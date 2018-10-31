Футболист «Зенита » Паредес признан лучшим игроком 12-го тура РПЛ
ТАСС, 31 октября. Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес был признан лучшим футболистом 12-го тура чемпионата России. Об этом сообщает
ТАСС, 31 октября. Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес был признан лучшим футболистом 12-го тура чемпионата России. Об этом сообщает
«Зенит» в гостевом матче прошедшего тура переиграл самарские «Крылья Советов» со счетом 1:0. Паредес забил единственный гол в матче.
В голосовании за лучшего игрока тура 24-летний полузащитник «Зенита» набрал 3 273 голоса (28,32%). Второе место занял защитник «Рубина» Егор Сорокин (2 184 голоса, 18,9%). Казанский клуб на домашнем стадионе сыграл вничью со «Спартаком» (1:1). Третьим в голосовании стал нападающий «Краснодара» Ари (1 964 голоса 17%). Форвард забил гол в матче против ЦСКА, в котором «Краснодар» обыграл армейцев со счетом 2:1.
Голосование болельщиков проходит в официальной группе лиги в социальной сети «ВКонтакте» совместно с «Матч ТВ».
Паредес впервые признан игроком тура в текущем сезоне.