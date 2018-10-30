Чалов интересен середняку АПЛ: кто его может купить? У нас есть пара вариантов

Источник: Советский спорт

«БОРНМУТ» — МАЛОВЕРОЯТНО

У команды Эдди Хау все хорошо. «Борнмут» присосался к группе лидеров и сейчас идет на шестом месте. В составе три форварда, но забивает только один, голы в большей степени забивают полузащитники (Джошуа Кинг и Райан Фрейзер в огне). Основной Калум Уилсон забил пять голов в десяти турах, а молодой Лис Муссе за три года в команде отличился всего два раза, хотя на него давно рассчитывают. Еще есть состарившийся Джермейн Дефо, но его можно даже не упоминать: престарелый англичанин провел на поле всего 16 минут.

В теории Федор Чалов мог бы перейти в «Борнмут», к тому же в команде есть русский след в виде совладельца клуба Максима Демина. Эдди Хау встраивает новичков осторожно и сильно не рискует. Команда стабильна на протяжении последних лет, и Чалову в случае перехода в «Борнмут» придется начать со скамейки.

«ВУЛВЕРХЭМПТОН» — МАЛОВЕРОЯТНО

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У вновь вернувшегося в АПЛ «Вулверхэмптона» большие проблемы. В составе нереальное количество португальцев (6) парочка испанцев и всего два англичанина. Но дело не в этом. Та игра, что Нуну ставил в чемпионшипе, давала результат. А к реалиям премьер-лиги «вулвз» все никак не адаптируются. Два нападающих — Леон Бонатини и Рауль Хименес — за десять туров забили всего два гола.

Чалов мог бы вписаться происпанский футбол Нуну. Федор хорош в подыгрыше, серьезно прибавил при Викторе Гончаренко в работе с мячом и движении без него. Однако сами по себе перспективы оказаться в провинциальном клубе, барахтающемся за пределами первой десятки, вряд ли кого-то обрадуют. Так что по-футбольному — возможно, а по-житейски — ни в коем случае.

«ВЕСТ ХЭМ» — САМЫЙ РЕАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ

Около года лондонцы мечтали купить у «Краснодара» Федора Смолова, но в итоге антигерой ЧМ-2018 перешел в «Локомотив». Команда Мануэля Пеллегрини сильно зависима от Марко Арнаутовича, а набравший на старте сезона отличную форму Андрей Ярмоленко вылетел на полгода. У «молотобойцев» конечно есть Чичарито, но он все никак не забьет, и Энди Кэрролл, который восстановится только в декабре.

Почему «Вест Хэм» самый реальный вариант для Чалова? Клуб давно шерстит российский рынок, команда играет в прошлогоднем стиле и Федор хорошо бы подошел под запросы. По футбольным характеристикам он напоминает Смолова: хороший удар, движение и игра перед штрафной. Кстати, оба наших нападающих плохо действуют спиной к воротам. Плюс давайте не забывать, что «Вест Хэм» базируется в столице, что является дополнительным фактором.

«КРИСТАЛ ПЭЛАС» — ВПОЛНЕ ВОЗМОЖНО

Еще один лондонский клуб, испытывающий проблемы с реализацией. Из четырех нападающих трое — Коннор Уикхэм, Кристиан Бентеке и Александр Серлот — скорее похожи на балласт, чем на футболистов. У «Пэлас» забивают крайние вингеры, полузащитники, действующие под форвардами. У команды Роя Ходжсона всего семь забитых мячей, это четвертый показатель с конца. Надо что-то делать, а то так до зоны вылета недалеко.

Боссы «Кристал Пэлас» осторожны с деньгами, выложить за форварда пять миллионов фунтов они могут. Но больше вряд ли потратят на игрока из чемпионата России. Хотя зимой команде придется туго уже будет не до торгов. Если ЦСКА попросит около десяти — выложат и такую сумму. Но все-таки слабо верится, что Чалов согласится на переход в далеко не самый популярный британский клуб. Хотя возможно все.

«БЕРНЛИ» — МАЛОВЕРОЯТНО