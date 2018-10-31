«Ростов» оштрафован на 140 тыс. рублей за поведение болельщиков на матче РПЛ
МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Футбольный клуб «Ростов» наказан денежным штрафом в размере 140 тыс. рублей за поведение болельщиков на матче 12-го тура Российской
МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Футбольный клуб «Ростов» наказан денежным штрафом в размере 140 тыс. рублей за поведение болельщиков на матче 12-го тура Российской
Встреча состоялась 27 октября в
«На 68-й и 78-й минутах болельщики “Ростова” скандировали нецензурные выражения. Были скандирования не только ненормативной лексики, но и по поводу происхождения соперников. “Ростов” за скандирование оскорблений оштрафован на 140 тысяч рублей и предупрежден, что в случае очередного подобного нарушения к клубу будут применены более строгие санкции», — пояснил Григорьянц.
«На 77-й минуте встречи главный тренер “Анжи” Магомед Адиев покидал пределы технической зоны. За это клуб оштрафован на 10 тысяч рублей», — сообщил глава КДК РФС.