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10:38 (мск), источник: Lenta.Ru

Бывшему тренеру «Реала» предсказали пост в «Спартаке»

Главный тренер английского клуба «Ноттингем Форрест» Айтор Каранка стал претендентом на пост наставника московского «Спартака». Об этом сообщает Calciomercato.

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Источник: AP 2018

По информации источника, в борьбу за испанского специалиста также вступил лиссабонский «Спортинг», который уволил главного тренера Жозе Пезейру. Отступные за тренера составляют пять миллионов евро.

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«Ноттингем Форест» после 15 туров занимает в турнирной таблице чемпионшипа (второй по силе дивизион английского первенства) седьмое место. Каранка работает в клубе с января 2018 года.

Испанский специалист также возглавлял «Миддлсбро» и сумел вывести его в премьер-лигу. С 2010 по 2013 год он работал ассистентом Жозе Моуринью в мадридском «Реале».

«Спартак» 22 октября уволил Массимо Карреру из-за неудовлетворительных результатов. Его обязанности временно исполняет испанец Рауль Рианчо. Претендентами на пост наставника команды СМИ называют Олега Кононова («Арсенал», Тула) и Валерия Карпина («Ростов»).

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