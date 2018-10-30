Скаут «МЮ» на матче «Рубин» — «Спартак». Что он там делал?

Источник: Спорт-Экспресс

— Вы были на стадионе? — вопрос Килибарде.

— Да, конечно, не отрицаю.

— Цель поездки — наблюдение за 18-летним хавбеокм москвичей Михаилом Игнатовым?

— Это очень хорошо, что все «знают», кого я смотрел. Эту информацию не разглашаю. Просматриваю все команды на территориях, за которые отвечаю.

— Но вы следили именно за игроками «Спартака»?

— Я постоянно проживаю в России, так что курирую это направление, а также Украину и Турцию. Часто посещаю встречи РПЛ, слежу за футболистами, которые потенциально могут быть интересны «МЮ».

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— То есть смотрели, чтобы просто пополнить базу по России, внести туда информацию по молодым красно-белым?

— Конечно — если я был в России, то собирал информацию по игрокам из ее лиги. Повторяю: отслеживаем всех, кто может быть интересен.

\— Вы полагаете, что представители РПЛ могут заинтересовать «МЮ»?

— Никто не покупает человека только после одного матча. По поводу вашего вопроса скажу так: Фред из «Шахтера» перешел ведь в «МЮ», правильно? Ранее клуб приобрел Видича у «Спартака», Иванович, выступая за «Локо», заинтересовал «Челси». Вот примеры трансферов.

— А какое впечатление на вас произвел Игнатов?

— Не стану отвечать на вопрос. Как и по поводу любого другого игрока.

— Намекните.

— Повторю — это исключено. Понимаю работу журналиста, но не комментирую. К тому же езжу на очень многие матчи.

— Вам понравились футболисты, за которыми вы наблюдали?