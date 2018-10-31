В переходе Кононова в «Спартак» возникли препятствия
Против ухода 52-летнего специалиста из «Арсенала» выступил губернатор Тульской области Алексей Дюмин.
Против ухода 52-летнего специалиста из «Арсенала» выступил губернатор Тульской области Алексей Дюмин.
Как стало известно «СЭ», процесс назначения Олега Кононова на должность главного тренера «Спартака» затормозился. Дело в том, что против ухода 52-летнего специалиста из «Арсенала» выступил губернатор Тульской области Алексей Дюмин. По всей вероятности, именно с этим связано повышение суммы компенсации за Кононова — если раньше речь шла о 500 тысячах евро за весь штаб, то теперь
Не исключено, что в этой ситуации менеджмент «Спартака» может вернуться к кандидатурам Станислава Черчесова, Валерия Карпина и одного из зарубежных тренеров.