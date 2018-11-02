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14:35 (мск), источник: Р-Спорт

Кокорин в СИЗО ответил более чем на тысячу писем

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Футболист петербургского «Зенита» Александр Кокорин в СИЗО «Бутырка» ответил более чем на тысячу писем, при этом негативных отзывов он не получает, сообщила его адвокат Татьяна Стукалова.

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Источник: РИА "Новости"

Две потасовки с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева произошли 8 октября. Сначала, по данным следствия, Мамаев, Кокорин, его брат Кирилл и их друзья избили водителя одной из ведущих Первого канала, а потом в кафе — главу департамента Минпромторга Дениса Пака и главу НАМИ (разработчик президентских автомобилей Aurus) Сергея Гайсина. Тверской суд Москвы отправил под арест до 8 декабря обоих футболистов, а также брата Кокорина Кирилла и их друга. Уголовное дело возбуждено по статьям «Хулиганство в составе группы лиц» и «Побои». Санкция только статьи «Хулиганство» предполагает до семи лет заключения.

«Братья Кокорины чувствуют себя неплохо, чего желают и вам, и передают всем и каждому в отдельности огромное спасибо за поддержку. Саша ответил более чем на 1000 писем, поступивших к нему в СИЗО. И очень обрадован тем, что среди них нет негатива», — написала она на своей странице в Instagram.

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Она добавила, что окончание данного уголовного дела «может быть очень неожиданным для всех.

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