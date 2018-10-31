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17:18 (мск), источник: Газета.Ру

Форвардом ЦСКА Чаловым интересуется французский клуб

Французская «Ницца» проявляет интерес к нападающему московского ЦСКА Федору Чалову, сообщает Sport24.

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Источник: РИА "Новости"

Об этом проинформировал агент футболиста «Рубина» Ибрагима Цаллагова Джамал Акаев. Он также добавил, что сумма, которую предлагает «Ницца» гораздо больше той, которую готов заплатить за форварда «Уотфорд».

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Английская команда также проявляет интерес к Чалову и готов отдать за него €5 млн.

«Федор сейчас один из самых интересных молодых форвардов в Европе. Нормально что к нему есть интерес и много слухов. Лично ко мне неделю назад обращался главный скаут «Ниццы» Морган Боулер. Он им очень интересен.

И сумма, которую клуб готов предложить за нападающего, серьезно больше той, которая звучала в истории с «Уотфордом». Но, насколько мне известно, Федор до лета полностью сконцентрирован в игре за ЦСКА, — заявил агент.

Чалов в сезоне-2018/19 является лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги (РПЛ). На его счету восемь забитых мячей.

Ранее сообщалось, что назван клуб АПЛ, желающий купить Чалова.

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