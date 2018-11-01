Воспитанники академии ФК «Спартак» прошли обследование и вакцинацию
ТАСС, 1 ноября. Воспитанники и сотрудники академии московского футбольного клуба «Спартак» имени Федора Черенкова прошли медицинское обследование и вакцинацию
ТАСС, 1 ноября. Воспитанники и сотрудники академии московского футбольного клуба «Спартак» имени Федора Черенкова прошли медицинское обследование и вакцинацию
«С помощью Роспотребнадзора, а также специализированных клиник и поликлиник все дети и взрослые в академии были обследованы, здоровые — вакцинированы. Лицензированная компания проводит заключительную дезинфекцию, с завтрашнего дня все помещения будут доступны для использования в обычном режиме. В общем, все предписанные мероприятия выполнены», — сообщил Кешишян.
«Первый случай заболевания был зафиксирован ближе к обеду 29 октября. Мальчик был сразу же направлен в больницу, а в Академии начались мероприятия по купированию распространения инфекции. К сожалению, случай оказался не единичным, что говорит о пищевом характере заражения», — добавил врач.
В помещении академии прошла дезинфекция раздевалок и зон общего пользования. План тренировок был скорректирован, деятельность интерната временно приостановлена.