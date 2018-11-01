Текущие события
Футбол. Кубок России
18:00
Крылья Советов
Краснодар
Футбол. Кубок России
19:00
Ростов
Зенит
Футбол. Кубок России
20:00
Спартак
Анжи
Футбол. Кубок России
31.10
Ахмат0
Арсенал Т2
Футбол. Кубок России
31.10
Локомотив4
Енисей1
Футбол. Зарубежный
31.10
Милан2
Дженоа1
Все события
Фоторепортажи
10«Салават Юлаев» в овертайме уступил «Динамо»
9«Зенит» победил «Бордо», Дзюба не забил пенальти
15:45 (мск), источник: ТАСС

Воспитанники академии ФК «Спартак» прошли обследование и вакцинацию

ТАСС, 1 ноября. Воспитанники и сотрудники академии московского футбольного клуба «Спартак» имени Федора Черенкова прошли медицинское обследование и вакцинацию из-за случаев заболевания вирусным гепатитом А. Об этом сообщил главный врач академии Размик Кешишян, чьи слова приводит пресс-служба красно-белых.

Наверх

Из-за случаев заболевания вирусным гепатитом А воспитанникам академии «Спартака» было запрещено участвовать в соревнованиях и иных массовых мероприятиях в течение 35 дней. Запрет начал действовать с 31 октября. Управление Роспотребнадзора по Москве возбудило административное дело в отношении владельца столовой, располагающейся в академии футбольного клуба «Спартак».

«С помощью Роспотребнадзора, а также специализированных клиник и поликлиник все дети и взрослые в академии были обследованы, здоровые — вакцинированы. Лицензированная компания проводит заключительную дезинфекцию, с завтрашнего дня все помещения будут доступны для использования в обычном режиме. В общем, все предписанные мероприятия выполнены», — сообщил Кешишян.

«Первый случай заболевания был зафиксирован ближе к обеду 29 октября. Мальчик был сразу же направлен в больницу, а в Академии начались мероприятия по купированию распространения инфекции. К сожалению, случай оказался не единичным, что говорит о пищевом характере заражения», — добавил врач.

В помещении академии прошла дезинфекция раздевалок и зон общего пользования. План тренировок был скорректирован, деятельность интерната временно приостановлена.

Спартак
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 "Я не знал, что это твоя жена. Извини, просто пристрели меня"
Глушаков не пришел на встречу с Каррерой
Борьба за Кубок: как фанаты примут «Спартак» без Карреры
СМИ: УЕФА выступает против планов ФИФА создать два новых турнира
Ставшая информатором WADA бегунья из РФ выступила в Белом доме
Обмен фигуристками: кто победит в битве Орсера и Тутберидзе
Глава UFC пожелал Нурмагомедову полугодовой дисквалификации
УЕФА открыл дело по итогам матча Лиги чемпионов «Рома» — ЦСКА
Команда, которую вы не узнаете: новые лица в российском биатлоне
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь