Бывшему тренеру «Реала» предсказали пост в «Спартаке»
Главный тренер английского клуба «Ноттингем Форрест» Айтор Каранка стал претендентом на пост наставника московского «Спартака». Об этом сообщает Calciomercato.
Главный тренер английского клуба «Ноттингем Форрест» Айтор Каранка стал претендентом на пост наставника московского «Спартака». Об этом сообщает Calciomercato.
По информации источника, в борьбу за испанского специалиста также вступил лиссабонский «Спортинг», который уволил главного тренера Жозе Пезейру. Отступные за тренера составляют пять миллионов евро.
«Ноттингем Форест» после 15 туров занимает в турнирной таблице чемпионшипа (второй по силе дивизион английского первенства) седьмое место. Каранка работает в клубе с января 2018 года.
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