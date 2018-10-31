Футболист «Зенита » Паредес признан лучшим игроком 12-го тура РПЛ

В голосовании за лучшего игрока тура 24-летний полузащитник «Зенита» набрал 3 273 голоса (28,32%). Второе место занял защитник «Рубина» Егор Сорокин (2 184 голоса, 18,9%). Казанский клуб на домашнем стадионе сыграл вничью со «Спартаком» (1:1). Третьим в голосовании стал нападающий «Краснодара» Ари (1 964 голоса 17%). Форвард забил гол в матче против ЦСКА, в котором «Краснодар» обыграл армейцев со счетом 2:1.