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19:54 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Скаут «МЮ» на матче «Рубин» — «Спартак». Что он там делал?

«СЭ» поговорил со скаутом «Манчестер Юнайтед» Крсто Килибардой, который по информации издания «Бизнес-Онлайн», побывал в Казани на игре 12-го тура РПЛ «Рубин» — «Спартак» (1:1) и просматривал хавбека красно-белых Михаила Игнатова.

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Источник: Спорт-Экспресс

— Вы были на стадионе? — вопрос Килибарде.

— Да, конечно, не отрицаю.

— Цель поездки — наблюдение за 18-летним хавбеокм москвичей Михаилом Игнатовым?

— Это очень хорошо, что все «знают», кого я смотрел. Эту информацию не разглашаю. Просматриваю все команды на территориях, за которые отвечаю.

— Но вы следили именно за игроками «Спартака»?

— Я постоянно проживаю в России, так что курирую это направление, а также Украину и Турцию. Часто посещаю встречи РПЛ, слежу за футболистами, которые потенциально могут быть интересны «МЮ».

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— То есть смотрели, чтобы просто пополнить базу по России, внести туда информацию по молодым красно-белым?

— Конечно — если я был в России, то собирал информацию по игрокам из ее лиги. Повторяю: отслеживаем всех, кто может быть интересен.

\— Вы полагаете, что представители РПЛ могут заинтересовать «МЮ»?

— Никто не покупает человека только после одного матча. По поводу вашего вопроса скажу так: Фред из «Шахтера» перешел ведь в «МЮ», правильно? Ранее клуб приобрел Видича у «Спартака», Иванович, выступая за «Локо», заинтересовал «Челси». Вот примеры трансферов.

— А какое впечатление на вас произвел Игнатов?

— Не стану отвечать на вопрос. Как и по поводу любого другого игрока.

— Намекните.

— Повторю — это исключено. Понимаю работу журналиста, но не комментирую. К тому же езжу на очень многие матчи.

— Вам понравились футболисты, за которыми вы наблюдали?

— Допустим, отвечу «понравилось». Или — «не понравились», это все равно ничего не меняет. Речь ведь о целом процессе, просматриваю множество игр матчей, выбор, еще раз отмечу, делается не на основании одного матча.

Рубин 1:1
Первый тайм: 0:0
Спартак
29.10.2018, 20:30 Зрители: 16101 основной раунд: 12-й тур Казань Арена
Главные тренеры
Курбан Бердыев Рауль Рианчо
Голы
90+2′ Егор Сорокин (И. Коновалов) 80
23 Дмитрий Комбаров 78′
Составы
Иван Коновалов 23
63′ Виталий Устинов 91
Федор Кудряшов 30
Филип Уремович 5
Владимир Гранат 14
Гонсалес Сесар Навас (к) 44
47′ Вячеслав Подберезкин 7
Игорь Коновалов 15
Руслан Камболов 88
76′ Дмитрий Полоз 10
Александр Бухаров 11
90′ Хорен Байрамян 19
Егор Сорокин 80
98 Александр Максименко
3 Марко Петкович
23 Дмитрий Комбаров 41′
14 Георгий Джикия (к)
29 Илья Кутепов
22 Михаил Игнатов
47 Роман Зобнин 87′
16 Сальваторе Боккетти
71 Ивелин Попов 61′
26 Роман Еременко
88 Александр Ташаев 86′ 79′
25 Лоренсо Мельгарехо
94 Софьян Ханни 57′ 44′
66 Сильванус Нимели
Статистика
2 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
5 Голевые моменты 3
9 Удары (всего) 3
3 Удары в створ 1
2 Угловые 3
18 Фолы 17
1 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Василий Казарцев (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Игорь Демешко (Химки, Россия)
Боковой судья Алексей Лунев (Новосибирск, Россия)
Обозначения
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