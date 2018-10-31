В переходе Кононова в «Спартак» возникли препятствия

Как стало известно «СЭ», процесс назначения Олега Кононова на должность главного тренера «Спартака» затормозился. Дело в том, что против ухода 52-летнего специалиста из «Арсенала» выступил губернатор Тульской области Алексей Дюмин. По всей вероятности, именно с этим связано повышение суммы компенсации за Кононова — если раньше речь шла о 500 тысячах евро за весь штаб, то теперь красно-белым выдвинуто условие о выплате 3 миллионов евро.