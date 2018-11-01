Роспотребнадзор: Выявлен факт несанкционированной работы интерната «Спартака»
Управление Роспотребнадзора по г. Москве выступило с заявлением по поводу информации о случаях острой вирусной инфекции в академии «Спартака».
Управление Роспотребнадзора по г. Москве выступило с заявлением по поводу информации о случаях острой вирусной инфекции в академии «Спартака».
«В связи с регистрацией в системе ОРУИБ информации о первом случае заболеванием гепатитом А среди детей, посещающих частное учреждение дополнительного образования «Академия «Спартак», управление Роспотребнадзора по г. Москве незамедлительно
Данное учреждение имеет лицензию на дополнительную образовательную деятельность, при этом в академии осуществлялась также медицинская деятельность, оказывались услуги по присмотру и уходу за детьми с круглосуточным пребыванием и организацией питания в столовой открытой сети ООО «СОДЕКСО ЕВРОАЗИЯ».
При проведении эпидемиологического расследования в столовой ООО «СОДЕКСО ЕВРОАЗИЯ» установлены многочисленные нарушения
В настоящее время помещения столовой и интерната закрыты и опечатаны, материалы на приостановление деятельности столовой и Частного учреждения дополнительного образования «Академия “Спартак” направлены в суд. Кроме этого возбуждены административные дела в отношении юридического и должностных лиц столовой ООО “СОДЕКСО ЕВРОАЗИЯ”. Проведение эпидемиологического расследования продолжается. Ситуация находится на контроле управления Роспотребнадзора по г. Москве», — говорится на сайте управления Роспотребнадзора по г. Москве.