяч в штрафной после передачи с правого фланга, обыграл двух защитников марсельской рулеткой и выстрелил под перекладину.

Теперь Игнатов щеголяет техникой в чемпионате России. Вокруг «Спартака» сейчас строго негативный фон, и в матче с «Рубином» у красно-белых тоже были одни расстройства — беззубое нападение, единственный удар в створ с пенальти, упущенная победа в добавленное время… Но смелая игра 20-летнего Максименко и 18-летнего Игнатова контрастировала с общей ситуацией в «Спартаке». Молодой голкипер бросился на мяч головой вперед при выходе один на один, а юный полузащитник восхитил зрителей активной, зрелой игрой и, конечно же, финтами. Без марсельской рулетки тоже не обошлось.

Армейское прошлое

Как и все российские дети, будущий футболист «Спартака» начинал во дворе. У себя в Марьине Игнатов часто гонял мяч, хотя поначалу мечтал стать хоккеистом или баскетболистом. Выбирал долго, а остановился на шайбе с клюшкой. Но чтобы с ними совладать, нужно научиться кататься на коньках — так справедливо рассудил дедушка, который и отвел его в секцию фигурного катания. Там мальчик почти сразу впечатлил тренеров — они удивлялись, как плавно Игнатов выполняет ласточку.

В то время Михаил параллельно играл и в футбол, причем не с пятилетними сверстниками, а с дедушкой и его друзьями. Как ни странно, но такая закалка пробудила в мальчике желание чаще возиться с мячом. Дедушка это заметил и отвел шестилетнего внука в школу ЦСКА. Его первый тренер Роман Христич отмечал, что Игнатов уже на первых тренировках выделялся игровым мышлением.

Армейская ДЮСШ находится на Живописной улице, так что Игнатову приходилось пересекать всю Москву ради тренировок. Но ему удавалось совмещать футбол со школой без потерь — и учился он прилично, и в ЦСКА забивал на уровне нападающих.

Финт перед Зизу

Игнатов говорит, что сейчас уже не может представить себя в красно-синей майке, хотя в ЦСКА провел целых восемь лет и даже ездил на международный турнир в ЮАР. Только три года назад, после ухода Христича на работу в «Сатурн», юноша задумался об уходе. С новым тренером Игнатов не нашел общего языка, а в это время на него как раз вышли представители «Спартака». Хавбек решил, что в красно-белой академии ему будет лучше.

Уже в феврале 2015-го Игнатов встретился с бывшей командой. В зимнем первенстве Москвы, в манеже, «Спартак» разбомбил ЦСКА со счетом 5:0, а Игнатов оформил дубль. При этом Михаил не отмечал забитые мячи, потому что, как он объяснил, в армейской команде у него осталось много друзей.

Игнатов прогрессировал так быстро, что задолго до наступления совершеннолетия сыграл на Красной площади перед Зинедином Зиданом. Легендарный футболист приезжал в Москву на одно из мероприятий, посвященных чемпионату мира, и прямо перед ним Игнатов исполнил тот самый трюк. По словам отца спартаковца, после этого Зидан зааплодировал юному игроку и расписался прямо на его футболке.

Шоу молодежки

Прошлый сезон для Игнатова стал определяющим. 17-летний полузащитник закрепился в основе молодежной команды, хотя вместе с ним играли футболисты старше. Но пластика, техника, прекрасное видение поля и выносливость позволили Игнатову уже в столь юном возрасте стать важным игроком молодежки.

В составе дубля «Спартака» Михаил играл и в Юношеской лиге УЕФА, где прошлой осенью красно-белые выступали замечательно. «Спартак» с Игнатовым в составе обыграл дома «Ливерпуль», а выездной матч с «Севильей» завершился вничью 3:3. Эту игру помнит каждый, кто на ней был. В Андалусии юношей поддерживали сотни болельщиков «Спартака», и на их глазах Игнатов забил первый мяч в Европе, а затем разделил с фанатами радость от успеха.

Михаил открыл счет, но к концу матча «Севилья» вела со счетом 3:2. Испанцы тянули время всеми способами, явно симулировали, но арбитр никак не реагировал на поведение андалусийцев. К счастью для «Спартака», москвичи все-таки сравняли счет в добавленное время. А после этого российская команда устроила тонкий троллинг — почти в полном составе футболисты упали на газон, пародируя поведение испанцев.

«Самый счастливый человек»

В Ливерпуль Игнатов не поехал по забавной причине. В день матча школьники должны били выполнить творческое задание, которое позволяло получить допуск к экзамену по русскому языку. 11-класснику Игнатову нужно было написать сочинение на тему «Возможно ли построить счастье на несчастье других?» Текст поклонник творчества Джека Лондона сдал, но важную игру пропустил.

Зато в начале этого года Игнатов вместе с другим новым героем «Спартака» защитником Николаем Рассказовым сыграл за первую команду. Изначально Дмитрий Гунько взял их с собой на сбор со «Спартаком-2», а уже в январе Массимо Каррера позвал юных футболистов в Марбелью, где оба вышли на поле в матче против «Хэбэй Чайна Форчун». При этом Игнатову по позиции противостоял сам Хавьер Маскерано.

— Если честно, очень волновался, — делился эмоциями после дебюта Игнатов. — Узнал, что выйду в стартовом составе за 45 минут до начала игры. Маскерано? На поле я об этом как-то не задумывался. Хотя футболист он, конечно, классный.

Каррера после матча похвалил Игнатова, а сам он отправился в Милан на матч Юношеской лиги УЕФА с «Интером». Ну, а сейчас у хавбека совсем не юношеский футбол. Он уже и в Лиге Европы засветился, и полный матч отыграл, и забил первый гол — в 10-м туре в ворота «Енисея».

После той встречи Игнатов признался, что чувствует себя самым счастливым человеком. Интересно, что он скажет, когда будет блистать в дерби и еврокубковых матчах?

Андрей Гордеев, старший тренер юношеской сборной России (U-18)

«Сразу бросилось в глаза, что Игнатов умеет работать с мячом, может отдать тонкую передачу, достаточно хорошо понимает игру. Отрадно, что у Миши сейчас получается в первой команде, ведь переход во взрослый футбол непрост. Он забил неплохой гол за “Спартак”. Но это только первые шаги — важно быть стабильным, а этого молодым футболистам часто не хватает. У Миши есть нестандартные качества, а сейчас он добавил в том, в чем необходимо прибавлять, — в работе без мяча, в игре головой».