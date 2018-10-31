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15:17 (мск), источник: ТАСС

Футболист «Зенита » Паредес признан лучшим игроком 12-го тура РПЛ

ТАСС, 31 октября. Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес был признан лучшим футболистом 12-го тура чемпионата России. Об этом сообщает пресс-служба Российской премьер-лиги (РПЛ).

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Источник: РИА "Новости"

«Зенит» в гостевом матче прошедшего тура переиграл самарские «Крылья Советов» со счетом 1:0. Паредес забил единственный гол в матче.

В голосовании за лучшего игрока тура 24-летний полузащитник «Зенита» набрал 3 273 голоса (28,32%). Второе место занял защитник «Рубина» Егор Сорокин (2 184 голоса, 18,9%). Казанский клуб на домашнем стадионе сыграл вничью со «Спартаком» (1:1). Третьим в голосовании стал нападающий «Краснодара» Ари (1 964 голоса 17%). Форвард забил гол в матче против ЦСКА, в котором «Краснодар» обыграл армейцев со счетом 2:1.

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Голосование болельщиков проходит в официальной группе лиги в социальной сети «ВКонтакте» совместно с «Матч ТВ».

Паредес впервые признан игроком тура в текущем сезоне.

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