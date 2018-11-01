«Арсенал» готов отпустить Кононова в «Спартак» за € 1 млн
Как стало известно «Чемпионату», руководство тульского «Арсенала» готово отпустить главного тренера команды Олега Кононова в «Спартак» за сумму в пределах € 1 млн.
Как стало известно «Чемпионату», руководство тульского «Арсенала» готово отпустить главного тренера команды Олега Кононова в «Спартак» за сумму в пределах € 1 млн.
Сейчас решение за московским клубом, который
Ранее сообщалось, что Кононов является главным претендентом на пост наставника «Спартака», который освободился после увольнения итальянского специалиста Массимо Карреры. Сейчас обязанности главного тренера
«Спартак», набрав 19 очков, занимает 6-е место в турнирной таблице Российской