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13:37 (мск), источник: ТАСС

Ученики интерната «Спартака» переедут в Подмосковье на время дезинфекции академии

МОСКВА, 1 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Руководство академии футбольного клуба «Спартак» имени Федора Черенкова приняло решение перевезти воспитанников интерната в один из домов отдыха в Подмосковье в связи со случаями заболевания вирусным гепатитом А. Об этом ТАСС сообщил президент Московской федерации футбола, член исполкома Российского футбольного союза Сергей Анохин.

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Источник: РИА "Новости"

В среду клуб на официальном сайте сообщил, что из-за случаев заболевания ученикам академии было запрещено участвовать в тренировочном процессе и соревнованиях.

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Позже информация про неучастие в тренировках и соревнованиях исчезла — вместо этого появилось сообщение о временном приостановлении деятельности столовой и интерната академии.

«Идет установление причин возникновения инфекции и ликвидация этой проблемы совместно с властями города и конкретно с руководством Роспотребнадзора. Что касается переезда, то в оперативном порядке академия “Спартака” приняла правильное решение перевезти ребят в один из домов отдыха в Подмосковье, — сказал Анохин. — Думаю, что они пробудут там недели две, но это мое мнение и более подробную информацию нужно узнавать у Роспотребнадзора. Безусловно, случай, можно сказать, вопиющий, с которым надо бороться и принимать правильные меры».

«Хочу еще раз сказать, что академия клуба и руководство “Спартака” совместно с властями города делает все возможное, чтобы этот вопрос качественно и быстро решить. Мы все живем в большом городе и от этого никто не застрахован. Воспитанники же академии продолжат тренировочный процесс», — добавил Анохин.

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Команда спартаковской академии пятый год подряд выиграла клубную лигу Москвы. Ее воспитанниками являются, в частности, выступающие сейчас в основной команде красно- белых вратарь Александр Максименко, полузащитники Николай Рассказов, Александр Ломовицкий и Михаил Игнатов.

«Клубная лига у нас считается престижным соревнованием, даже может престижней чемпионата России. Выиграть лигу академией считается почетным и важным. В каждом возрасте ребята набрали максимальное количество очков, которое позволило в общем зачете академии занять в первое место. Это значит, что академия работает слаженно и качественно», — подчеркнул глава столичной федерации футбола.

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