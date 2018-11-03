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02:33 (мск)

ЦСКА придется непросто в матче с «Динамо»

В субботу 3 ноября в рамках 13-го тура РПЛ на «Арене Химки» состоится столичное дерби, в котором «Динамо» примет ЦСКА.

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Источник: РИА "Новости"

Предстоящая игра будет иметь большое значение для обоих коллективов, так как в последнее время они не радуют результатами своих поклонников. Бело-голубые одержали лишь одну победу в октябре. Правда, обыгран был «Зенит», а это дорогого стоит. В остальных четырех матчах «Динамо» не забило ни одного гола и вылетело из Кубка России. В настоящий момент клуб продолжает борьбу за непопадание в зону переходных матчей.

ЦСКА после исторической победы над «Реалом» в Лиге чемпионов взял три очка лишь у практически безнадёжного «Анжи». «Локомотиву» и «Роме» «армейцы» уступили «всухую», упустили не только победу, но и очки в игре с «Краснодаром», а также успели вылететь из Кубка, проиграв скромной «Тюмени». Как следствие, красно-синие подходят к 13-му туру на пятом месте, за пределами лигочемпионской зоны.

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Премьер-лига 2018/2019
Тур 13, 3.11.2018, 16:30
Динамо
-ЦСКА-

Вообще, матчи против «Динамо» в последние годы для ЦСКА выдаются сверхнепростыми. Достаточно вспомнить серию, в рамках которой «армейцы» не могли победить бело-голубых в течение шести лет. Последняя встреча двух команд также завершилась победой «Динамо» — 2:1.

Также вряд ли стоит ждать от дерби голевой феерии. Матчи «Динамо» и ЦСКА, как правило, выдаются боевыми и упорными. Собственно, именно такими, какими и должны быть настоящие дерби. За последние пять лет команды лишь один раз забивали друг другу больше трёх голов. Случилось это в апреле 2014-го, когда «Динамо» взяло верх — 4:2, уступая после первого тайма 0:2. То были времена, когда за «армейцев» забивал Сейду Думбия, а за «Динамо» в атаке выходил Кевин Кураньи, и по левой бровке барражировал Юрий Жирков.

Сейчас в командах новые герои, немало из которых дерби пропустят. У хозяев травмированы Марков и Рыков. В лазарете гостей Бистрович, Эрнандес, Кучаев, Щенников и Васин. От предстоящей игры стоит ожидать упорного противостояния, судьбу которого может решить один единственный гол. В БК «Лига Ставок» на тотал меньше 2,5 голов в этом матче ставят с коэффициентом 1,50.

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