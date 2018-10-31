Форвардом ЦСКА Чаловым интересуется французский клуб

Источник: РИА "Новости"

Об этом проинформировал агент футболиста «Рубина» Ибрагима Цаллагова Джамал Акаев. Он также добавил, что сумма, которую предлагает «Ницца» гораздо больше той, которую готов заплатить за форварда «Уотфорд».

Английская команда также проявляет интерес к Чалову и готов отдать за него €5 млн.

«Федор сейчас один из самых интересных молодых форвардов в Европе. Нормально что к нему есть интерес и много слухов. Лично ко мне неделю назад обращался главный скаут «Ниццы» Морган Боулер. Он им очень интересен.

И сумма, которую клуб готов предложить за нападающего, серьезно больше той, которая звучала в истории с «Уотфордом». Но, насколько мне известно, Федор до лета полностью сконцентрирован в игре за ЦСКА, — заявил агент.

Чалов в сезоне-2018/19 является лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги (РПЛ). На его счету восемь забитых мячей.