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14:59 (мск), источник: ТАСС

Дворковичу неприятна ситуация, сложившаяся в футбольном клубе «Спартак»

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Сложившаяся ситуация в московском футбольном клубе «Спартак» является неприятной. Такое мнение журналистам высказал бывший председатель оргкомитета «Россия-2018» Аркадий Дворкович.

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Источник: РИА "Новости"

22 октября «Спартак» объявил об увольнении главного тренера команды Массимо Карреры, который привел ее к чемпионству по итогам сезона-2016/17. И. о. главного тренера «Спартака» назначен Рауль Рианчо.

«Мне неприятно, потому что это напрямую влияет на качество игры, надеюсь, что решение руководства клуба окажет положительное влияние. С огромным уважением отношусь к Массимо, хотя в последнее время он не смог удержать обстановку в команде по разным причинам. Я не был внутри команды и не могу сказать, что больше повлияло. Надеюсь, что ситуация будет разрешена, желаю “Спартаку” удачи, а Денису Глушакову решения разнообразных проблем мирным путем», — сказал Дворкович.

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