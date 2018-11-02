Бывшему тренеру «Реала» предсказали пост в «Спартаке»

Источник: AP 2018

По информации источника, в борьбу за испанского специалиста также вступил лиссабонский «Спортинг», который уволил главного тренера Жозе Пезейру. Отступные за тренера составляют пять миллионов евро.

«Ноттингем Форест» после 15 туров занимает в турнирной таблице чемпионшипа (второй по силе дивизион английского первенства) седьмое место. Каранка работает в клубе с января 2018 года.

Испанский специалист также возглавлял «Миддлсбро» и сумел вывести его в премьер-лигу. С 2010 по 2013 год он работал ассистентом Жозе Моуринью в мадридском «Реале».