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15:27 (мск), источник: ТАСС

«Ростов» оштрафован на 140 тыс. рублей за поведение болельщиков на матче РПЛ

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Футбольный клуб «Ростов» наказан денежным штрафом в размере 140 тыс. рублей за поведение болельщиков на матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с махачкалинским «Анжи». Об этом журналистам сообщил председатель Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча состоялась 27 октября в Ростове-на-Дону и завершилась победой хозяев со счетом 1:0.

«На 68-й и 78-й минутах болельщики “Ростова” скандировали нецензурные выражения. Были скандирования не только ненормативной лексики, но и по поводу происхождения соперников. “Ростов” за скандирование оскорблений оштрафован на 140 тысяч рублей и предупрежден, что в случае очередного подобного нарушения к клубу будут применены более строгие санкции», — пояснил Григорьянц.

«На 77-й минуте встречи главный тренер “Анжи” Магомед Адиев покидал пределы технической зоны. За это клуб оштрафован на 10 тысяч рублей», — сообщил глава КДК РФС.

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