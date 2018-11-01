Акинфеев: В молодости было, когда старшие в ЦСКА говорили мне сгонять за пивком

«Помню ли я свой дебют? Конечно, если брать игру за ЦСКА, то это Самара, а если брать сборную — матч с Норвегией. Кстати, одну игру я сыграл с легендарным Виктором Онопко за сборную. Я подошел к нему и спросил: «Виктор Савельевич, а как вас называть в игре? Можно Витя?», на что он мне ответил «Да, зови!». Норвежцам тогда мы проиграли, к сожалению, а я пропустил три мяча.

Сейчас команды молодые, 20−25 лет. А тогда были я, братья Березуцкие, а дальше пошли матёрые игроки: Соломатин, Яновский, Гусев, Онопко. Они подбадривали, не было дедовщины и подзатыльников. И в ЦСКА проблем не было. Его возглавлял Валерий Георгиевич Газзаев, который всегда защищал молодых. Если кто-то из старших пытался задеть молодого игрока, то он чуть ли не выгонял с тренировки. Хотя были моменты, естественно, фамилий говорить не буду, когда мне старшие говорили: «Акинфеев, сгоняй за пивком». Раньше было и такое, что младший собирал мячи после тренировки. Это нынешнюю молодежь сейчас не заставить таким заниматься. Нравы у этой молодежи уже не те. Когда я попал в основной состав, меня, как молодого, заставляли грузить все баулы», — сказал Акинфеев в интервью, размещённом на канале «ТО «Gazgolder» в YouTube.