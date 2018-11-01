Дворковичу неприятна ситуация, сложившаяся в футбольном клубе «Спартак»

«Мне неприятно, потому что это напрямую влияет на качество игры, надеюсь, что решение руководства клуба окажет положительное влияние. С огромным уважением отношусь к Массимо, хотя в последнее время он не смог удержать обстановку в команде по разным причинам. Я не был внутри команды и не могу сказать, что больше повлияло. Надеюсь, что ситуация будет разрешена, желаю “Спартаку” удачи, а Денису Глушакову решения разнообразных проблем мирным путем», — сказал Дворкович.