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19:02 (мск), источник: Чемпионат.com

«Арсенал» готов отпустить Кононова в «Спартак» за € 1 млн

Как стало известно «Чемпионату», руководство тульского «Арсенала» готово отпустить главного тренера команды Олега Кононова в «Спартак» за сумму в пределах € 1 млн.

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Источник: РИА "Новости"

Сейчас решение за московским клубом, который по-прежнему не уверен в приглашении белорусского специалиста.

Ранее сообщалось, что Кононов является главным претендентом на пост наставника «Спартака», который освободился после увольнения итальянского специалиста Массимо Карреры. Сейчас обязанности главного тренера красно-белых исполняет Рауль Рианчо.

«Спартак», набрав 19 очков, занимает 6-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, «Арсенал» (14) — 10-е.

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