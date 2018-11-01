Роспотребнадзор: Выявлен факт несанкционированной работы интерната «Спартака»

Источник: РИА "Новости"

«В связи с регистрацией в системе ОРУИБ информации о первом случае заболеванием гепатитом А среди детей, посещающих частное учреждение дополнительного образования «Академия «Спартак», управление Роспотребнадзора по г. Москве незамедлительно 30.10.2018 приступило к эпидемиологическому расследованию. Целью эпидемиологического расследования является установление причин и условий возникновения очага инфекционного заболевания, прерывание механизмов и путей передачи инфекции и ликвидация очага инфекционной заболеваемости. При эпидемиологическом расследовании был установлен факт функционирования несанкционированного спортивного интерната — частного учреждения дополнительного образования «Академия «Спартак» по футболу имени Ф. Ф. Черенкова».

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Данное учреждение имеет лицензию на дополнительную образовательную деятельность, при этом в академии осуществлялась также медицинская деятельность, оказывались услуги по присмотру и уходу за детьми с круглосуточным пребыванием и организацией питания в столовой открытой сети ООО «СОДЕКСО ЕВРОАЗИЯ».

При проведении эпидемиологического расследования в столовой ООО «СОДЕКСО ЕВРОАЗИЯ» установлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований, а именно: не соблюдается поточность технологических процессов, первичная обработка (мытье и зачистка) овощей, корнеплодов, фруктов осуществляется в мясном цехе, хранение готовых блюд (компот и бульон) — в заготовочном цехе, отмечаются перекресты сырья и готовой к употреблению продукции, на овощи и зелень отсутствовали маркировочные ярлыки с тарных мест с информацией об изготовителе, условиях и сроках хранения продукции; на приготовляемых полуфабрикатах не указывается время приготовления; разделочный инвентарь (ножи) частично не промаркирован; несвоевременно проводится текущая уборка помещений и др.