ЦСКА придется непросто в матче с «Динамо»
В субботу 3 ноября в рамках 13-го тура РПЛ на «Арене Химки» состоится столичное дерби, в котором «Динамо» примет ЦСКА.
В субботу 3 ноября в рамках 13-го тура РПЛ на «Арене Химки» состоится столичное дерби, в котором «Динамо» примет ЦСКА.
Предстоящая игра будет иметь большое значение для обоих коллективов, так как в последнее время они не радуют результатами своих поклонников.
ЦСКА после исторической победы над «Реалом» в Лиге чемпионов взял три очка лишь у практически безнадёжного «Анжи». «Локомотиву» и «Роме» «армейцы» уступили «всухую», упустили не только победу, но и очки в игре с «Краснодаром», а также успели вылететь из Кубка, проиграв скромной «Тюмени». Как следствие,
Вообще, матчи против «Динамо» в последние годы для ЦСКА выдаются сверхнепростыми. Достаточно вспомнить серию, в рамках которой «армейцы» не могли победить
Также вряд ли стоит ждать от дерби голевой феерии. Матчи «Динамо» и ЦСКА, как правило, выдаются боевыми и упорными. Собственно, именно такими, какими и должны быть настоящие дерби. За последние пять лет команды лишь один раз забивали друг другу больше трёх голов. Случилось это в апреле 2014-го, когда «Динамо» взяло верх — 4:2, уступая после первого тайма 0:2. То были времена, когда за «армейцев» забивал Сейду Думбия, а за «Динамо» в атаке выходил Кевин Кураньи, и по левой бровке барражировал Юрий Жирков.
Сейчас в командах новые герои, немало из которых дерби пропустят. У хозяев травмированы Марков и Рыков. В лазарете гостей Бистрович, Эрнандес, Кучаев, Щенников и Васин. От предстоящей игры стоит ожидать упорного противостояния, судьбу которого может решить один единственный гол. В БК «Лига Ставок» на тотал меньше 2,5 голов в этом матче ставят с коэффициентом 1,50.